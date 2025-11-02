Самарканд — город исторических памятников, мечетей и древних легенд. Казалось бы, всё по-взрослому и для взрослых. Однако здесь найдётся много интересного и для маленьких путешественников. Специально для них я подобрал захватывающий маршрут: они сядут за гончарный круг и ткацкий станок, вышьют красивые узоры, сделают бумагу и пообщаются в махалле со старейшинами.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Туристическая деревня «Конигиль». В этом восточном сказочном месте ребята освоят сразу несколько ремёсел: под руководством опытного гончара вылепят, а потом распишут глиняные изделия. Сделают экологически чистую бумагу из коры шелковицы. Девочки вышьют кусочек сюзане, особый вид самаркандских рукотворных полотен.

Фабрика шёлковых ковров «Худжум». Ребята увидят, насколько кропотливо и непросто создавать ковровые шедевры, сами сядут за станок и попробуют новое для себя дело.

Историко-этнографический парк «Вечный Город». На площади более 10 гектаров увидим лавки художников и ремесленников, зоны отдыха, библиотеку, кафе и рестораны.

Обсерватория Мирзо Улугбека. Я расскажу, как ученые прошлых столетий могли определять количество солнечных дней в одном году и изгиб эклиптики по экватору. И с помощью современных технологий даже продемонстрирую это на практике.

Организационные детали