Туристическая деревня «Конигиль». В этом восточном сказочном месте ребята освоят сразу несколько ремёсел: под руководством опытного гончара вылепят, а потом распишут глиняные изделия. Сделают экологически чистую бумагу из коры шелковицы. Девочки вышьют кусочек сюзане, особый вид самаркандских рукотворных полотен.
Фабрика шёлковых ковров «Худжум». Ребята увидят, насколько кропотливо и непросто создавать ковровые шедевры, сами сядут за станок и попробуют новое для себя дело.
Историко-этнографический парк «Вечный Город». На площади более 10 гектаров увидим лавки художников и ремесленников, зоны отдыха, библиотеку, кафе и рестораны.
Обсерватория Мирзо Улугбека. Я расскажу, как ученые прошлых столетий могли определять количество солнечных дней в одном году и изгиб эклиптики по экватору. И с помощью современных технологий даже продемонстрирую это на практике.
Организационные детали
Поездка пройдёт на автомобиле Kia Sportage X-Line, Chevrolet Malibu или Сhevrolet Tracker
В стоимость входят трансфер и услуги гида
Дополнительные расходы: вход в деревню «Конигиль» — $2, мастер-класс по гончарному делу — $8, мастер-класс по рисованию на глиняных тарелках — $8
Обед не включен в стоимость экскурсии
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шохрух — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1267 туристов
Я магистр Университета дипломатии, выбравший работу всей души и сердца — влюблять гостей в Узбекистан!
Моя профессиональная команда проводит экскурсии не по маркетинговым шаблонам, а по зову сердца! Наши программы — не про суету, а про душевный покой после экскурсии. Мы не показываем, а зовём поучаствовать, и ровно в этот момент вы понимаете: вы не турист — вы часть нашей земли!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
Если у Вас дети, то Вам обязательно нужно доехать до деревни Конигил) Спасибо большое нашему гиду- Джасуру. Встретил, накормил вкусным пловом, провел интересную экскурсию! и уделил ребенку время и приятные сюрпризы приготовил!) сын 8 лет- в восторге) рекомендуем!!!
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Анна
Специально выбирала экскурсию,чтобы заинтересовать 11 летнего ребенка, но в результате было очень интересно и мне, и 16 летнему подростку. Экскурсия как бы прикладная, творческая, есть возможность попробовать своими руками ковроплетение, изготовление керамики, единственное, надо себя постоянно сдерживать, так как в местах, которые посещали на экскурсии все хочется купить))))
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Екатерина
Экскурсия очень интересная не только для детей, но и для взрослых. Особенно впечатлил процесс изготовления шелковой бумаги и история Улугбека. Shohzod очень комфортный гид. С удовольствием провели с ним два дня в чудесном Самарканде.
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Алла
Экскурсию проводил Бахтиер. Очень приятный, эрудированный, интеллигентный молодой человек. Все проблемы решались сходу - от обмена валюты до выбора блюд национальный кухни. С удовольствием отвечал на все наши вопросы. Экскурсия очень читать дальшеуменьшить
понравилась, очень довольны. Отдельные "шесть звёзд" от сына - заслужить похвалу от одиннадцатилетнего подростка, влюбленного в компьютер и совсем не любящего экскурсии, дорогого стоит.
С Бахтиером были ещё на двух экскурсиях - все замечательно. Спасибо большое.
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A
Assel
Экскурсия 🎉✨️Шохрух, человек который любит Самарканд все душой и поделился этой любовью!!! Обязательно вернемся ещё раз, сын в полном восторге)))) Будем рекомендовать только Вас
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Ксения
Программа хорошо продумана: информация подаётся в доступной и интересной форме, без перегрузки. Ребёнку особенно понравился мастер-класс по росписи тарелки — это был самый запоминающийся элемент.
Экскурсия сочетает познавательную часть и практическую активность, благодаря чему проходит легко и комфортно. В целом — хороший вариант для семей с детьми и спокойное, приятное завершение поездки в Самарканд.
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