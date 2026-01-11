Познайте истинное лицо Тамерлана, разрушая мифы и открывая секреты его мавзолея в увлекательной экскурсии
Гур-Эмир, последнее пристанище Тамерлана, долгое время оставался загадкой для посетителей.
Сегодня у вас есть уникальная возможность пройти по следам великого вождя, узнать правду о его жизни, завоеваниях и наследии.
В ходе экскурсии читать дальшеуменьшить
вы познакомитесь с историческими фактами, разгадаете тайны древних реликвий и увидите место, ставшее культовым благодаря фильму «Джентльмены удачи». Это путешествие в прошлое не только расширит ваши знания, но и вдохновит на новые открытия в жизни
🔍 Уникальная возможность узнать правду о Тамерлане
🏛 Посещение исторического мавзолея Гур-Эмир
📜 Ответы на спорные вопросы о великом полководце
🎥 Место съемок культового фильма «Джентльмены удачи»
🗺 Погружение в историю одной из самых обширных империй
Что можно увидеть
Мавзолей Гур-Эмир
Склеп династии Тимуридов
Описание экскурсии
Тамерлан: правда и мифы
Жизнь великого завоевателя прошлого до сих пор окружена ореолом загадочности. Согласно распространенному мнению, Тамерлан строил пирамиды из черепов побежденных врагов. Возглавлял варварские набеги, приносящие неисчислимые бедствия городам и народам. Был малограмотным и необразованным. На ваших глазах я намерен разрушить эти и другие мифы, чтобы представить истинную личность этого незаурядного человека. Семейный склеп династии Тимуридов — строение, внутренняя отделка и древние реликвии — даст ключ к пониманию судьбы одной из самых обширных империй в истории человечества и ее правителя.
От древних времен до наших дней
Мы посетим мавзолей Тамерлана, где покоятся его потомки и духовные наставники. Рассмотрим карту жизни и военных походов великого полководца. Найдем ответы на вопросы, которые и по сей день вызывают споры среди ученых и историков:
является ли Тамерлан прямым потомком Чингисхана;
есть ли сегодня в мире потомки Тамерлана;
был ли у Тамерлана талисман, приносящий успех во всех делах, и что с ним стало;
какие реальные истории связаны с разграблением мавзолея и вскрытием могилы.
В качестве бонуса обязательно покажу то место, где снимали культовый фильм «Джентльмены удачи» (одна из фотографий к экскурсии напомнит вам о сцене в Самарканде).
Организационные детали
Входной билет в мавзолей оплачивается отдельно (3$ за человека).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Место уточняется с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваш гид в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 504 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Тимур, я лицензированный гид в Самарканде. Работаю в туризме уже почти 10 лет. С радостью расскажу о традициях, истории и культуре нашего города. С нетерпением жду встречи с вами.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Прекрасная экскурсия, Тимур очень эрудированный молодой человек, слушать было интересно всем, и детям, и взрослым. Очень ёмко и насыщенно, но легко и с юмором. Обязательно порекомендую друзьям👍
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Е
Евгений
Отличный рассказ и показ. С глубокими знаниями истории и приятными дополнениями из современности и с неизменным юмором! Рекомендую
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K
Katia
Все очень понравилось, ёмко, интересно! С удовольствием буду советовать Тимура друзьям!
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А
Александра
В Самарканд мы приехали к вечеру и сразу отправились на экскурсию в мавзолей Тамерлана. Хотелось увидеть, узнать максимум об этом древнем городе, о правителе, с именем которого связано так много читать дальшеуменьшить
в Самарканде, в стране, в истории мировой цивилизации. Вечерний мавзолей великолепен. Благодаря подсветке, здание выглядит особенно величественно. Тимур выстроил свой рассказ на основании многочисленных источников, прочитанных на разных языках. Он проанализировал их и преподнес нам захватывающее повествование. Эмоциональность гида, его живой интерес к теме, добавляли яркие краски нашей экскурсии. На следующий день, осматривая достопримечательности и выстраивая маршрут, мы уже опирались на рассказ Тимура. Спасибо большое за замечательную экскурсию!
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Владимир
Экскурсия получилась очень насыщенной с глубоким и интересным погружением в историю Узбекистана, так что 2 часа пролетели незаметно. Очень тронуты отзывчивостью Тимура и его друга Ильхома, который любезно согласился показать нам Фабрику бумаги, рынок Самарканда и Центр плова. Этот день был последним в нашем туре по Узбекистану и он получился чудесным! До сих пор вспоминаем:)
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Светлана
Здравствуйте! Это была замечательная, профессиональная экскурсия. Мы договорились буквально за несколько часов, и все получилось. Тимур сумел рассказать настолько интересно о той эпохе, что прям прочувствовали. Очень рекомендую. Лучше одна хорошая экскурсия в Самарканде, чем обзорная по всем местам.
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