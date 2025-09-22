Три величественных медресе на площади Регистан - Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кари - это не просто архитектурные шедевры, а символы науки и культуры Средней Азии. Каждый фасад и орнамент - произведение

искусства, созданное лучшими мастерами своего времени. Экскурсия перенесёт вас в эпоху средневековья, где вы узнаете о значении площади в развитии региона и увидите уникальные артефакты. Прогулка подарит незабываемые впечатления и новые знания о восточной архитектуре

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание билета

Регистан — одно из самых фотогеничных мест мира, где каждый уголок — это кадр для открытки. Вы запечатлеете великолепие мозаичных фасадов и насыщенные краски восточной архитектуры. Прогулка перенесёт вас в атмосферу средневекового города.

Вы увидите:

Медресе Улугбека 15 века. Это самое старинное здание на площади, в прошлом — центр науки, где обучались астрономии, математике и философии. Фасад украшен геометрическими узорами и цитатами из Корана

15 века. Это самое старинное здание на площади, в прошлом — центр науки, где обучались астрономии, математике и философии. Фасад украшен геометрическими узорами и цитатами из Корана Медресе Шер-Дор 17 века. Вы рассмотрите тигров на фасаде и узнаете, почему такие узоры считались запретными в исламской архитектуре. Также поговорим о символах, которые зашифрованы в изображениях

17 века. Вы рассмотрите тигров на фасаде и узнаете, почему такие узоры считались запретными в исламской архитектуре. Также поговорим о символах, которые зашифрованы в изображениях Медресе Тилля-Кари 17 века. Выполняло двойную функцию — учебного заведения и главной мечети Самарканда. Внутренний зал поразит вас изяществом и блеском золота

17 века. Выполняло двойную функцию — учебного заведения и главной мечети Самарканда. Внутренний зал поразит вас изяществом и блеском золота Центральную площадь — пространство, соединяющее три медресе. В прошлом здесь проходили общественные мероприятия, ярмарки и собрания

Во время прогулки мы покажем вам специальные зоны и удачные точки, с которых открываются лучшие ракурсы на площадь.

Вы узнаете:

Какие артефакты хранятся в медресе

Как Регистан стал символом науки, архитектуры и духовного развития

Какие архитектурные решения применялись при строительстве медресе Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кари

Какие легенды хранят медресе

Как площадь превратилась в место встреч учёных, поэтов и торговцев

И многое другое

Организационные детали