Гур-Эмир, последнее пристанище Тамерлана, долгое время оставался загадкой для посетителей.Сегодня у вас есть уникальная возможность пройти по следам великого вождя, узнать правду о его жизни, завоеваниях и наследии.В ходе экскурсии

вы познакомитесь с историческими фактами, разгадаете тайны древних реликвий и увидите место, ставшее культовым благодаря фильму «Джентльмены удачи». Это путешествие в прошлое не только расширит ваши знания, но и вдохновит на новые открытия в жизни

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Тамерлан: правда и мифы

Жизнь великого завоевателя прошлого до сих пор окружена ореолом загадочности. Согласно распространенному мнению, Тамерлан строил пирамиды из черепов побежденных врагов. Возглавлял варварские набеги, приносящие неисчислимые бедствия городам и народам. Был малограмотным и необразованным. На ваших глазах я намерен разрушить эти и другие мифы, чтобы представить истинную личность этого незаурядного человека. Семейный склеп династии Тимуридов — строение, внутренняя отделка и древние реликвии — даст ключ к пониманию судьбы одной из самых обширных империй в истории человечества и ее правителя.

От древних времен до наших дней

Мы посетим мавзолей Тамерлана, где покоятся его потомки и духовные наставники. Рассмотрим карту жизни и военных походов великого полководца. Найдем ответы на вопросы, которые и по сей день вызывают споры среди ученых и историков:

является ли Тамерлан прямым потомком Чингисхана;

есть ли сегодня в мире потомки Тамерлана;

был ли у Тамерлана талисман, приносящий успех во всех делах, и что с ним стало;

какие реальные истории связаны с разграблением мавзолея и вскрытием могилы.

В качестве бонуса обязательно покажу то место, где снимали культовый фильм «Джентльмены удачи» (одна из фотографий к экскурсии напомнит вам о сцене в Самарканде).

Организационные детали

Входной билет в мавзолей оплачивается отдельно (3$ за человека).