Проехать по серпантину и увидеть результат борьбы тёмных и светлых сил
Я провезу вас по дороге между скал, заложенной Тамерланом, покажу место битвы ангелов и демонов, а также камень, исполняющий мечты влюблённых. Со мной вы попробуете лучшую в стране баранину и запустите в небо воздушного журавля.
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Описание
Что вас ожидает
Древние камни
Сначала мы увидим волшебный камень. В его отверстии, очень напоминающем сердце, влюбленные оставляют свои пожелания. Те, у кого нет пары, загадывают её скорейшее обретение. Дальше нас ждёт серпантин древнего перевала Тахтакарача, который связывал крупнейшие города Самарканд и Шахрисабз. Когда Амир Темур стал правителем, для удобства перехода в его родной город Шахрисабз он приказал выложить эту узкую и крутую дорогу мрамором.
Долина демонов
Легенда гласит, что давным-давно в этой долине между силами света и тьмы шла бесконечная война. В конце концов верховный бог разозлился на воинов и превратил их в камень. Но камни не мертвы. И настолько внушительны, что кажется, будто вот-вот очнутся и продолжат свою битву. После прогулки по Долине демонов вы запустите в небо воздушного змея — местные называют его журавлём. По традиции, журавлей запускают, когда хотят изменить свою жизнь.
Обед над пропастью
За самой вкусной бараниной в Узбекистане мы отправимся в горный ресторан «Катта Тош». На высоте 1750 м, где разреженный воздух способствует лучшей прожарке мяса, готовят барашка в тандыре. Мы полюбуемся видом на горные пропасти, попробуем ароматное мясо и послушаем увлекательные истории про любимых национальных героев — Амира Темура и Ходжу Насреддина.
Организационные детали
- В стоимость входят услуги гида, трансфер из места вашего проживания в Самарканде и обратно
- Обед оплачивается отдельно — $15 за человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.