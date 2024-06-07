Необычные экскурсии по Самарканду

Найдено 26 экскурсий в категории «Необычные» в Самарканде на русском языке, цены от €24, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказка вечернего Самарканда
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
Популярное предложение
Сказка вечернего Самарканда: историческое путешествие по величественным местам
Встречайте закат в Самарканде, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей. Эта экскурсия - ваш персональный ключ к тайнам
Начало: С отеля
Завтра в 18:30
11 июня в 18:30
154116 за всё до 4 чел.
Самарканд для искушённых путешественников
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Самарканд для искушённых путешественников: уникальное путешествие
Откройте для себя уникальный Самарканд в индивидуальной экскурсии, полной удивительных открытий и тайн
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
129 за всё до 4 чел.
Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
30 отзывов
Самарканд: Путешествие по следам древних караванов и ремёсел
Откройте великолепие Самарканда через его искусства и ремёсла. Эта экскурсия позволит вам прикоснуться к древним традициям и культуре
Сегодня в 08:30
Завтра в 00:30
200160 за всё до 4 чел.
Самарканд глазами художника Верещагина
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
20 отзывов
Самарканд глазами художника Верещагина: культурное погружение
Погрузитесь в историю Самарканда, пройдя по маршрутам Верещагина, и узнайте, как жил город в 19 веке
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10090 за всё до 6 чел.
Древний Самарканд и винзавод «Багизаган»
Индивидуальная
6 часов
28 отзывов
Древний Самарканд и винные традиции Багизаган: путешествие и дегустация
Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда и откройте мир узбекского виноделия на экскурсии по винзаводу Багизаган
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
65 за всё до 8 чел.
Атмосферный Самарканд на рассвете или на закате
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
7 отзывов
Атмосферный Самарканд на рассвете: фото-прогулка с дегустацией плова
Почувствуйте волшебство Самарканда на рассвете: архитектурные шедевры, пустынные улицы и вкусный плов ждут вас
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:30
125 за всё до 4 чел.
Шахрисабз: история и природа
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Шахрисабз: исторические чудеса и природные красоты Узбекистана
Погрузитесь в мир древних легенд и живописных пейзажей на экскурсии в Шахрисабз. Откройте для себя секреты Амира Темура и вкус национальной кухни
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180144 за всё до 7 чел.
Мир искусств Самарканда: полное погружение
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Мир искусств Самарканда: полное погружение
Познакомьтесь с искусством Самарканда: посетите мавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и мастер-класс по арабской каллиграфии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
92 за всё до 6 чел.
Магия ночного Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Магия ночного Самарканда: «Вечный город», Регистан и Гур-Эмир
Прогулка по ночному Самарканду: этнографический парк, яркие фонтаны и легендарные памятники в свете огней. Идеально для первого знакомства с городом
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
110 за всё до 4 чел.
Иммерсивная прогулка по Самарканду
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
24 отзыва
Иммерсивная прогулка по Самарканду с виртуальным рассказчиком
Приглашаем на уникальное путешествие по Самарканду, где история оживает благодаря современной технологии 3D звука
Начало: В мечети Биби-Ханым
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
24 за человека
Кухня и ремёсла Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Кухня и ремёсла Самарканда: мастер-класс по плову и коврам
Погрузитесь в мир самаркандской кухни и ремёсел. Плов, базар, шёлковая бумага и ковры ждут вас
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
45 за человека
Узбекская свадебная церемония
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Узбекская свадебная церемония
Познакомиться с национальными обрядами бракосочетания и поучаствовать в пышном свадебном пире
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
112 за всё до 3 чел.
Огни Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Огни Самарканда: вечерняя экскурсия по историко-этнографическому комплексу
Погрузитесь в атмосферу древнего восточного города, прогуляйтесь по подсвеченным улицам и насладитесь уникальными ремеслами и гастрономией
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
103 за всё до 4 чел.
Пещера Хазрата Дауда: священное и живописное место в горах
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Пещера Хазрата Дауда: историческое и природное наследие Самарканда
Откройте для себя красоту и духовность пещеры Хазрата Дауда, погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10090 за всё до 4 чел.
Дары Узбекистана: шелка, ковры, керамика, бумага
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Дары Узбекистана: шелка, ковры, керамика, бумага
Познакомьтесь с самобытным творчеством узбекских мастеров, создайте уникальное изделие своими руками и окунитесь в атмосферу восточной сказки
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
70 за всё до 4 чел.
Второй день в Самарканде
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Уникальное путешествие по Самарканду: от древности до современности
Погрузитесь в мир узбекской культуры и истории с экскурсией, раскрывающей скрытые сокровища Самарканда за один день
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
150 за всё до 7 чел.
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
Познакомиться со Старым городом и посетить мастер-классы по изготовлению шёлковой бумаги и шкатулки
Завтра в 09:00
10 июня в 08:30
140 за всё до 3 чел.
В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
Отправиться в живописные уголки, поесть в гостях у местных жителей, а с утра - пойти пасти скот
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
от 230 за всё до 10 чел.
Барак - пельмени по-узбекски
Индивидуальная
2 часа
Уникальный мастер-класс по приготовлению барака - пельмени по-узбекски в Самарканде
Погрузитесь в мир узбекской кулинарии: научитесь готовить барак, традиционные пельмени с восточным колоритом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
54 за всё до 4 чел.
В поисках узбекских традиций
Индивидуальная
7 часов
В поисках узбекских традиций
Побывать в гостях у местных жителей, познакомиться с их бытом и попробовать самаркандский плов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 5 чел.
«50 оттенков бирюзового»: авторская фотопрогулка по Самарканду
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
«50 оттенков бирюзового»: авторская фотопрогулка по Самарканду
Увидеть самые яркие уголки города и пополнить соцсети отличными снимками
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150135 за всё до 4 чел.
Мастер-класс по приготовлению лагмана по-узбекски
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по приготовлению лагмана по-узбекски
Научиться готовить одно из самых вкусных блюд среднеазиатских народов
Начало: На улице Арабшах
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
9687 за всё до 4 чел.
Мастер-класс по приготовлению мантов и машхурды
Индивидуальная
4 часа
Мастер-класс по приготовлению мантов и машхурды
Вылепить сочные манты, сварить пряный суп и устроить настоящий восточный пир
Начало: в частном доме
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
100 за всё до 4 чел.
Квест по Русскому Самарканду
🚶 Пешая
скидка
15%
Квест
3 часа
Квест по Русскому Самарканду
Отыскать русский дух в восточном городе во время увлекательной прогулки по историческому центру
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150128 за всё до 5 чел.
Шёлковый путь Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Шёлковый путь Самарканда
Познакомиться с древними ремёслами Узбекистана и увидеть, как из шёлка делают бумагу, шарфы и ковры
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
140 за всё до 5 чел.
Узбекский лайфстайл
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
Узбекский лайфстайл
Позавтракать со старейшинами в чайхане, научиться торгу, погулять по махаллям и району цыган-люли
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150113 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Аркадий
    7 июня 2024
    Сказка вечернего Самарканда
    Самарканд очень интересный город, экскурсия по нему тоже была интересна. Наши ожидания от площади Регистон были немного завышены. В целом все прошло хорошо, нам понравилось
  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Самарканд для искушённых путешественников
    Однозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошел в наше положение и
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    передвинул время экскурсии. Также гид включил в экскурсию дополнительные места. Он прекрасный рассказчик, умеет заинтересовать и классно подать информацию. Передвижение было комфортным и интересным.

    Однозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошелОднозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошелОднозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошелОднозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошел
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Сказка вечернего Самарканда
    Прекрасный гид с отличным чувством юмора и умением интересно преподнести информацию. Экскурсия очень понравилась. Рекомендую.
  • Б
    Борис
    3 июня 2024
    Самарканд для искушённых путешественников
    Экскурсия очень понравилась, а Эвелина - прекрасный экскурсовод. Удалось посмотреть нетривиальные туристические места, рассказ - выше всяческих похвал. Всем рекомендую!
  • L
    Lydia
    2 июня 2024
    В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
    Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018. Живописные пейзажи, веселая компания и вкусная еда. И плюсом мы посетили дополнительные места по дороге, которые не планировали и покатались на корабле по водохранилищу. Рекомендую
    Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018
  • Б
    Борис
    1 июня 2024
    Сказка вечернего Самарканда
    Просто потрясающий экскурсовод и абсолютно замечательная экскурсия. Интеллигентно, содержательно, очень интересно. Всем рекомендую!
  • Р
    Роман
    28 мая 2024
    Самарканд для искушённых путешественников
    Провели прекрасные выходные в Самарканде. Эвелина - выше всяких похвал, у нас было чувство, что расстаемся с хорошей знакомой, а
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    не гидом. Все так по-восточному гостеприимно. Полностью ей доверились и время пролетело незаметно. Хотите что б экскурсия запомнилась, прошла легко, непринужденно и в отличном настроении - Вам к Эвелине. Человек в своей стихии, все с душой, любит и знает свой город и историю. Грамотная русская речь без намека на акцент, подмечу это отдельно, т. к. встречали много гидов по маршруту с очень ломанным русским. Эвелине ОГРОМНОЕ СПАСИБО от нас с Любой! Всем советуем!

