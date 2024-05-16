скидка
5%
8 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Самарканд на авто: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Насладитесь индивидуальной экскурсией по Самарканду на авто! Увидите площадь Регистан, обсерваторию Улугбека, Сиабский базар и многое другое
Начало: У входа мавзолею Гури Амир
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 120$114 за всё до 3 чел.
скидка
19%
4 часа
Групповая
Автобусная обзорная экскурсия по Самарканду
Увидеть все главные места города и узнать о них интересные факты с профессиональным гидом
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
43$35 за человека
скидка
20%
5 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Самарканд - жемчужина Востока
Открыть секреты древнего города и увидеть главные достопримечательности на экспресс-экскурсии
Начало: На площади Регистан
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:30
23 авг в 09:30
24 авг в 09:30
65$52 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия16 мая 2024Спасибо большое за интересную экскурсию) я впервые в жизни сделала мало фото, потому что увлеченно слушала рассказ) и отдельное спасибо
- LLiudmila10 мая 2024Большое спасибо Бехзоду! Провели с ним целый день, учел все наши пожелания, накормил вкусным обедом, рассказал об истории Узбекистана и показал очень много красоты! несмотря на капризы погоды, экскурсия запомнилась, было очень комфортно и интересно. рекомендую!!
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «На автобусе»
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