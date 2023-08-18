Вы не вполне познали Самарканд, если не посетили его горные хребты, не погуляли по мистической долине и не послушали местные легенды. Я провезу вас по дороге между скал, заложенной Тамерланом, покажу место битвы ангелов и демонов, а также камень, исполняющий мечты влюблённых. Со мной вы попробуете лучшую в стране баранину и запустите в небо воздушного журавля.

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Описание

Что вас ожидает

Древние камни

Сначала мы увидим волшебный камень. В его отверстии, очень напоминающем сердце, влюбленные оставляют свои пожелания. Те, у кого нет пары, загадывают её скорейшее обретение. Дальше нас ждёт серпантин древнего перевала Тахтакарача, который связывал крупнейшие города Самарканд и Шахрисабз. Когда Амир Темур стал правителем, для удобства перехода в его родной город Шахрисабз он приказал выложить эту узкую и крутую дорогу мрамором.

Долина демонов

Легенда гласит, что давным-давно в этой долине между силами света и тьмы шла бесконечная война. В конце концов верховный бог разозлился на воинов и превратил их в камень. Но камни не мертвы. И настолько внушительны, что кажется, будто вот-вот очнутся и продолжат свою битву. После прогулки по Долине демонов вы запустите в небо воздушного змея — местные называют его журавлём. По традиции, журавлей запускают, когда хотят изменить свою жизнь.

Обед над пропастью

За самой вкусной бараниной в Узбекистане мы отправимся в горный ресторан «Катта Тош». На высоте 1750 м, где разреженный воздух способствует лучшей прожарке мяса, готовят барашка в тандыре. Мы полюбуемся видом на горные пропасти, попробуем ароматное мясо и послушаем увлекательные истории про любимых национальных героев — Амира Темура и Ходжу Насреддина.

Организационные детали