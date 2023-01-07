Жизнь великого завоевателя прошлого до сих пор окружена ореолом загадочности. Согласно распространенному мнению, Тамерлан строил пирамиды из черепов побежденных врагов. Возглавлял варварские набеги, приносящие неисчислимые бедствия городам и народам. Был малограмотным и необразованным. На ваших глазах я намерен разрушить эти и другие мифы, чтобы представить истинную личность этого незаурядного человека. Семейный склеп династии Тимуридов — строение, внутренняя отделка и древние реликвии — даст ключ к пониманию судьбы одной из самых обширных империй в истории человечества и ее правителя.
Мы посетим мавзолей Тамерлана, где покоятся его потомки и духовные наставники. Рассмотрим карту жизни и военных походов великого полководца. Найдем ответы на вопросы, которые и по сей день вызывают споры среди ученых и историков:
В качестве бонуса обязательно покажу то место, где снимали культовый фильм «Джентльмены Удачи» (одна из фотографий к экскурсии напомнит вам о сцене в Самарканде).
Входной билет в мавзолей оплачивается отдельно (3$ за человека).