Самарканд: «Книга&Перо». Битва Веков

Погрузитесь в величественную историю Самарканда на нашей экскурсии, посетив легендарные памятники эпохи Тимура, такие как мавзолей "Гур Эмир" и ансамбль "Регистан".

Исследуйте богатое культурное наследие, внесенное в списки ЮНЕСКО, и откройте для себя восточное гостеприимство и мудрость. Присоединяйтесь к нашему путешествию и станьте главным героем этого исторического приключения!
Описание экскурсии

Добро пожаловать в Самарканд!

Самарканд — это город, в котором история оживает на каждом шагу. Приглашаем вас на увлекательную 5-часовую экскурсию, во время которой вы сможете перенестись в эпоху Великого Эмира Тимура и открыть для себя величие Средне-Азиатского государства "Туран".

Знаменитые архитектурные памятники

В рамках экскурсии мы посетим:

  • Мавзолей "Гур Эмир" — здесь покоится сам Тимур.
  • Ансамбль "Регистан" — величественные медресе, которые восхищают своим великолепием.
  • Мечеть "Биби Ханум" — одна из самых знаковых мечетей региона.
  • Некрополь "Шахи Зинда" — здесь каждый мавзолей рассказывает свою уникальную историю.

Уникальное наследие

Вы узнаете, как эти замечательные места были внесены в списки наследия ЮНЕСКО и какой след оставил могучий правитель в истории. Погрузитесь в атмосферу восточной мудрости и гостеприимства.

Приключение ждет!

Станьте частью величественного прошлого и откройте для себя связь разных эпох и народов. Мы уверены, ваша экскурсия станет незабываемым взаимодействием с историей!

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мавзолей Гур Эмир
  • Ансамбль Регистан
  • Биби Ханум соборная мечеть
  • Шахи Зинда комплекс мавзолеев, некрополь
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Обговаривается с гостями лично
Завершение: Восточный Базар, Шахи Зинда; либо обговаривается с группой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

