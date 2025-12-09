Описание Фото Ответы на вопросы Непринужденная прогулка по старой части города Самарканда. За 3,5 часа познакомлю вас с важными архитектурными памятниками эпохи Тимуридов. Вы окунетесь в восточную сказку с профессиональным гидом, влюбленным в свой город

Ситора Ваш гид в Самарканде Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский

французский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-10 человек Когда Каждый день в 9:00 или в 14:00 20% Скидка на заказ 20 выгода $4 $16 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии Непринужденная прогулка по старой части города Самарканда. За 3,5 часа познакомлю вас со всеми важными архитектурными памятниками эпохи Тимуридов. Вы окунетесь в восточную сказку с профессиональным гидом, влюбленным в свой город. Я встречу вас около мавзолея Гур-Эмир в назначенное время и мы начнем экскурсию. Программа экскурсии включает в себя 5 локаций, в 3 из которых мы войдем и посмотрим изнутри, а 2 посмотрим только снаружи. В 2 местах нужно будет покупать входные билеты: Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница великого Амир Тимура, место, где история ощущается почти физически. Под бирюзовым куполом скрыты изящные мозаики, золотые орнаменты и атмосфера торжественной тишины. Здесь можно увидеть легендарную плиту над захоронением Тимура и почувствовать величие эпохи, создавшей один из самых мощных средневековых государств. Площадь Регистан — символ Самарканда и шедевр восточной архитектуры. Три величественных медресе обрамляют площадь золотистыми фасадами, украшенными плиточной мозаикой невероятной красоты. Это место, где днём можно рассматривать тончайшие узоры, а вечером — наслаждаться волшебной подсветкой и атмосферой восточной сказки. Мечеть Биби-ханым – легендарная мечеть, построенная по приказу Тимура в начале 15 века. Её гигантские минареты, просторный внутренний двор и грандиозные порталы поражают масштабом. Сложные бирюзовые и лазурные узоры создают ощущение, будто вы вошли внутрь ожившей персидской миниатюры. Мечеть Хазрати Хизра — одно из древнейших мусульманских культовых сооружений в Самарканде. С именем Хазрати Хизра связано много легенд и преданий. Из смотровой площади комплекса открывается красивый вид на весь старый город. Также на территории комплекса находится мавзолей первого президента Республики Узбекистан. Комплекс Шахи-Зинда – вереница мавзолеев 11-15 веков, расположенных на территории древнего городища Афрасиаб. Интерьеры мавзолеев богато украшены майоликой и мозаикой. Это самое красивое и фотографируемое место в Самарканде. Также я помогу вам сделать хорошие фотографии на память и подскажу, где вкусно покушать. Важная информация: Это пеший тур по городу. Рекомендуется надевать удобную обувь. Если тур закончится вечером, рекомендуется брать верхнюю одежду. Если вы бронируете тур летом, возьмите головной убор, воду и солнечные очки. Если вы берете с собой ребенка до 5 лет, желательно возьмите с собой детскую коляску (дети быстро устают). Возрастных ограничений нет. Ограничений в количестве людей в группе нет Входные билеты стоят около 5$

Каждый день в 9:00 или в 14:00 Выбрать дату