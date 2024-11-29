Посетители смогут увидеть редкие артефакты, древние карты и произведения искусства, которые раскрывают тайны древних цивилизаций и культурных традиций.
В зале Великого шёлкового пути представлены экспонаты, рассказывающие о международной торговле и культурных обменах. Это путешествие позволит глубже понять историю и современность Узбекистана
6 причин купить эту экскурсию
- 🏺 Уникальные артефакты древности
- 🗺️ Экспозиция Великого шёлкового пути
- 📚 Средневековые научные достижения
- 👗 Коллекция национальных костюмов
- 🎨 Работы Павла Бенькова
- 📸 Современная история Узбекистана
Что можно увидеть
- Зал древней истории
- Экспозиция Великого шёлкового пути
- Зал средневекового искусства и науки
- Коллекция национальных костюмов и украшений
- Экспонаты Павла Бенькова
- Зал современной истории и независимости
Описание экскурсии
Зал древней истории
Артефакты времён древних поселений — глиняные сосуды, орудия труда и предметы быта — покажут, как жили люди на территории современного Узбекистана тысячи лет назад. Вы почувствуете, как в этих местах начиналась история. Познакомитесь с культурными корнями, которые легли в основу народных традиций.
Экспозиция Великого шёлкового пути
В этом зале найдёте древние карты, пряности, ткани, монеты и украшения, которыми торговали на Великом пути. Выясните, какие цивилизации соединяли торговые маршруты. Ощутите атмосферу, в которой древний Самарканд стал центром международной торговли и культуры.
Зал средневекового искусства и науки
Здесь вы увидите старинные астрономические инструменты, манускрипты, учебные пособия и копии научных трактатов узбекских учёных Аль-Бируни и Улугбека. Этот зал пропитан духом средневековой академии, где знания почитались наравне с искусством и культурой.
Коллекция национальных костюмов и украшений
Вы полюбуетесь яркими традиционными нарядами. Узнаете об этнических группах, живущих на территории страны, и о том, как это разнообразие отражается в текстиле и ювелирном искусстве.
Экспонаты Павла Бенькова
Вы рассмотрите работы заслуженного художника Узбекистана. Поймёте, как через искусство Беньков передавал красоту узбекского пейзажа, культурное наследие и традиции.
Зал современной истории и независимости
Вы рассмотрите фотографии, документы и предметы, связанные с новейшей историей страны. Увидите, как изменился Узбекистан за последние десятилетия. Ощутите, как гармонично традиции сосуществуют с инновациями и стремлением к будущему.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — 35 тысяч сумов за человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$22
|Дети 8-12 лет
|$15
|Дети до 7 лет
|$10
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