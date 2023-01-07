Еще недавно в мавзолей Гур-Эмир, где покоится Тимур Тамерлан, нельзя было попасть с экскурсией. Гиды ссылались на легенду о проклятии его могилы, приносящем бедствия и войны. Я помогу отринуть суеверия и проследить путь великого вождя и его империи по летописным источникам и средневековым экспонатам. Пусть эти знания вдохновят вас на поиск жизненной цели и веры в себя!

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Описание

Что вас ожидает

Тамерлан: правда и мифы

Жизнь великого завоевателя прошлого до сих пор окружена ореолом загадочности. Согласно распространенному мнению, Тамерлан строил пирамиды из черепов побежденных врагов. Возглавлял варварские набеги, приносящие неисчислимые бедствия городам и народам. Был малограмотным и необразованным. На ваших глазах я намерен разрушить эти и другие мифы, чтобы представить истинную личность этого незаурядного человека. Семейный склеп династии Тимуридов — строение, внутренняя отделка и древние реликвии — даст ключ к пониманию судьбы одной из самых обширных империй в истории человечества и ее правителя.

От древних времен до наших дней

Мы посетим мавзолей Тамерлана, где покоятся его потомки и духовные наставники. Рассмотрим карту жизни и военных походов великого полководца. Найдем ответы на вопросы, которые и по сей день вызывают споры среди ученых и историков:

является ли Тамерлан прямым потомком Чингизхана;

есть ли сегодня в мире потомки Тамерлана;

был ли у Тамерлана талисман, приносящий успех во всех делах, и что с ним стало;

какие реальные истории связаны с разграблением мавзолея и вскрытием могилы;

В качестве бонуса обязательно покажу то место, где снимали культовый фильм «Джентльмены Удачи» (одна из фотографий к экскурсии напомнит вам о сцене в Самарканде).

Организационные детали

Входной билет в мавзолей оплачивается отдельно (3$ за человека).