4 часа
Групповая
до 15 чел.
Пешком по Самарканду
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Расписание: Ежедневно в 10:30 и 17:30
Завтра в 10:30
28 дек в 10:30
$20 за человека
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Все памятники Самарканда за один день
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Расписание: Ежедневно, точная дата и время согласовываются с гидом
Завтра в 09:00
28 дек в 09:00
$50 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Самарканд - жемчужина Востока
Начало: Мавзолей Амира Темура
Расписание: Начало в 09:00, но можем подстроиться под удобное для вас время (по договорённости).
Завтра в 09:00
28 дек в 09:00
$100 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Биби Ханум»
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