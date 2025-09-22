Мои заказы

Регистан в деталях: узнать главное за 90 минут (билеты включены)

Погрузитесь в атмосферу средневекового Самарканда, где каждая арка и купол расскажут свою историю. Билеты включены, 90 минут восторга
Три величественных медресе на площади Регистан - Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кари - это не просто архитектурные шедевры, а символы науки и культуры Средней Азии. Каждый фасад и орнамент - произведение
читать дальше

искусства, созданное лучшими мастерами своего времени.

Экскурсия перенесёт вас в эпоху средневековья, где вы узнаете о значении площади в развитии региона и увидите уникальные артефакты. Прогулка подарит незабываемые впечатления и новые знания о восточной архитектуре

5
1 отзыв

6 причин купить этот билет

  • 🕌 Величественные медресе
  • 🎨 Искусство мозаики
  • 📚 История и культура
  • 🔭 Центр науки
  • 🌟 Уникальные артефакты
  • 📸 Фотогеничные виды
Регистан в деталях: узнать главное за 90 минут (билеты включены)© Муксин
Регистан в деталях: узнать главное за 90 минут (билеты включены)© Муксин
Регистан в деталях: узнать главное за 90 минут (билеты включены)© Муксин
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что можно увидеть

  • Медресе Улугбека
  • Медресе Шер-Дор
  • Медресе Тилля-Кари
  • Центральная площадь

Описание билета

Регистан — одно из самых фотогеничных мест мира, где каждый уголок — это кадр для открытки. Вы запечатлеете великолепие мозаичных фасадов и насыщенные краски восточной архитектуры. Прогулка перенесёт вас в атмосферу средневекового города.

Вы увидите:

  • Медресе Улугбека 15 века. Это самое старинное здание на площади, в прошлом — центр науки, где обучались астрономии, математике и философии. Фасад украшен геометрическими узорами и цитатами из Корана
  • Медресе Шер-Дор 17 века. Вы рассмотрите тигров на фасаде и узнаете, почему такие узоры считались запретными в исламской архитектуре. Также поговорим о символах, которые зашифрованы в изображениях
  • Медресе Тилля-Кари 17 века. Выполняло двойную функцию — учебного заведения и главной мечети Самарканда. Внутренний зал поразит вас изяществом и блеском золота
  • Центральную площадь — пространство, соединяющее три медресе. В прошлом здесь проходили общественные мероприятия, ярмарки и собрания

Во время прогулки мы покажем вам специальные зоны и удачные точки, с которых открываются лучшие ракурсы на площадь.

Вы узнаете:

  • Какие артефакты хранятся в медресе
  • Как Регистан стал символом науки, архитектуры и духовного развития
  • Какие архитектурные решения применялись при строительстве медресе Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кари
  • Какие легенды хранят медресе
  • Как площадь превратилась в место встреч учёных, поэтов и торговцев
  • И многое другое

Организационные детали

  • Входные билеты включены в стоимость
  • По запросу можем организовать трансфер от места вашего проживания до площади Регистан: от 3 человек — бесплатно, до 3 человек — $10
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный$45
Дети до 7 лет$36
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Регистан
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муксин
Муксин — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 2308 туристов
Я представляю дружную команду гидов в Узбекистане. Все мы обладаем глубокими знаниями в области истории, культуры и достопримечательностей страны. Наша цель — создать незабываемый опыт для путешественников, сделать каждую поездку комфортной и запоминающейся.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Т
Татьяна
22 сен 2025
Понравился подробный рассказ гида, сравнение медресе между собой. Муксин ответил на все наши вопросы и увлек историей Самарканда и Узбекистана в целом.

Входит в следующие категории Самарканда

Похожие экскурсии из Самарканда

Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде (билеты включены)
На поезде
4 часа
20 отзывов
Индивидуальная
Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде (билеты включены)
Осмотреть древние мечети и медресе, познакомиться с историей города и ощутить его особый дух
Начало: На вокзале в Бухаре
11 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
от $180 за человека
Фотопрогулка по Регистану в мини-группе
Пешая
1.5 часа
12 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Регистану в мини-группе
Познакомьтесь с историческим сердцем Самарканда через уникальный опыт фотопрогулки в национальных нарядах
Начало: На площади Регистан
Расписание: ежедневно в 08:30
11 ноя в 08:30
12 ноя в 08:30
$82 за человека
Из Самарканда в Ташкент на скоростном поезде (билеты и обед включены)
На поезде
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
Из Самарканда в Ташкент на скоростном поезде
Путешествие из Самарканда в Ташкент на скоростном поезде обещает массу впечатлений. Посетите древние медресе, базар Чорсу и современный «Ташкент-Сити»
Начало: В Ташкенте, на Северном вокзале
13 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
$170 за человека
У нас ещё много экскурсий в Самарканде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Самарканде