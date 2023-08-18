Долина демонов - поездка в горы Самарканда

Проехать по серпантину и увидеть результат борьбы тёмных и светлых сил

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Вы не вполне познали Самарканд, если не посетили его горные хребты, не погуляли по мистической долине и не послушали местные легенды.

Я провезу вас по дороге между скал, заложенной Тамерланом, покажу место битвы ангелов и демонов, а также камень, исполняющий мечты влюблённых. Со мной вы попробуете лучшую в стране баранину и запустите в небо воздушного журавля.
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
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Описание

Что вас ожидает

Древние камни

Сначала мы увидим волшебный камень. В его отверстии, очень напоминающем сердце, влюбленные оставляют свои пожелания. Те, у кого нет пары, загадывают её скорейшее обретение. Дальше нас ждёт серпантин древнего перевала Тахтакарача, который связывал крупнейшие города Самарканд и Шахрисабз. Когда Амир Темур стал правителем, для удобства перехода в его родной город Шахрисабз он приказал выложить эту узкую и крутую дорогу мрамором.

Долина демонов

Легенда гласит, что давным-давно в этой долине между силами света и тьмы шла бесконечная война. В конце концов верховный бог разозлился на воинов и превратил их в камень. Но камни не мертвы. И настолько внушительны, что кажется, будто вот-вот очнутся и продолжат свою битву. После прогулки по Долине демонов вы запустите в небо воздушного змея — местные называют его журавлём. По традиции, журавлей запускают, когда хотят изменить свою жизнь.

Обед над пропастью

За самой вкусной бараниной в Узбекистане мы отправимся в горный ресторан «Катта Тош». На высоте 1750 м, где разреженный воздух способствует лучшей прожарке мяса, готовят барашка в тандыре. Мы полюбуемся видом на горные пропасти, попробуем ароматное мясо и послушаем увлекательные истории про любимых национальных героев — Амира Темура и Ходжу Насреддина.

Организационные детали

  • В стоимость входят услуги гида, трансфер из места вашего проживания в Самарканде и обратно
  • Обед оплачивается отдельно — $15 за человека

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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18 авг 2023
Наша поездка в Самарканд была бы не полной если бы мы не поехали на экскурсию в Долину Демонов. Машина за нами пришла вовремя, гид и водитель оказались отличными профессионалами. Мы многое увидели и услышали.

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