  • E
    Elena
    26 мая 2024
    Шахрисабз: история и природа
    Прекрасная экскурсия с Андреем в Шахрисабз дополнила наши впечатления о Самарканде, его истории, и знания о Тамерлане и его семье.
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    Интересно, познавательно, остановки в красивых местах, вкусный обед, помощь во всех наших просьбах. Очень профессиональный и внимательный гид (даже о зонтах позаботился, прихватил с собой парочку).

  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Шахрисабз: история и природа
    Экскурсия очень понравилась: и по самому маршруту, комфорту в поездке, и особенно по историческому обзору. Экскурсию провел Андрей. Андрей обладает
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    энциклопедическими знаниями по теме экскурсии, Самарканда и всего Ближнего Востока. После осмотра достопримечательностей Шахрисабза на обратной дороге посмотрели видео про Тамерлана. Теперь эта информация нам запомнится на долгие годы. После этой экскурсии в Шахрисабз и в целом после поездки по Узбекистану купили много литературы по истории данной территории, приедем еще раз. Ехали на комфортабельном автобусе. Большое спасибо за Василию Михайловичу за комфортную поездку и приятную компанию! Также хотелось отметить заботу Андрея о туристах: был дождь, Андрей привез зонты и следил, чтобы нам было комфортно и интересно. И, конечно, понравилось совершенно волшебное мясо ягненка из тандыра, которое ели на обратной дороге, никогда ничего подобного не ели. Большое спасибо, нам очень понравилось, приедем еще! Экскурсия заняла почти весь световой день: с 9:30 до 17:00, мы не очень быстро передвигаемся. На всякий случай, я бы не планировала в день этой экскурсии другие активности, дорога до Шахрисабза и обратно долгая.

  • Я
    Яна
    17 мая 2024
    Узбекская свадебная церемония
    Это что-то невероятное по ощущениям. Увидеть традиции и обычаи узбекской свадьбы. Совершенно незнакомые люди принимают тебя как желанного гостя, окружают
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    заботой и вниманием. Эмоций море, всяких: от неловкости до восторга. Один из самых ярких во всех смыслах день, проведенный в Узбекистане🥰

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Сказка вечернего Самарканда
  2. Самарканд для искушённых путешественников
  3. Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
  4. Самарканд глазами художника Верещагина
  5. Древний Самарканд и винзавод «Багизаган»
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Необычные" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 24 до 230 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 277 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 26 экскурсий на 2024 год по теме «Необычные», 277 ⭐ отзывов, цены от €24. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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