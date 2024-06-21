1 чел.
По популярности
скидка
5%
Фотопрогулка
3 часа
«50 оттенков бирюзового»: авторская фотопрогулка по Самарканду
Индивидуальная фото-прогулка по Самарканду. Запечатлейте бирюзовые купола мавзолея Гур-Эмир и традиционные махалли
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
160€152 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
Самарканд тёплый и дружелюбный
В Самарканде каждый найдёт своё: история Тимуридов, голубые купола мечетей, восточная кухня. Гид покажет знаковые места и традиции
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
140€133 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Самарканд для детей: увлекательный, сказочный, вкусный
Ваши дети откроют для себя тайны древнего Самарканда, освоят ремёсла и попробуют настоящий узбекский плов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
140€126 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Русский Самарканд: прогулка по историческим местам в мини-группе
Прогулка по улицам Русского Самарканда откроет вам историю и архитектуру города. Посетите краеведческий музей и узнайте о жизни современных самаркандцев
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30€27 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Из Самарканда в Бухару: путешествие через века за один день
Погрузитесь в великолепие Бухары: от величественных медресе до исторических крепостей. Путешествие на комфортабельном автомобиле с личным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
390€351 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Из Самарканда - к Фанским горам и Семи озёрам в Таджикистане
Индивидуальная экскурсия к Семи озёрам через Фанские горы. Путешествие на внедорожнике, остановки в горных кишлаках и знакомство с местными традициями
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
290€261 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Самарканд 2 в 1: экскурсия по достопримечательностям и дегустация плова
Самарканд - город восточной сказки. За 5 часов вы увидите его главные достопримечательности и попробуете традиционный плов в аутентичном ресторане
Начало: На вокзале, в аэропорту или у вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Хафткуль «Семь озер» - жемчужина Таджикистана в Фанских горах
Начало: Ваш отель
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия в Шахрисабз: в гости к Амиру Темуру из Самарканда
Погрузитесь в историю Великого Амира, увидев родину правителя, его резиденцию и усыпальницу
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Загадочный Шахрисабз и плато дьявола
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Поездка в горы Шахрисабза
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Попробовать барашка, запеченного в тандыре, и насладиться красотой гор
Начало: Ваш отель, вокзал
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
2000 ступеней в пещеру к Святому Давиду-Хазрати Довуд
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$89 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Самарканд - жемчужина мира, столица Империи Тамерлана и родина плова
Начало: Ж/д вокзал, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
К Фанским горам и озерам одним днем из Самарканда
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Винзавод Багизаган: дегустация редчайших вин Узбекистана
Начало: Ваш отель, вокзал
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$75 за человека
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия на винзавод «Багизаган» и дегустация вин
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$72 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Квест
3 часа
Квест по Русскому Самарканду
Отыскать русский дух в восточном городе во время увлекательной прогулки по историческому центру
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
135€122 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерний самаркандский плов + экскурсия по городу
Прогуляться по Самарканду, побывать в чайхане для местных и попробовать гордость узбекской кухни
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$140 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООля21 июня 2024Шохрух молодец. Очень интересно, весело
- ЕЕлена6 июня 2024Съездили прекрасно 👍 Красота неописуемая 😍 Ребятам большое спасибо, организация на высшем уровне!!!
- ММаксим4 июня 2024Отличные гиды и в Узбекистане, и Таджикистане. Было очень интересно и познавательно. А сама экскурсия крайне живописная!
- ААнастасия3 июня 2024Спасибо Шохруху за экскурсию, классно проведёный день, узнали и увидели много нового и интересного. Советую всем.
- ЕЕвгений28 мая 2024Выбрал эту экскурсию для встречи своего 50-и летнего юбилея, о чём ни разу не пожалел, я люблю ГОРЫ! Гид и
- ннаталья26 мая 2024Индивидуальная экскурсия это круто, а ещё и с русскоговорящим профессиональным гидом это вообще 🔥. Рекомендуем всем на 200%. Бухара поразила своей
- ЭЭмилия25 мая 2024Мы с сыном посетили Шахрисабз и Плато Дьявола 14 мая 2024 года, нашим гидом был Фархад - образованный историк, аккуратный
- ЕЕвгения8 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Гид Фархат очень вежливый и приветливый. Много рассказал интересных фактов. Мясо из тандыра-это вообще огонь 🔥!
- ООльга8 мая 2024Все прошло отлично. Для экскурсии был предоставлен автомобиль хорошего урочня.
- ННаталья7 мая 2024Знакомство с Самаркандом началось прямо с вокзала, где нас любезно встретил Шокрух (за написание имени заранее извиняюсь). Мы сразу почувствовали
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