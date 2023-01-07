Мавзолей Тамерлана: история вождя и государства за 2 часа

Узнать, как архитектурная «вершина всех земных чудес» хранит величие империи и тайны прошлого

Еще недавно в мавзолей Гур-Эмир, где покоится Тимур Тамерлан, нельзя было попасть с экскурсией. Гиды ссылались на легенду о проклятии его могилы, приносящем бедствия и войны.

Я помогу отринуть суеверия и проследить путь великого вождя и его империи по летописным источникам и средневековым экспонатам. Пусть эти знания вдохновят вас на поиск жизненной цели и веры в себя!
Мавзолей Тамерлана: история вождя и государства за 2 часа
Мавзолей Тамерлана: история вождя и государства за 2 часа
Мавзолей Тамерлана: история вождя и государства за 2 часа
Мавзолей Тамерлана: история вождя и государства за 2 часа
Мавзолей Тамерлана: история вождя и государства за 2 часа
Мавзолей Тамерлана: история вождя и государства за 2 часа
Ближайшие даты:
8
янв
9
янв
10
янв
11
янв
12
янв
13
янв
14
янв
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Тамерлан: правда и мифы

Жизнь великого завоевателя прошлого до сих пор окружена ореолом загадочности. Согласно распространенному мнению, Тамерлан строил пирамиды из черепов побежденных врагов. Возглавлял варварские набеги, приносящие неисчислимые бедствия городам и народам. Был малограмотным и необразованным. На ваших глазах я намерен разрушить эти и другие мифы, чтобы представить истинную личность этого незаурядного человека. Семейный склеп династии Тимуридов — строение, внутренняя отделка и древние реликвии — даст ключ к пониманию судьбы одной из самых обширных империй в истории человечества и ее правителя.

От древних времен до наших дней

Мы посетим мавзолей Тамерлана, где покоятся его потомки и духовные наставники. Рассмотрим карту жизни и военных походов великого полководца. Найдем ответы на вопросы, которые и по сей день вызывают споры среди ученых и историков:

  • является ли Тамерлан прямым потомком Чингизхана;
  • есть ли сегодня в мире потомки Тамерлана;
  • был ли у Тамерлана талисман, приносящий успех во всех делах, и что с ним стало;
  • какие реальные истории связаны с разграблением мавзолея и вскрытием могилы;

В качестве бонуса обязательно покажу то место, где снимали культовый фильм «Джентльмены Удачи» (одна из фотографий к экскурсии напомнит вам о сцене в Самарканде).

Организационные детали

Входной билет в мавзолей оплачивается отдельно (3$ за человека).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Самарканда

😎Индивидуальные🧒Можно с детьми🏛История и архитектураВ помещенииМавзолей Гур Эми🗽Популярные места

Похожие туры в Самарканде

В Шахрисабз - на родину Тамерлана
6.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Собир, Фуркат и Нисо
Собир, Фуркат и Нисо
4.8
34 отзыва
В Шахрисабз - на родину Тамерлана
Потрясающие виды, аутентичный быт и история легендарного правителя
7 янв
8 янв
9 янв
10 янв
200 за всё до 4 чел.
Самарканд и Шахрисабз - Родина великого Тамерлана. 2 дневный тур
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Шухрат
Шухрат
Нет отзывов
Самарканд и Шахрисабз - Родина великого Тамерлана. 2 дневный тур
Уважаемые гости, посетив древнейшие города Самарканд и Шахрисабз
по договоренности
$250 за всё до 3 чел.
Старинный самобытный Самарканд
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Шахбоз
Шахбоз
4.9
83 отзыва
Старинный самобытный Самарканд
Открыть историю, архитектуру и жизнь восточного города на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня
Завтра
8 янв
9 янв
156125 за всё до 4 чел.
Фототур по легендарному Самарканду
6 часов
🚶 Пешая
Фотопрогулка
до 5 чел.
Организатор экскурсии Нисо
Нисо
5
1 отзыв
Фототур по легендарному Самарканду
Узнать город из восточных сказок и сохранить свои впечатления на профессиональных снимках
7 янв
8 янв
9 янв
10 янв
125 за всё до 5 чел.
История и искусство Самарканда: 6 музеев за 1 день
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Фарзод
Фарзод
Нет отзывов
История и искусство Самарканда: 6 музеев за 1 день
Увидеть древние экспонаты и узнать о жизни самаркандских ученых и деятелей искусства
1 фев
2 фев
3 фев
4 фев
100 за всё до 4 чел.
Самарканд - Сказочный город на Шелковом Пути
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Шухрат
Шухрат
5
2 отзыва
Самарканд - Сказочный город на Шелковом Пути
Посетив древнейший город Самарканд вы ознакомитесь с 2750 летней историей
Площадь Регистан
$130 за всё до 3 чел.
Сказка вечернего Самарканда
3 часа
🚗 На машине
Речные прогулки
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Темур
Темур
5
2 отзыва
Сказка вечернего Самарканда
Изучить главные шедевры архитектуры, услышать истории из прошлого и ощутить сумеречную магию Востока
7 янв
9 янв
10 янв
11 янв
80 за всё до 4 чел.
Древний и живописный Шахрисабз
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Амирхон
Амирхон
Нет отзывов
Древний и живописный Шахрисабз
Посетить родину Тамерлана, узнать ее историю и полюбоваться завораживающими пейзажами
9 янв
11 янв
12 янв
13 янв
125113 за всё до 4 чел.
Из Самарканда - в древний Шахрисабз
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Тимур
Тимур
5
1 отзыв
Из Самарканда - в древний Шахрисабз
Посетить родину Тамерлана и раскрыть ее богатую историю на авто-пешеходной экскурсии
7 янв
8 янв
9 янв
10 янв
150 за всё до 4 чел.
Любимый Самарканд
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
Нет отзывов
Любимый Самарканд
История и главные достопримечательности города на душевной обзорной экскурсии
9 янв
10 янв
11 янв
12 янв
60 за всё до 6 чел.
Бухара и Самарканд: четырехдневный тур из Москвы
4 дня
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Нодир
Нодир
Нет отзывов
Бухара и Самарканд: четырехдневный тур из Москвы
Мы отправимся в путешествие по Узбекистану
ваш отель в Бухаре
$400 за всё до 14 чел.
Место встречи - Самарканд
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Фарзод
Фарзод
5
6 отзывов
Место встречи - Самарканд
Посетить все главные места города и познакомиться со старинными ремеслами на обзорной экскурсии
1 фев
2 фев
3 фев
4 фев
80 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Самарканде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Самарканде
ХОРОШО
🧭
ТАМ