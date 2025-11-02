Мои заказы

Самарканд для детей: увлекательный, сказочный, вкусный

Освоить старинные ремёсла, соткать ковёр и записать рецепт узбекского плова
Самарканд — город исторических памятников, мечетей и древних легенд. Казалось бы, всё по-взрослому и для взрослых. Однако здесь найдётся много интересного и для маленьких путешественников.

Специально для них я подобрал захватывающий маршрут: они сядут за гончарный круг и ткацкий станок, вышьют красивые узоры, сделают бумагу и пообщаются в махалле со старейшинами.
5
23 отзыва
Самарканд для детей: увлекательный, сказочный, вкусный
Самарканд для детей: увлекательный, сказочный, вкусный
Самарканд для детей: увлекательный, сказочный, вкусный

Описание экскурсии

Туристическая деревня «Конигиль». В этом восточном сказочном месте ребята освоят сразу несколько ремёсел: под руководством опытного гончара вылепят, а потом распишут глиняные изделия. Сделают экологически чистую бумагу из коры шелковицы. Девочки вышьют кусочек сюзане, особый вид самаркандских рукотворных полотен.

Фабрика шёлковых ковров «Худжум». Ребята увидят, насколько кропотливо и непросто создавать ковровые шедевры, сами сядут за станок и попробуют новое для себя дело.

Историко-этнографический парк «Вечный Город». На площади более 10 гектаров увидим лавки художников и ремесленников, зоны отдыха, библиотеку, кафе и рестораны.

Обсерватория Мирзо Улугбека. Я расскажу, как ученые прошлых столетий могли определять количество солнечных дней в одном году и изгиб эклиптики по экватору. И с помощью современных технологий даже продемонстрирую это на практике.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Kia Sportage X-Line, Chevrolet Malibu или Сhevrolet Tracker
  • В стоимость входят трансфер и услуги гида
  • Дополнительные расходы: вход в деревню «Конигиль» — $2, мастер-класс по гончарному делу — $8, мастер-класс по рисованию на глиняных тарелках — $8
  • Обед не включен в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шохрух
Шохрух — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1267 туристов
Я магистр Университета дипломатии, выбравший работу всей души и сердца — влюблять гостей в Узбекистан! Моя профессиональная команда проводит экскурсии не по маркетинговым шаблонам, а по зову сердца! Наши программы — не про суету, а про душевный покой после экскурсии. Мы не показываем, а зовём поучаствовать, и ровно в этот момент вы понимаете: вы не турист — вы часть нашей земли!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
3
2
1
Татьяна
Если у Вас дети, то Вам обязательно нужно доехать до деревни Конигил)
Спасибо большое нашему гиду- Джасуру. Встретил, накормил вкусным пловом, провел интересную экскурсию! и уделил ребенку время и приятные сюрпризы приготовил!) сын 8 лет- в восторге) рекомендуем!!!
Если у Вас дети, то Вам обязательно нужно доехать до деревни Конигил)
Если у Вас дети, то Вам обязательно нужно доехать до деревни Конигил)
Если у Вас дети, то Вам обязательно нужно доехать до деревни Конигил)
Если у Вас дети, то Вам обязательно нужно доехать до деревни Конигил)
Если у Вас дети, то Вам обязательно нужно доехать до деревни Конигил)
Если у Вас дети, то Вам обязательно нужно доехать до деревни Конигил)
Если у Вас дети, то Вам обязательно нужно доехать до деревни Конигил)
Если у Вас дети, то Вам обязательно нужно доехать до деревни Конигил)
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Специально выбирала экскурсию,чтобы заинтересовать 11 летнего ребенка, но в результате было очень интересно и мне, и 16 летнему подростку. Экскурсия как бы прикладная, творческая, есть возможность попробовать своими руками ковроплетение, изготовление керамики, единственное, надо себя постоянно сдерживать, так как в местах, которые посещали на экскурсии все хочется купить))))
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Экскурсия очень интересная не только для детей, но и для взрослых. Особенно впечатлил процесс изготовления шелковой бумаги и история Улугбека. Shohzod очень комфортный гид. С удовольствием провели с ним два дня в чудесном Самарканде.
Экскурсия очень интересная не только для детей, но и для взрослых. Особенно впечатлил процесс изготовления шелковой
Экскурсия очень интересная не только для детей, но и для взрослых. Особенно впечатлил процесс изготовления шелковой
Экскурсия очень интересная не только для детей, но и для взрослых. Особенно впечатлил процесс изготовления шелковой
Экскурсия очень интересная не только для детей, но и для взрослых. Особенно впечатлил процесс изготовления шелковой
Вам был полезен этот отзыв?
Алла
Экскурсию проводил Бахтиер. Очень приятный, эрудированный, интеллигентный молодой человек. Все проблемы решались сходу - от обмена валюты до выбора блюд национальный кухни. С удовольствием отвечал на все наши вопросы.
Экскурсия очень
читать дальшеуменьшить

