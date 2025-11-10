Представляем вам танцевальную группу Самар и Канд! Эти ребята и девчонки покажут вам традиционные танцы Узбекистана и научат вас андижанской полке (узбекской лезгинке).
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Добро пожаловать в Самарканд! Цель данной экскурсии показать иностранным гостям нашу культуру, обычаи и традиции в сопровождении танцевальных номеров. Вас ждет:
- Мастер-класс по андижанской полке;
- Танцевальное шоу в исполнении известной узбекской группы.
По договоренности с гидом
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Шоу-программа.
Место начала и завершения?
Ваш отель в Узбекистане
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.