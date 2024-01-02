Погрузитесь в величественную историю Самарканда, узнайте о Тамерлане и его вкладе в мировую культуру
Самарканд, город с тысячелетней историей, открывает свои двери для путешественников.
Предлагаем вам уникальную возможность познакомиться с историческими сокровищами, которые оставил после себя великий завоеватель Тамерлан.
На протяжении экскурсии вы посетите знаменитую усыпальницу Тамерлана, где каждый камень хранит отголоски прошлого. Регистан поразит вас своей архитектурной гармонией и историями о великих ученых. Мечеть Биби-Ханым, величественный памятник любви и религии, раскроет перед вами свои тайны.
Некрополь Шохи-Зинда, с его яркими кафельными мозаиками, расскажет о святых людях, почитаемых в исламе. И, наконец, обсерватория Улугбека, где астрономия средневековья достигла невиданных высот.
Присоединяйтесь к нам в этом путешествии по времени и культуре, чтобы увидеть, как история оживает перед вашими глазами
Предлагаем вам уникальную возможность познакомиться с историческими сокровищами, которые оставил после себя великий завоеватель Тамерлан.
На протяжении экскурсии вы посетите знаменитую усыпальницу Тамерлана, где каждый камень хранит отголоски прошлого. Регистан поразит вас своей архитектурной гармонией и историями о великих ученых. Мечеть Биби-Ханым, величественный памятник любви и религии, раскроет перед вами свои тайны.
Некрополь Шохи-Зинда, с его яркими кафельными мозаиками, расскажет о святых людях, почитаемых в исламе. И, наконец, обсерватория Улугбека, где астрономия средневековья достигла невиданных высот.
Присоединяйтесь к нам в этом путешествии по времени и культуре, чтобы увидеть, как история оживает перед вашими глазами
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Описание
Что вас ожидает
Цель экскурсии — познакомить вас с основными достопримечательностями Самарканда, которые просто нельзя пропустить. Но погружение в его прошлое было бы неполным без рассказов о Тамерлане — именно при нём город достиг пика своего развития и стал одним из величайших в мире.
- Начнём путешествие с усыпальницы Тамерлана. Это один из ярчайших примеров архитектуры Темуридов, расцветшей на рубеже 14-15 вв. Вы увидите изумительный декор мавзолея: узоры из сусального золота, рельефы из папье-маше, знаменитое нефритовое надгробие Тамерлана и его тронный камень.
- Далее мы проедем на Регистан — главную торговую площадь города, на которой между 15-17 веками сформировался величественный комплекс из трех медресе, сделавший Самарканд одним из центров науки и культуры.
- Покорив Регистан, мы с вами отправимся в Биби-Ханым — некогда самую большую мечеть в мире, построенную по приказу Железного хромца (Тамерлана). Я расскажу, почему он посвятил её своей главной жене, монгольской принцессе.
- Следующая остановка — самый загадочный культовый центр Самарканда — некрополь Шохи-Зинда. Он возник вокруг святыни, посвященной двоюродному брату пророка Мухаммеда.
- Завершим нашу экскурсию на том самом месте, где когда-то возвышалось одно из наиболее причудливых сооружений города, а внук Тамерлана составлял свои известные на весь мир звездные таблицы. Это обсерватория Улугбека. Нам посчастливится увидеть секстант — главный инструмент обсерватории, частично сохранившийся до наших дней.
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются отдельно: общая стоимость составит примерно $16 на человека
- Дамам рекомендую брать с собой платки, чтобы прикрыть голову во время посещения святых мест.
- Стоимость экскурсии меняется, если в группе более 4 человек, т. к. меняется автомобиль
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильдар — ваш гид в Самарканде
Провёл экскурсии для 59 туристов
Меня зовут Ильдар. Я влюбился в историческое наследие Самарканда ещё подростком. Уже тогда проводил целые часы в старинных местах, погружаясь в глубину веков и просто наслаждаясь видами. С годами моё увлечение переросло в профессию. Больше всего в жизни я люблю делиться тем, что знаю о городе и моей прекрасной стране. Испытываю огромное удовольствие, когда понимаю, что гости прониклись Самаркандом и смогли его прочувствовать.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
2 янв 2024
Ильдар - высоко профессиональный гид! Очень глубокое знание материала позволяет осветить вопросы с разных сторон! Пять часов пролетели незаметно. Рекомендую.
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