Декоративно-прикладное искусство Узбекистана — самобытное творчество народных мастеров, ремесленников, передающих своё умение из поколения в поколение. На экскурсии вы познакомитесь с легендарной шёлковой бумагой, шедеврами ковроткачества, шелками и изысканной керамикой. Сможете своими руками создать уникальное изделие и забрать его домой — на память.

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Описание

Что вас ожидает

Бумага из шёлка

Первая точка на нашем маршруте — деревня Конигиль. Вы увидите полный процесс изготовления древней шёлковой бумаги из тутовника, который воссоздали в 1998 году, и узнаете, почему она пользовалась огромным спросом далеко за пределами Самарканда.

По желанию сможете принять участие в мастер-классе по гончарному ремеслу: приоткрыть завесу многовековых секретов гончарного ремесла, научиться азам работы с гончарным кругом и росписи в традиционной технике.

Искусство Востока

Ковровая фабрика «Худжум» также откроет перед вами свои двери. Здесь сохранилось производство восточных шёлковых ковров, которыми восхищался даже Марко Поло. Вы ознакомитесь с работой мастериц, понаблюдаете за всеми этапами производства. Если какое-то изделие вам приглянётся, можно будет его купить — прямо из первых рук.

«Вечный город»

Затем мы переместимся в комплекс Silk Road Samarkand: на территории 17 га воссоздан целый древний город! Вы окунётесь в атмосферу прекрасной восточной сказки — с бирюзовыми куполами, мозаикой на стенах дворцов и минаретами до небес. Не покидая комплекс, вы перенесётесь на улицы Бухары, Ташкента, Ферганы, попробуете блюда национальной кухни разных эпох и регионов, прикоснётесь к истории и традициям народов Узбекистана.

Организационные детали