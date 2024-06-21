Экскурсии от вашего отеля в Самарканде

Найдено 20 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Самарканде на русском языке, цены от €27, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
«50 оттенков бирюзового»: авторская фотопрогулка по Самарканду
🚗 На машине
скидка
5%
Фотопрогулка
3 часа
1 отзыв
«50 оттенков бирюзового»: авторская фотопрогулка по Самарканду
Индивидуальная фото-прогулка по Самарканду. Запечатлейте бирюзовые купола мавзолея Гур-Эмир и традиционные махалли
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
160152 за всё до 4 чел.
Самарканд тёплый и дружелюбный
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
33 отзыва
Самарканд тёплый и дружелюбный
В Самарканде каждый найдёт своё: история Тимуридов, голубые купола мечетей, восточная кухня. Гид покажет знаковые места и традиции
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
140133 за всё до 4 чел.
Самарканд для детей: увлекательный, сказочный, вкусный
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Самарканд для детей: увлекательный, сказочный, вкусный
Ваши дети откроют для себя тайны древнего Самарканда, освоят ремёсла и попробуют настоящий узбекский плов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
140126 за всё до 4 чел.
Русский Самарканд: прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Русский Самарканд: прогулка по историческим местам в мини-группе
Прогулка по улицам Русского Самарканда откроет вам историю и архитектуру города. Посетите краеведческий музей и узнайте о жизни современных самаркандцев
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3027 за человека
Из Самарканда в Бухару за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
8 отзывов
Из Самарканда в Бухару: путешествие через века за один день
Погрузитесь в великолепие Бухары: от величественных медресе до исторических крепостей. Путешествие на комфортабельном автомобиле с личным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
390351 за всё до 4 чел.
Из Самарканда - к Фанским горам и Семи озёрам в Таджикистане
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Из Самарканда - к Фанским горам и Семи озёрам в Таджикистане
Индивидуальная экскурсия к Семи озёрам через Фанские горы. Путешествие на внедорожнике, остановки в горных кишлаках и знакомство с местными традициями
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
290261 за всё до 3 чел.
Самарканд: экскурсия и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Самарканд 2 в 1: экскурсия по достопримечательностям и дегустация плова
Самарканд - город восточной сказки. За 5 часов вы увидите его главные достопримечательности и попробуете традиционный плов в аутентичном ресторане
Начало: На вокзале, в аэропорту или у вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
80 за всё до 10 чел.
Хафткуль «Семь озер» - жемчужина Таджикистана в Фанских горах
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Хафткуль «Семь озер» - жемчужина Таджикистана в Фанских горах
Начало: Ваш отель
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$270 за всё до 4 чел.
В Шахрисабз - на Родину Амира Темура
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Экскурсия в Шахрисабз: в гости к Амиру Темуру из Самарканда
Погрузитесь в историю Великого Амира, увидев родину правителя, его резиденцию и усыпальницу
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$140 за всё до 4 чел.
Загадочный Шахрисабз и плато дьявола
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Загадочный Шахрисабз и плато дьявола
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Поездка в горы Шахрисабза
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Поездка в горы Шахрисабза
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$130 за всё до 3 чел.
Попробовать барашка, запеченного в тандыре, и насладиться красотой гор
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Попробовать барашка, запеченного в тандыре, и насладиться красотой гор
Начало: Ваш отель, вокзал
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
2000 ступеней в пещеру к Святому Давиду-Хазрати Довуд
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
2000 ступеней в пещеру к Святому Давиду-Хазрати Довуд
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$89 за всё до 4 чел.
Самарканд - жемчужина мира, столица Империи Тамерлана и родина плова
Индивидуальная
6 часов
Самарканд - жемчужина мира, столица Империи Тамерлана и родина плова
Начало: Ж/д вокзал, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$155 за всё до 4 чел.
К Фанским горам и озерам одним днем из Самарканда
Индивидуальная
8 часов
К Фанским горам и озерам одним днем из Самарканда
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Винзавод Багизаган: дегустация редчайших вин Узбекистана
Индивидуальная
2 часа
Винзавод Багизаган: дегустация редчайших вин Узбекистана
Начало: Ваш отель, вокзал
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$75 за человека
Экскурсия на винзавод «Багизаган» и дегустация вин
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия на винзавод «Багизаган» и дегустация вин
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$72 за всё до 4 чел.
Квест по Русскому Самарканду
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
3 часа
Квест по Русскому Самарканду
Отыскать русский дух в восточном городе во время увлекательной прогулки по историческому центру
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
135122 за всё до 5 чел.
Вечерний самаркандский плов + экскурсия по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Вечерний самаркандский плов + экскурсия по городу
Прогуляться по Самарканду, побывать в чайхане для местных и попробовать гордость узбекской кухни
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
200 за всё до 7 чел.
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
Индивидуальная
7 часов
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$140 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оля
    21 июня 2024
    «50 оттенков бирюзового»: авторская фотопрогулка по Самарканду
    Шохрух молодец. Очень интересно, весело
  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Из Самарканда - к Фанским горам и Семи озёрам в Таджикистане
    Съездили прекрасно 👍 Красота неописуемая 😍 Ребятам большое спасибо, организация на высшем уровне!!!
  • М
    Максим
    4 июня 2024
    Из Самарканда - к Фанским горам и Семи озёрам в Таджикистане
    Отличные гиды и в Узбекистане, и Таджикистане. Было очень интересно и познавательно. А сама экскурсия крайне живописная!
    Отличные гиды и в Узбекистане, и Таджикистане. Было очень интересно и познавательно. А сама экскурсия крайне живописная!Отличные гиды и в Узбекистане, и Таджикистане. Было очень интересно и познавательно. А сама экскурсия крайне живописная!Отличные гиды и в Узбекистане, и Таджикистане. Было очень интересно и познавательно. А сама экскурсия крайне живописная!
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Из Самарканда в Бухару за 1 день
    Спасибо Шохруху за экскурсию, классно проведёный день, узнали и увидели много нового и интересного. Советую всем.
  • Е
    Евгений
    28 мая 2024
    Из Самарканда - к Фанским горам и Семи озёрам в Таджикистане
    Выбрал эту экскурсию для встречи своего 50-и летнего юбилея, о чём ни разу не пожалел, я люблю ГОРЫ! Гид и
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    водитель дружелюбные и весёлые люди, приятно дополнили атмосферу красивейшей природы. К сожалению не все озёра встретили нас прозрачными водами, но мы знали на что шли, самое лучшее время август-сентябрь. Благодарю весь коллектив организаторов!

