Погрузитесь в величественную историю Самарканда на нашей экскурсии, посетив легендарные памятники эпохи Тимура, такие как мавзолей "Гур Эмир" и ансамбль "Регистан". Исследуйте богатое культурное наследие, внесенное в списки ЮНЕСКО, и откройте для себя восточное гостеприимство и мудрость. Присоединяйтесь к нашему путешествию и станьте главным героем этого исторического приключения!

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Самарканд!

Самарканд — это город, в котором история оживает на каждом шагу. Приглашаем вас на увлекательную 5-часовую экскурсию, во время которой вы сможете перенестись в эпоху Великого Эмира Тимура и открыть для себя величие Средне-Азиатского государства "Туран".

Знаменитые архитектурные памятники

В рамках экскурсии мы посетим:

Мавзолей "Гур Эмир" — здесь покоится сам Тимур.

— здесь покоится сам Тимур. Ансамбль "Регистан" — величественные медресе, которые восхищают своим великолепием.

— величественные медресе, которые восхищают своим великолепием. Мечеть "Биби Ханум" — одна из самых знаковых мечетей региона.

— одна из самых знаковых мечетей региона. Некрополь "Шахи Зинда" — здесь каждый мавзолей рассказывает свою уникальную историю.

Уникальное наследие

Вы узнаете, как эти замечательные места были внесены в списки наследия ЮНЕСКО и какой след оставил могучий правитель в истории. Погрузитесь в атмосферу восточной мудрости и гостеприимства.

Приключение ждет!

Станьте частью величественного прошлого и откройте для себя связь разных эпох и народов. Мы уверены, ваша экскурсия станет незабываемым взаимодействием с историей!