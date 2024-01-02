Самарканд, город с тысячелетней историей, открывает свои двери для путешественников.



Предлагаем вам уникальную возможность познакомиться с историческими сокровищами, которые оставил после себя великий завоеватель Тамерлан.



На протяжении экскурсии вы посетите знаменитую усыпальницу Тамерлана, где каждый камень хранит отголоски прошлого. Регистан поразит вас своей архитектурной гармонией и историями о великих ученых. Мечеть Биби-Ханым, величественный памятник любви и религии, раскроет перед вами свои тайны.



Некрополь Шохи-Зинда, с его яркими кафельными мозаиками, расскажет о святых людях, почитаемых в исламе. И, наконец, обсерватория Улугбека, где астрономия средневековья достигла невиданных высот.



Присоединяйтесь к нам в этом путешествии по времени и культуре, чтобы увидеть, как история оживает перед вашими глазами