Прикоснуться к работам самаркандских мастеров и проникнуть в таинства создания эксклюзивных изделий
На экскурсии вы познакомитесь с легендарной шёлковой бумагой, шедеврами ковроткачества, шелками и изысканной керамикой. Сможете своими руками создать уникальное изделие и забрать его домой — на память.
авг
авг
авг
авг
авг
авг
авг
даты
Описание
Что вас ожидает
Бумага из шёлка
Первая точка на нашем маршруте — деревня Конигиль. Вы увидите полный процесс изготовления древней шёлковой бумаги из тутовника, который воссоздали в 1998 году, и узнаете, почему она пользовалась огромным спросом далеко за пределами Самарканда.
По желанию сможете принять участие в мастер-классе по гончарному ремеслу: приоткрыть завесу многовековых секретов гончарного ремесла, научиться азам работы с гончарным кругом и росписи в традиционной технике.
Искусство Востока
Ковровая фабрика «Худжум» также откроет перед вами свои двери. Здесь сохранилось производство восточных шёлковых ковров, которыми восхищался даже Марко Поло. Вы ознакомитесь с работой мастериц, понаблюдаете за всеми этапами производства. Если какое-то изделие вам приглянётся, можно будет его купить — прямо из первых рук.
«Вечный город»
Затем мы переместимся в комплекс Silk Road Samarkand: на территории 17 га воссоздан целый древний город! Вы окунётесь в атмосферу прекрасной восточной сказки — с бирюзовыми куполами, мозаикой на стенах дворцов и минаретами до небес. Не покидая комплекс, вы перенесётесь на улицы Бухары, Ташкента, Ферганы, попробуете блюда национальной кухни разных эпох и регионов, прикоснётесь к истории и традициям народов Узбекистана.
Организационные детали
- Гид встретит вас в отеле или в другом удобном для вас месте по договорённости
- В стоимость включены услуги гида и транспорт. Экскурсия проходит на автомобиле Chevrolet Cobalt или Chevrolet Spark.
- Входные билеты и мастер-классы оплачиваются отдельно ($5-$15). По желанию вы также можете пообедать в одном из ресторанов комплекса Silk Road Samarkand (еда в стоимость экскурсии не входит).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.