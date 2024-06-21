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древностью и самобытностью, кажется, что ты словно мультяшный Аладдин перемещаешься в волшебную Аграбу. Здесь как нигде ощущается колорит востока, но не красивых и богато украшенных зданий, а обычного городка с жителями и жилыми постройками. Площадь Ляби-Хауз, торговые купола, которые когда-то они были важнейшей точкой на карте Великого Шелкового пути, медресе, мечети, крепость Арк, ансамбль Пои — Калян, дворец эмира, все это и многое другое завораживает своей красотой. Шохрух провел нас не просто по туристическим тропам, мы прогулялись по узким улочкам, по кварталам бухарских евреев, где в каждом доме, каждой входной двери чувствуется душа востока. Прямо в черте города ведутся археологические раскопки. Культурный слой уходит вниз на несколько метров и открывает остатки старого города с его банями и другими постройками. Бухара - город-ремесленников. Нигде больше я не встречала такого разнообразия промыслов. На рынках продают изделия с чеканкой, эмалью, выкованные, живопись, тканные, войлочные, из дерева, ювелирные, керамика и многое-многое другое. Только с таким опытным гидом можно по настоящему и полностью окунуться в атмосферу вокруг. Юмор, харизма, энергетика все это есть у Шохруха)) Спасибо Вам за великолепную экскурсию в город Бухара, это было восхитительно!