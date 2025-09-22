Три величественных медресе на площади Регистан - Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кари - это не просто архитектурные шедевры, а символы науки и культуры Средней Азии. Каждый фасад и орнамент - произведение
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Медресе Улугбека
- Медресе Шер-Дор
- Медресе Тилля-Кари
- Центральная площадь
Описание билета
Регистан — одно из самых фотогеничных мест мира, где каждый уголок — это кадр для открытки. Вы запечатлеете великолепие мозаичных фасадов и насыщенные краски восточной архитектуры. Прогулка перенесёт вас в атмосферу средневекового города.
Вы увидите:
- Медресе Улугбека 15 века. Это самое старинное здание на площади, в прошлом — центр науки, где обучались астрономии, математике и философии. Фасад украшен геометрическими узорами и цитатами из Корана
- Медресе Шер-Дор 17 века. Вы рассмотрите тигров на фасаде и узнаете, почему такие узоры считались запретными в исламской архитектуре. Также поговорим о символах, которые зашифрованы в изображениях
- Медресе Тилля-Кари 17 века. Выполняло двойную функцию — учебного заведения и главной мечети Самарканда. Внутренний зал поразит вас изяществом и блеском золота
- Центральную площадь — пространство, соединяющее три медресе. В прошлом здесь проходили общественные мероприятия, ярмарки и собрания
Во время прогулки мы покажем вам специальные зоны и удачные точки, с которых открываются лучшие ракурсы на площадь.
Вы узнаете:
- Какие артефакты хранятся в медресе
- Как Регистан стал символом науки, архитектуры и духовного развития
- Какие архитектурные решения применялись при строительстве медресе Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кари
- Какие легенды хранят медресе
- Как площадь превратилась в место встреч учёных, поэтов и торговцев
- И многое другое
Организационные детали
- Входные билеты включены в стоимость
- По запросу можем организовать трансфер от места вашего проживания до площади Регистан: от 3 человек — бесплатно, до 3 человек — $10
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Т
Татьяна
22 сен 2025
Понравился подробный рассказ гида, сравнение медресе между собой. Муксин ответил на все наши вопросы и увлек историей Самарканда и Узбекистана в целом.
