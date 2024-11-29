Путешествие сквозь века: экскурсия по музею культуры и истории Узбекистана

Экскурсия в Самарканде, раскрывающая культуру Узбекистана. Вдохновляющие артефакты и экспонаты помогут понять историю и традиции страны
Экскурсия «Путешествие сквозь века: экскурсия по музею культуры и истории Узбекистана» предлагает уникальную возможность погрузиться в богатую историю и культуру Узбекистана.

Посетители смогут увидеть редкие артефакты, древние карты и произведения искусства, которые раскрывают тайны древних цивилизаций и культурных традиций.

В зале Великого шёлкового пути представлены экспонаты, рассказывающие о международной торговле и культурных обменах. Это путешествие позволит глубже понять историю и современность Узбекистана

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏺 Уникальные артефакты древности
  • 🗺️ Экспозиция Великого шёлкового пути
  • 📚 Средневековые научные достижения
  • 👗 Коллекция национальных костюмов
  • 🎨 Работы Павла Бенькова
  • 📸 Современная история Узбекистана
Путешествие сквозь века: экскурсия по музею культуры и истории Узбекистана
Путешествие сквозь века: экскурсия по музею культуры и истории Узбекистана
Путешествие сквозь века: экскурсия по музею культуры и истории Узбекистана
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Зал древней истории
  • Экспозиция Великого шёлкового пути
  • Зал средневекового искусства и науки
  • Коллекция национальных костюмов и украшений
  • Экспонаты Павла Бенькова
  • Зал современной истории и независимости

Описание экскурсии

Зал древней истории

Артефакты времён древних поселений — глиняные сосуды, орудия труда и предметы быта — покажут, как жили люди на территории современного Узбекистана тысячи лет назад. Вы почувствуете, как в этих местах начиналась история. Познакомитесь с культурными корнями, которые легли в основу народных традиций.

Экспозиция Великого шёлкового пути

В этом зале найдёте древние карты, пряности, ткани, монеты и украшения, которыми торговали на Великом пути. Выясните, какие цивилизации соединяли торговые маршруты. Ощутите атмосферу, в которой древний Самарканд стал центром международной торговли и культуры.

Зал средневекового искусства и науки

Здесь вы увидите старинные астрономические инструменты, манускрипты, учебные пособия и копии научных трактатов узбекских учёных Аль-Бируни и Улугбека. Этот зал пропитан духом средневековой академии, где знания почитались наравне с искусством и культурой.

Коллекция национальных костюмов и украшений

Вы полюбуетесь яркими традиционными нарядами. Узнаете об этнических группах, живущих на территории страны, и о том, как это разнообразие отражается в текстиле и ювелирном искусстве.

Экспонаты Павла Бенькова

Вы рассмотрите работы заслуженного художника Узбекистана. Поймёте, как через искусство Беньков передавал красоту узбекского пейзажа, культурное наследие и традиции.

Зал современной истории и независимости

Вы рассмотрите фотографии, документы и предметы, связанные с новейшей историей страны. Увидите, как изменился Узбекистан за последние десятилетия. Ощутите, как гармонично традиции сосуществуют с инновациями и стремлением к будущему.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты — 35 тысяч сумов за человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 и 15:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$22
Дети 8-12 лет$15
Дети до 7 лет$10
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В музее истории и культуры Узбекистана
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 и 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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29 ноя 2024
Только вернулись из Самарканда, были на двух экскурсиях с Мухсином (начитанный историк и профессионал своего дела). Очень понравились обе экскурсии по музею истории и культуры. Не утомительно, рассказы интересные и информативные.
Однозначно рекомендуем
Владислав
19 ноя 2024
Недавно посетили Музей истории и культуры Узбекистана в Самарканде, и это было незабываемо! Музей стал настоящим открытием для нас, и мы рады, что выбрали именно его для знакомства с богатым
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наследием Узбекистана.

Экскурсия прошла на ура — наш гид Дилфуза была просто замечательная! Она не только подробно и увлекательно рассказывала о древних цивилизациях, культуре и искусстве страны, но и делала экскурсию живой и интересной для всех. Дилфуза отвечала на все наши вопросы с энтузиазмом и была настоящим профессионалом своего дела. Она смогла сделать сложные исторические факты доступными и увлекательными, что особенно важно для детей.

Весь музей разделён на несколько тематических зон, и мы могли увидеть как старинные артефакты, так и более современные произведения искусства, которые так интересно дополняли друг друга. Детям понравились яркие экспонаты, которые держали их внимание на протяжении всей экскурсии.

Взрослым тоже было, где погрузиться в историю — от предметов быта до деталей, связанных с великими правителями и культурными достижениями Узбекистана. Даже маленькие дети, которые обычно быстро теряют интерес, были увлечены яркими экспонатами и историями о великом прошлом этой земли.

Очень понравилось, что экскурсия была организована так, чтобы всем было комфортно — и взрослым, и детям. Время пролетело незаметно, и мы уехали с массой положительных эмоций и новых знаний 😍📚.

Огромное спасибо Дилфузе и организаторам за такую замечательную экскурсию! Мы определенно порекомендуем это место друзьям и будем рады вернуться сюда снова! 🙌

Недавно посетили Музей истории и культуры Узбекистана в Самарканде, и это было незабываемо! Музей стал настоящимНедавно посетили Музей истории и культуры Узбекистана в Самарканде, и это было незабываемо! Музей стал настоящимНедавно посетили Музей истории и культуры Узбекистана в Самарканде, и это было незабываемо! Музей стал настоящимНедавно посетили Музей истории и культуры Узбекистана в Самарканде, и это было незабываемо! Музей стал настоящимНедавно посетили Музей истории и культуры Узбекистана в Самарканде, и это было незабываемо! Музей стал настоящим

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