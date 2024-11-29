Экскурсия «Путешествие сквозь века: экскурсия по музею культуры и истории Узбекистана» предлагает уникальную возможность погрузиться в богатую историю и культуру Узбекистана. Посетители смогут увидеть редкие артефакты, древние карты и произведения искусства, которые раскрывают тайны древних цивилизаций и культурных традиций. В зале Великого шёлкового пути представлены экспонаты, рассказывающие о международной торговле и культурных обменах. Это путешествие позволит глубже понять историю и современность Узбекистана

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Описание экскурсии

Зал древней истории

Артефакты времён древних поселений — глиняные сосуды, орудия труда и предметы быта — покажут, как жили люди на территории современного Узбекистана тысячи лет назад. Вы почувствуете, как в этих местах начиналась история. Познакомитесь с культурными корнями, которые легли в основу народных традиций.

Экспозиция Великого шёлкового пути

В этом зале найдёте древние карты, пряности, ткани, монеты и украшения, которыми торговали на Великом пути. Выясните, какие цивилизации соединяли торговые маршруты. Ощутите атмосферу, в которой древний Самарканд стал центром международной торговли и культуры.

Зал средневекового искусства и науки

Здесь вы увидите старинные астрономические инструменты, манускрипты, учебные пособия и копии научных трактатов узбекских учёных Аль-Бируни и Улугбека. Этот зал пропитан духом средневековой академии, где знания почитались наравне с искусством и культурой.

Коллекция национальных костюмов и украшений

Вы полюбуетесь яркими традиционными нарядами. Узнаете об этнических группах, живущих на территории страны, и о том, как это разнообразие отражается в текстиле и ювелирном искусстве.

Экспонаты Павла Бенькова

Вы рассмотрите работы заслуженного художника Узбекистана. Поймёте, как через искусство Беньков передавал красоту узбекского пейзажа, культурное наследие и традиции.

Зал современной истории и независимости

Вы рассмотрите фотографии, документы и предметы, связанные с новейшей историей страны. Увидите, как изменился Узбекистан за последние десятилетия. Ощутите, как гармонично традиции сосуществуют с инновациями и стремлением к будущему.

Организационные детали