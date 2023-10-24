Самарканд — город исторических памятников, мечетей и древних легенд. Казалось бы, всё по-взрослому и для взрослых. Однако здесь найдётся много интересного и для маленьких путешественников. Специально для них я подобрал захватывающий маршрут: они сядут за гончарный круг и ткацкий станок, вышьют красивые узоры, сделают бумагу и пообщаются в махалле со старейшинами.

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Описание

Что вас ожидает

Туристическая деревня «Конигиль». В этом восточном сказочном месте ребята освоят сразу несколько ремёсел: под руководством опытного гончара вылепят, а потом распишут глиняные изделия. Сделают экологически чистую бумагу из коры шелковицы. Девочки вышьют кусочек сюзане, особый вид самаркандских рукотворных полотен.

Фабрика шёлковых ковров «Худжум». Ребята увидят, насколько кропотливо и непросто создавать ковровые шедевры, сами сядут за станок и попробуют новое для себя дело.

Аутентичная узбекская махалля. Сюда мы заедем на обед, пообщаемся с местными старейшинами. Юные участники узнают, как делается настоящий самаркандский плов, и запишут его рецепт.

Историко-этнографический парк «Вечный Город». На площади более 10 гектаров увидим лавки художников и ремесленников, зоны отдыха, библиотеку, кафе и рестораны.

Некрополь Шахи-Зинда. Помимо развлекательных локаций, посетим и серьёзный исторический памятник. В конце насыщенного дня я устрою викторину: за каждый правильный ответ сделаю небольшие подарки на память.

Организационные детали