Самарканд для детей: увлекательный, сказочный, вкусный

Освоить старинные ремёсла, соткать ковёр и записать рецепт узбекского плова

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Самарканд — город исторических памятников, мечетей и древних легенд. Казалось бы, всё по-взрослому и для взрослых. Однако здесь найдётся много интересного и для маленьких путешественников.

Специально для них я подобрал захватывающий маршрут: они сядут за гончарный круг и ткацкий станок, вышьют красивые узоры, сделают бумагу и пообщаются в махалле со старейшинами.
Самарканд для детей: увлекательный, сказочный, вкусный
Самарканд для детей: увлекательный, сказочный, вкусный
Самарканд для детей: увлекательный, сказочный, вкусный
Самарканд для детей: увлекательный, сказочный, вкусный
Самарканд для детей: увлекательный, сказочный, вкусный
Самарканд для детей: увлекательный, сказочный, вкусный
Самарканд для детей: увлекательный, сказочный, вкусный
Самарканд для детей: увлекательный, сказочный, вкусный
Самарканд для детей: увлекательный, сказочный, вкусный
Самарканд для детей: увлекательный, сказочный, вкусный
Ближайшие даты:
24
окт
25
окт
26
окт
27
окт
28
окт
30
окт
1
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Туристическая деревня «Конигиль». В этом восточном сказочном месте ребята освоят сразу несколько ремёсел: под руководством опытного гончара вылепят, а потом распишут глиняные изделия. Сделают экологически чистую бумагу из коры шелковицы. Девочки вышьют кусочек сюзане, особый вид самаркандских рукотворных полотен.

Фабрика шёлковых ковров «Худжум». Ребята увидят, насколько кропотливо и непросто создавать ковровые шедевры, сами сядут за станок и попробуют новое для себя дело.

Аутентичная узбекская махалля. Сюда мы заедем на обед, пообщаемся с местными старейшинами. Юные участники узнают, как делается настоящий самаркандский плов, и запишут его рецепт.

Историко-этнографический парк «Вечный Город». На площади более 10 гектаров увидим лавки художников и ремесленников, зоны отдыха, библиотеку, кафе и рестораны.

Некрополь Шахи-Зинда. Помимо развлекательных локаций, посетим и серьёзный исторический памятник. В конце насыщенного дня я устрою викторину: за каждый правильный ответ сделаю небольшие подарки на память.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на Chevrolet Tracker
  • В стоимость входят трансфер и услуги гида
  • Дополнительные расходы: вход в деревню «Конигиль» — $1, мастер-класс по гончарному делу — $3, мастер-класс по вышивке — $10 вход в некрополь — $4, мастер-класс по плову — стоимость уточнять в переписке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Самарканда

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Некрополь Шахи Зинда
Популярные места

Похожие туры из Самарканда

Место встречи - Самарканд
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
55 отзывов
Место встречи - Самарканд
Посетить все главные места города и познакомиться со старинными ремеслами на обзорной экскурсии
Завтра
10 окт
12 окт
14 окт
125 за всё до 4 чел.
Любимый Самарканд
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
31 отзыв
Любимый Самарканд
История и главные достопримечательности города на душевной обзорной экскурсии
16 окт
19 окт
20 окт
21 окт
100 за всё до 6 чел.
Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, тандыр гушт + дегустация вин
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, тандыр гушт + дегустация вин
Попробовать главные блюда страны и открыть для себя местные вина
в вашем отеле
Сегодня
Завтра
9 окт
10 окт
7063 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Самарканде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Самарканде
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