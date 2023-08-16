Дары Узбекистана: шелка, ковры, керамика, бумага

Прикоснуться к работам самаркандских мастеров и проникнуть в таинства создания эксклюзивных изделий

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Декоративно-прикладное искусство Узбекистана — самобытное творчество народных мастеров, ремесленников, передающих своё умение из поколения в поколение.

На экскурсии вы познакомитесь с легендарной шёлковой бумагой, шедеврами ковроткачества, шелками и изысканной керамикой. Сможете своими руками создать уникальное изделие и забрать его домой — на память.
Дары Узбекистана: шелка, ковры, керамика, бумага
Дары Узбекистана: шелка, ковры, керамика, бумага
Дары Узбекистана: шелка, ковры, керамика, бумага
Дары Узбекистана: шелка, ковры, керамика, бумага
Дары Узбекистана: шелка, ковры, керамика, бумага
Дары Узбекистана: шелка, ковры, керамика, бумага
Дары Узбекистана: шелка, ковры, керамика, бумага
Дары Узбекистана: шелка, ковры, керамика, бумага
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Бумага из шёлка

Первая точка на нашем маршруте — деревня Конигиль. Вы увидите полный процесс изготовления древней шёлковой бумаги из тутовника, который воссоздали в 1998 году, и узнаете, почему она пользовалась огромным спросом далеко за пределами Самарканда.

По желанию сможете принять участие в мастер-классе по гончарному ремеслу: приоткрыть завесу многовековых секретов гончарного ремесла, научиться азам работы с гончарным кругом и росписи в традиционной технике.

Искусство Востока

Ковровая фабрика «Худжум» также откроет перед вами свои двери. Здесь сохранилось производство восточных шёлковых ковров, которыми восхищался даже Марко Поло. Вы ознакомитесь с работой мастериц, понаблюдаете за всеми этапами производства. Если какое-то изделие вам приглянётся, можно будет его купить — прямо из первых рук.

«Вечный город»

Затем мы переместимся в комплекс Silk Road Samarkand: на территории 17 га воссоздан целый древний город! Вы окунётесь в атмосферу прекрасной восточной сказки — с бирюзовыми куполами, мозаикой на стенах дворцов и минаретами до небес. Не покидая комплекс, вы перенесётесь на улицы Бухары, Ташкента, Ферганы, попробуете блюда национальной кухни разных эпох и регионов, прикоснётесь к истории и традициям народов Узбекистана.

Организационные детали

  • Гид встретит вас в отеле или в другом удобном для вас месте по договорённости
  • В стоимость включены услуги гида и транспорт. Экскурсия проходит на автомобиле Chevrolet Cobalt или Chevrolet Spark.
  • Входные билеты и мастер-классы оплачиваются отдельно ($5-$15). По желанию вы также можете пообедать в одном из ресторанов комплекса Silk Road Samarkand (еда в стоимость экскурсии не входит).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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