    Выбрал эту экскурсию для встречи своего 50-и летнего юбилея, о чём ни разу не пожалел, яВыбрал эту экскурсию для встречи своего 50-и летнего юбилея, о чём ни разу не пожалел, яВыбрал эту экскурсию для встречи своего 50-и летнего юбилея, о чём ни разу не пожалел, яВыбрал эту экскурсию для встречи своего 50-и летнего юбилея, о чём ни разу не пожалел, я
  • н
    наталья
    26 мая 2024
    Из Самарканда в Бухару за 1 день
    Индивидуальная экскурсия это круто, а ещё и с русскоговорящим профессиональным гидом это вообще 🔥. Рекомендуем всем на 200%. Бухара поразила своей
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    древностью и самобытностью, кажется, что ты словно мультяшный Аладдин перемещаешься в волшебную Аграбу. Здесь как нигде ощущается колорит востока, но не красивых и богато украшенных зданий, а обычного городка с жителями и жилыми постройками. Площадь Ляби-Хауз, торговые купола, которые когда-то они были важнейшей точкой на карте Великого Шелкового пути, медресе, мечети, крепость Арк, ансамбль Пои — Калян, дворец эмира, все это и многое другое завораживает своей красотой. Шохрух провел нас не просто по туристическим тропам, мы прогулялись по узким улочкам, по кварталам бухарских евреев, где в каждом доме, каждой входной двери чувствуется душа востока. Прямо в черте города ведутся археологические раскопки. Культурный слой уходит вниз на несколько метров и открывает остатки старого города с его банями и другими постройками. Бухара - город-ремесленников. Нигде больше я не встречала такого разнообразия промыслов. На рынках продают изделия с чеканкой, эмалью, выкованные, живопись, тканные, войлочные, из дерева, ювелирные, керамика и многое-многое другое. Только с таким опытным гидом можно по настоящему и полностью окунуться в атмосферу вокруг. Юмор, харизма, энергетика все это есть у Шохруха)) Спасибо Вам за великолепную экскурсию в город Бухара, это было восхитительно!

  • Э
    Эмилия
    25 мая 2024
    Загадочный Шахрисабз и плато дьявола
    Мы с сыном посетили Шахрисабз и Плато Дьявола 14 мая 2024 года, нашим гидом был Фархад - образованный историк, аккуратный
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    водитель, деликатный и пунктуальный гид. Путешествие запомнилось нам как самое яркое событие из всех шести дней пребывания в Самарканде! Горы, перевал, потрясающие своим видом Пилоны Ак-Сарая и медресе (учебное заведение), посещение арт- галереи Азиза Ахметова, где я приобрела изящную репродукцию картины Бенькова «Сбор хлопка» - все это оставило самые приятные впечатления! На обратном пути мы остановились поесть барашка из тандыра - это было очень вкусно! Для детей рекомендую брать люля - легче съедается маленькими зубками)) В общем настоятельно рекомендую эту экскурсию.

  • Е
    Евгения
    8 мая 2024
    Загадочный Шахрисабз и плато дьявола
    Очень понравилась экскурсия! Гид Фархат очень вежливый и приветливый. Много рассказал интересных фактов. Мясо из тандыра-это вообще огонь 🔥!
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Загадочный Шахрисабз и плато дьявола
    Все прошло отлично. Для экскурсии был предоставлен автомобиль хорошего урочня.
  • Н
    Наталья
    7 мая 2024
    Самарканд для детей: увлекательный, сказочный, вкусный
    Знакомство с Самаркандом началось прямо с вокзала, где нас любезно встретил Шокрух (за написание имени заранее извиняюсь). Мы сразу почувствовали
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    себя долгожданными гостями. Экскурсия была ориентирована прежде всего на ребёнка (11 лет) и с этим наш замечательный гид справился на все 200%! Интересно, с чувством юмора, поучительно - ребёнок потом сказал, что это была лучшая экскурсия за нашу поездку по Узбекистану. Благодарим от всего сердца! 🥰

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. «50 оттенков бирюзового»: авторская фотопрогулка по Самарканду
  2. Самарканд тёплый и дружелюбный
  3. Самарканд для детей: увлекательный, сказочный, вкусный
  4. Русский Самарканд: прогулка в мини-группе
  5. Из Самарканда в Бухару за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июле 2024
Сейчас в Самарканде в категории "От вашего отеля" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 27 до 351 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 20 экскурсий на 2024 год по теме «От вашего отеля», 100 ⭐ отзывов, цены от €27. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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