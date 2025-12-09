Мои заказы

Пройдемся пешком по следам Тамерлана?

Непринужденная прогулка по старой части города Самарканда. За 3,5 часа познакомлю вас с важными архитектурными памятниками эпохи Тимуридов. Вы окунетесь в восточную сказку с профессиональным гидом, влюбленным в свой город
Описание экскурсии

Непринужденная прогулка по старой части города Самарканда. За 3,5 часа познакомлю вас со всеми важными архитектурными памятниками эпохи Тимуридов. Вы окунетесь в восточную сказку с профессиональным гидом, влюбленным в свой город. Я встречу вас около мавзолея Гур-Эмир в назначенное время и мы начнем экскурсию. Программа экскурсии включает в себя 5 локаций, в 3 из которых мы войдем и посмотрим изнутри, а 2 посмотрим только снаружи. В 2 местах нужно будет покупать входные билеты: Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница великого Амир Тимура, место, где история ощущается почти физически. Под бирюзовым куполом скрыты изящные мозаики, золотые орнаменты и атмосфера торжественной тишины. Здесь можно увидеть легендарную плиту над захоронением Тимура и почувствовать величие эпохи, создавшей один из самых мощных средневековых государств. Площадь Регистан — символ Самарканда и шедевр восточной архитектуры. Три величественных медресе обрамляют площадь золотистыми фасадами, украшенными плиточной мозаикой невероятной красоты. Это место, где днём можно рассматривать тончайшие узоры, а вечером — наслаждаться волшебной подсветкой и атмосферой восточной сказки. Мечеть Биби-ханым – легендарная мечеть, построенная по приказу Тимура в начале 15 века. Её гигантские минареты, просторный внутренний двор и грандиозные порталы поражают масштабом. Сложные бирюзовые и лазурные узоры создают ощущение, будто вы вошли внутрь ожившей персидской миниатюры. Мечеть Хазрати Хизра — одно из древнейших мусульманских культовых сооружений в Самарканде. С именем Хазрати Хизра связано много легенд и преданий. Из смотровой площади комплекса открывается красивый вид на весь старый город. Также на территории комплекса находится мавзолей первого президента Республики Узбекистан. Комплекс Шахи-Зинда – вереница мавзолеев 11-15 веков, расположенных на территории древнего городища Афрасиаб. Интерьеры мавзолеев богато украшены майоликой и мозаикой. Это самое красивое и фотографируемое место в Самарканде. Также я помогу вам сделать хорошие фотографии на память и подскажу, где вкусно покушать. Важная информация: Это пеший тур по городу. Рекомендуется надевать удобную обувь. Если тур закончится вечером, рекомендуется брать верхнюю одежду. Если вы бронируете тур летом, возьмите головной убор, воду и солнечные очки. Если вы берете с собой ребенка до 5 лет, желательно возьмите с собой детскую коляску (дети быстро устают). Возрастных ограничений нет. Ограничений в количестве людей в группе нет Входные билеты стоят около 5$

Каждый день в 9:00 или в 14:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Площадь Регистан
  • Мечеть Биби-Ханым
  • Мечеть Хазрати Хизра
  • Комплекс Шахи-Зинда
Что включено
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Входные билеты, напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Аксарай, 1
Завершение: Комплекс Шахи-Зинда
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 9:00 или в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Это пеший тур по городу. Рекомендуется надевать удобную обувь
  • Если тур закончится вечером, рекомендуется брать верхнюю одежду
  • Если вы бронируете тур летом, возьмите головной убор, воду и солнечные очки
  • Если вы берете с собой ребенка до 5 лет, желательно возьмите с собой детскую коляску (дети быстро устают)
  • Возрастных ограничений нет
  • Ограничений в количестве людей в группе нет
  • Входные билеты стоят около 5$
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

