Освоить старинные ремёсла, соткать ковёр и записать рецепт узбекского плова
Специально для них я подобрал захватывающий маршрут: они сядут за гончарный круг и ткацкий станок, вышьют красивые узоры, сделают бумагу и пообщаются в махалле со старейшинами.
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Описание
Что вас ожидает
Туристическая деревня «Конигиль». В этом восточном сказочном месте ребята освоят сразу несколько ремёсел: под руководством опытного гончара вылепят, а потом распишут глиняные изделия. Сделают экологически чистую бумагу из коры шелковицы. Девочки вышьют кусочек сюзане, особый вид самаркандских рукотворных полотен.
Фабрика шёлковых ковров «Худжум». Ребята увидят, насколько кропотливо и непросто создавать ковровые шедевры, сами сядут за станок и попробуют новое для себя дело.
Аутентичная узбекская махалля. Сюда мы заедем на обед, пообщаемся с местными старейшинами. Юные участники узнают, как делается настоящий самаркандский плов, и запишут его рецепт.
Историко-этнографический парк «Вечный Город». На площади более 10 гектаров увидим лавки художников и ремесленников, зоны отдыха, библиотеку, кафе и рестораны.
Некрополь Шахи-Зинда. Помимо развлекательных локаций, посетим и серьёзный исторический памятник. В конце насыщенного дня я устрою викторину: за каждый правильный ответ сделаю небольшие подарки на память.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на Chevrolet Tracker
- В стоимость входят трансфер и услуги гида
- Дополнительные расходы: вход в деревню «Конигиль» — $1, мастер-класс по гончарному делу — $3, мастер-класс по вышивке — $10 вход в некрополь — $4, мастер-класс по плову — стоимость уточнять в переписке
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.