понравилась, очень довольны. Отдельные "шесть звёзд" от сына - заслужить похвалу от одиннадцатилетнего подростка, влюбленного в компьютер и совсем не любящего экскурсии, дорогого стоит.

С Бахтиером были ещё на двух экскурсиях - все замечательно.
Спасибо большое.

Экскурсию проводил Бахтиер. Очень приятный, эрудированный, интеллигентный молодой человек. Все проблемы решались сходу - от обмена
Экскурсию проводил Бахтиер. Очень приятный, эрудированный, интеллигентный молодой человек. Все проблемы решались сходу - от обмена
Экскурсию проводил Бахтиер. Очень приятный, эрудированный, интеллигентный молодой человек. Все проблемы решались сходу - от обмена
Экскурсию проводил Бахтиер. Очень приятный, эрудированный, интеллигентный молодой человек. Все проблемы решались сходу - от обмена
Экскурсию проводил Бахтиер. Очень приятный, эрудированный, интеллигентный молодой человек. Все проблемы решались сходу - от обмена
Экскурсию проводил Бахтиер. Очень приятный, эрудированный, интеллигентный молодой человек. Все проблемы решались сходу - от обмена
Вам был полезен этот отзыв?
A
Экскурсия 🎉✨️Шохрух, человек который любит Самарканд все душой и поделился этой любовью!!! Обязательно вернемся ещё раз, сын в полном восторге)))) Будем рекомендовать только Вас
Экскурсия 🎉✨️Шохрух, человек который любит Самарканд все душой и поделился этой любовью!!! Обязательно вернемся ещё раз,
Экскурсия 🎉✨️Шохрух, человек который любит Самарканд все душой и поделился этой любовью!!! Обязательно вернемся ещё раз,
Экскурсия 🎉✨️Шохрух, человек который любит Самарканд все душой и поделился этой любовью!!! Обязательно вернемся ещё раз,
Вам был полезен этот отзыв?
Ксения
Программа хорошо продумана: информация подаётся в доступной и интересной форме, без перегрузки. Ребёнку особенно понравился мастер-класс по росписи тарелки — это был самый запоминающийся элемент.

Экскурсия сочетает познавательную часть и практическую активность, благодаря чему проходит легко и комфортно. В целом — хороший вариант для семей с детьми и спокойное, приятное завершение поездки в Самарканд.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Самарканда

Похожие экскурсии на «Самарканд для детей: увлекательный, сказочный, вкусный»

Сказочный Самарканд - эдем Востока
Пешая
5 часов
506 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сказочный Самарканд - эдем Востока
Познакомиться с великолепной архитектурой, удивительной культурой и древней историей города
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $115 за всё до 6 чел.
Вкусный Самарканд
Пешая
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вкусный Самарканд
Совместить знакомство с архитектурой и гастрономическое путешествие
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $130 за всё до 10 чел.
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
На машине
4.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
Посмотреть главные архитектурные шедевры Самарканда и попробовать плов во время ожидания рейса
Сегодня в 07:30
Завтра в 05:00
от $145 за человека
Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, тандыр гушт + дегустация вин
На машине
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, тандыр гушт + дегустация вин
Узбекская кухня славится своим разнообразием и богатством вкусов. Попробуйте лучшие блюда Самарканда и насладитесь дегустацией местных вин
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $70 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Самарканде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Самарканде
от $103 за экскурсию