Регистан — это удивительная площадь в Самарканде, известная своими тремя средневековыми медресе, которые входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Здесь также располагается мавзолей Шейбанидов и торговый купол Чорсу, подчеркивающие историческую значимость этого места как центра культуры и торговли.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсииВеличие Регистана: Площадь Трех Медресе Регистан — это великолепная площадь в центре старого Самарканда, которая является одной из величайших площадей мира. Каждый, кто оказывается здесь, восхищается ее красотой и величием. На площади расположены три средневековых медресе — Улугбека, Шердор и Тилля-Кари, которые входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Медресе Улугбека, построенное в 1417-1420 годах, стало самым прекрасным творением внука Великого Тамерлана. Его гордые стены возвышаются над площадью, вызывая восхищение у самаркандцев. Медресе Шердор, названное «Обитель львов», было возведено в XVII веке и повторяет пропорции медресе Улугбека, но с искажениями, что привело к его разрушению через несколько десятков лет. Медресе Тилля-Кари («Отделанное золотом») начали строить в 1646 году, и его фасад замыкает ансамбль Регистана. К востоку от него находится мавзолей Шейбанидов с надгробиями XVI века, а торговый купол Чорсу, расположенный с обратной стороны медресе Шердор, подтверждает статус Регистана как центра торговли средневекового Самарканда. В настоящее время в куполе находится галерея изобразительного искусства с работами узбекских художников.
