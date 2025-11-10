Погрузитесь в величественную историю Самарканда на нашей экскурсии, посетив легендарные памятники эпохи Тимура, такие как мавзолей "Гур Эмир" и ансамбль "Регистан".
Исследуйте богатое культурное наследие, внесенное в списки ЮНЕСКО, и откройте для себя восточное гостеприимство и мудрость. Присоединяйтесь к нашему путешествию и станьте главным героем этого исторического приключения!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Добро пожаловать в Самарканд!
Самарканд — это город, в котором история оживает на каждом шагу. Приглашаем вас на увлекательную 5-часовую экскурсию, во время которой вы сможете перенестись в эпоху Великого Эмира Тимура и открыть для себя величие Средне-Азиатского государства "Туран".
Знаменитые архитектурные памятники
В рамках экскурсии мы посетим:
- Мавзолей "Гур Эмир" — здесь покоится сам Тимур.
- Ансамбль "Регистан" — величественные медресе, которые восхищают своим великолепием.
- Мечеть "Биби Ханум" — одна из самых знаковых мечетей региона.
- Некрополь "Шахи Зинда" — здесь каждый мавзолей рассказывает свою уникальную историю.
Уникальное наследие
Вы узнаете, как эти замечательные места были внесены в списки наследия ЮНЕСКО и какой след оставил могучий правитель в истории. Погрузитесь в атмосферу восточной мудрости и гостеприимства.
Приключение ждет!
Станьте частью величественного прошлого и откройте для себя связь разных эпох и народов. Мы уверены, ваша экскурсия станет незабываемым взаимодействием с историей!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур Эмир
- Ансамбль Регистан
- Биби Ханум соборная мечеть
- Шахи Зинда комплекс мавзолеев, некрополь
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Обговаривается с гостями лично
Завершение: Восточный Базар, Шахи Зинда; либо обговаривается с группой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
