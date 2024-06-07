1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Сказка вечернего Самарканда: историческое путешествие по величественным местам
Встречайте закат в Самарканде, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей. Эта экскурсия - ваш персональный ключ к тайнам
Начало: С отеля
Завтра в 18:30
11 июня в 18:30
154€116 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Самарканд для искушённых путешественников: уникальное путешествие
Откройте для себя уникальный Самарканд в индивидуальной экскурсии, полной удивительных открытий и тайн
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€129 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Самарканд: Путешествие по следам древних караванов и ремёсел
Откройте великолепие Самарканда через его искусства и ремёсла. Эта экскурсия позволит вам прикоснуться к древним традициям и культуре
Сегодня в 08:30
Завтра в 00:30
200€160 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Самарканд глазами художника Верещагина: культурное погружение
Погрузитесь в историю Самарканда, пройдя по маршрутам Верещагина, и узнайте, как жил город в 19 веке
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
100€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Древний Самарканд и винные традиции Багизаган: путешествие и дегустация
Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда и откройте мир узбекского виноделия на экскурсии по винзаводу Багизаган
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€65 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Атмосферный Самарканд на рассвете: фото-прогулка с дегустацией плова
Почувствуйте волшебство Самарканда на рассвете: архитектурные шедевры, пустынные улицы и вкусный плов ждут вас
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:30
€125 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Шахрисабз: исторические чудеса и природные красоты Узбекистана
Погрузитесь в мир древних легенд и живописных пейзажей на экскурсии в Шахрисабз. Откройте для себя секреты Амира Темура и вкус национальной кухни
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180€144 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Мир искусств Самарканда: полное погружение
Познакомьтесь с искусством Самарканда: посетите мавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и мастер-класс по арабской каллиграфии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
€92 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Магия ночного Самарканда: «Вечный город», Регистан и Гур-Эмир
Прогулка по ночному Самарканду: этнографический парк, яркие фонтаны и легендарные памятники в свете огней. Идеально для первого знакомства с городом
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€110 за всё до 4 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Иммерсивная прогулка по Самарканду с виртуальным рассказчиком
Приглашаем на уникальное путешествие по Самарканду, где история оживает благодаря современной технологии 3D звука
Начало: В мечети Биби-Ханым
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€24 за человека
Индивидуальная
4 часа
Кухня и ремёсла Самарканда: мастер-класс по плову и коврам
Погрузитесь в мир самаркандской кухни и ремёсел. Плов, базар, шёлковая бумага и ковры ждут вас
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
€45 за человека
Индивидуальная
7 часов
Узбекская свадебная церемония
Познакомиться с национальными обрядами бракосочетания и поучаствовать в пышном свадебном пире
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€112 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Огни Самарканда: вечерняя экскурсия по историко-этнографическому комплексу
Погрузитесь в атмосферу древнего восточного города, прогуляйтесь по подсвеченным улицам и насладитесь уникальными ремеслами и гастрономией
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€103 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Пещера Хазрата Дауда: историческое и природное наследие Самарканда
Откройте для себя красоту и духовность пещеры Хазрата Дауда, погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
100€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дары Узбекистана: шелка, ковры, керамика, бумага
Познакомьтесь с самобытным творчеством узбекских мастеров, создайте уникальное изделие своими руками и окунитесь в атмосферу восточной сказки
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Уникальное путешествие по Самарканду: от древности до современности
Погрузитесь в мир узбекской культуры и истории с экскурсией, раскрывающей скрытые сокровища Самарканда за один день
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
Познакомиться со Старым городом и посетить мастер-классы по изготовлению шёлковой бумаги и шкатулки
Завтра в 09:00
10 июня в 08:30
€140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
Отправиться в живописные уголки, поесть в гостях у местных жителей, а с утра - пойти пасти скот
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
от €230 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уникальный мастер-класс по приготовлению барака - пельмени по-узбекски в Самарканде
Погрузитесь в мир узбекской кулинарии: научитесь готовить барак, традиционные пельмени с восточным колоритом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€54 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
В поисках узбекских традиций
Побывать в гостях у местных жителей, познакомиться с их бытом и попробовать самаркандский плов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
«50 оттенков бирюзового»: авторская фотопрогулка по Самарканду
Увидеть самые яркие уголки города и пополнить соцсети отличными снимками
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150€135 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по приготовлению лагмана по-узбекски
Научиться готовить одно из самых вкусных блюд среднеазиатских народов
Начало: На улице Арабшах
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
96€87 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мастер-класс по приготовлению мантов и машхурды
Вылепить сочные манты, сварить пряный суп и устроить настоящий восточный пир
Начало: в частном доме
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€100 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Квест
3 часа
Квест по Русскому Самарканду
Отыскать русский дух в восточном городе во время увлекательной прогулки по историческому центру
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150€128 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Шёлковый путь Самарканда
Познакомиться с древними ремёслами Узбекистана и увидеть, как из шёлка делают бумагу, шарфы и ковры
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
€140 за всё до 5 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
Узбекский лайфстайл
Позавтракать со старейшинами в чайхане, научиться торгу, погулять по махаллям и району цыган-люли
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150€113 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААркадий7 июня 2024Самарканд очень интересный город, экскурсия по нему тоже была интересна. Наши ожидания от площади Регистон были немного завышены. В целом все прошло хорошо, нам понравилось
- ЮЮлия6 июня 2024Однозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошел в наше положение и
- ЮЮлия5 июня 2024Прекрасный гид с отличным чувством юмора и умением интересно преподнести информацию. Экскурсия очень понравилась. Рекомендую.
- ББорис3 июня 2024Экскурсия очень понравилась, а Эвелина - прекрасный экскурсовод. Удалось посмотреть нетривиальные туристические места, рассказ - выше всяческих похвал. Всем рекомендую!
- LLydia2 июня 2024Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018. Живописные пейзажи, веселая компания и вкусная еда. И плюсом мы посетили дополнительные места по дороге, которые не планировали и покатались на корабле по водохранилищу. Рекомендую
- ББорис1 июня 2024Просто потрясающий экскурсовод и абсолютно замечательная экскурсия. Интеллигентно, содержательно, очень интересно. Всем рекомендую!
- РРоман28 мая 2024Провели прекрасные выходные в Самарканде. Эвелина - выше всяких похвал, у нас было чувство, что расстаемся с хорошей знакомой, а
- EElena26 мая 2024Прекрасная экскурсия с Андреем в Шахрисабз дополнила наши впечатления о Самарканде, его истории, и знания о Тамерлане и его семье.
- ЮЮлия17 мая 2024Экскурсия очень понравилась: и по самому маршруту, комфорту в поездке, и особенно по историческому обзору. Экскурсию провел Андрей. Андрей обладает
- ЯЯна17 мая 2024Это что-то невероятное по ощущениям. Увидеть традиции и обычаи узбекской свадьбы. Совершенно незнакомые люди принимают тебя как желанного гостя, окружают
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Необычные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Необычные" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 24 до 230 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 277 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 26 экскурсий на 2024 год по теме «Необычные», 277 ⭐ отзывов, цены от €24. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август