Прогулка по загадочным местам Шахрисабза, включая таинственное "Плато дьявола" и дворец Ак Сарай, позволит вам погрузиться в историю Амира Темура.
Вы узнаете легенды о проклятии Тамерлана, посетите мемориальный комплекс Дор-ут-Тиловат и "комплекс власти" Дорус Сиядат.
Завершится экскурсия посещением мечети Хазрати Имам и историко-этнографического парка "Вечный Город" в Самарканде
Вы узнаете легенды о проклятии Тамерлана, посетите мемориальный комплекс Дор-ут-Тиловат и "комплекс власти" Дорус Сиядат.
Завершится экскурсия посещением мечети Хазрати Имам и историко-этнографического парка "Вечный Город" в Самарканде
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные исторические места
- 🚗 Комфортное передвижение на премиальном авто
- 📸 Бесплатные фотографии на память
- 🍵 Душевные остановки с чаем и блюдами из баранины
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Плато дьявола
- Ак Сарай
- Торговые купола
- Древние бани
- Мечети
- Галерея художника
- Дор-ут-Тиловат
- Дорус Сиядат
- Мечеть Хазрати Имам
- Историко-этнографический парк «Вечный Город»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Наш маршрут будет пролегать через таинственное «Плато дьявола». Вы увидите гранитные глыбы колоссальных форм, напоминающие лица демонов, фигуры диких животных и языческих божеств. Расскажу вам предание, связанное с этим местом.
- Первая остановка — Ак Сарай. Шахрисабз в первую очередь ассоциируется именно с этим дворцом Амира Темура. До наших дней здание не очень хорошо сохранилось, но мой друг-историк расскажет вам, как оно выглядело раньше. А также покажет точную мини-копию дворца размером с человеческий рост. После осмотра зайдём к нему в гости на чашечку чая.
- На пешей части экскурсии немного погуляем по городу, посмотрим на торговые купола, останки древних бань, мечети и заглянем в галерею художника — творца макета того самого дворца Тамерлана.
- Из галереи попадём в мемориальный комплекс Дор-ут-Тиловат, построенный в 1370-1371 годах после смерти выдающегося религиозного деятеля Шамсиддина Кулала, основателя суфизма.
- Посетим «комплекс власти» — Дорус Сиядат. Дойдём до склепа Амира Темура — того самого места, где он должен был быть похоронен. Расскажу, почему этого так и не произошло, и раскрою тайну проклятия Тамерлана.
- На обратном пути отвезу вас в душевное место, любимое многими местными жителями. Мы расположимся на удобных топчанах, закажем блюда из баранины, чай и полюбуемся видом на горы.
- Завершающей частью экскурсионной программы по Шахрисабзу станет посещение мечети Хазрати Имам со сводчатым потолком в холле и декорированным айваном. Также вы увидите высоченные чинары-платаны 1370 года.
- Уже в Самарканде заедем в историко-этнографический парк «Вечный Город». Прогуляемся по набережной гребного канала, изучим караван-сараи и познакомимся с ремесленниками.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на премиальном авто Kia Sportage X-Line. Я заберу вас из отеля и после экскурсии отвезу обратно. Дорога в одну сторону занимает 2 часа.
- Входные билеты оплачиваются отдельно — $10/чел. за всё. Также в стоимость не входит обед (по желанию).
- Программа будет интересна взрослым и детям от 5 лет.
- Во время экскурсии я бесплатно пофотографирую вас на свой i.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shokhrukh — ваш гид в Самарканде
Провёл экскурсии для 314 туристов
Меня зовут Шохрух. Я магистр университета мировой экономики и дипломатии, а также гид по Узбекистану и Центральной Азии. В туризме работаю с 2016 года. В совершенстве говорю на русском, персидском,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Vitalija
5 июня 2024
I had individual trip excursion Загадочный Шахрисабз и проклятие Тамерлана with guide Shokhrukh, young professional guide fluently speaking in English and Russian. Guide Shokhrukh is friendly, easy going person, good driving his confortable car, and though the road was not very short, beautiful landscape, historical places and interesting stories made this excursion exciting and unforgettable.
V
Viacheslav
3 мая 2024
Отличная программа и сервис.
Гид гибко ведёт программу.
Точно рекомендую!
Гид гибко ведёт программу.
Точно рекомендую!
Н
Николай
16 мар 2024
Вся наша группа из 4-х человек просто в восторге от экскурсии из Самарканда "Загадочный Шахрисабз и проклятие Тамерлана".. Мы избалованы экскурсиями и гидами по всему миру, но данная экскурсия была
Кирилл
15 мар 2024
Замечательный человек и хороший гид, очень легкая и неутомительная поездка и приятная беседа.
Виды потрясные.
Рекомендую.
Виды потрясные.
Рекомендую.
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