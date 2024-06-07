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энциклопедическими знаниями по теме экскурсии, Самарканда и всего Ближнего Востока. После осмотра достопримечательностей Шахрисабза на обратной дороге посмотрели видео про Тамерлана. Теперь эта информация нам запомнится на долгие годы. После этой экскурсии в Шахрисабз и в целом после поездки по Узбекистану купили много литературы по истории данной территории, приедем еще раз. Ехали на комфортабельном автобусе. Большое спасибо за Василию Михайловичу за комфортную поездку и приятную компанию! Также хотелось отметить заботу Андрея о туристах: был дождь, Андрей привез зонты и следил, чтобы нам было комфортно и интересно. И, конечно, понравилось совершенно волшебное мясо ягненка из тандыра, которое ели на обратной дороге, никогда ничего подобного не ели. Большое спасибо, нам очень понравилось, приедем еще! Экскурсия заняла почти весь световой день: с 9:30 до 17:00, мы не очень быстро передвигаемся. На всякий случай, я бы не планировала в день этой экскурсии другие активности, дорога до Шахрисабза и обратно долгая.