Посетить главные места города и прикоснуться к их истории в комфортном авто-пешеходном формате
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Описание
Что вас ожидает
Мавзолей Тамерлана. Я поделюсь историей её возведения и открытия. А также расскажу о походах Тамерлана, тайных входах в гробницу и причинах разрушения её боковых зданий.
Площадь Регистан. На главной площади города вы услышите загадочную историю о могиле мясника и раскроете, какие важные знания можно получить с помощью баранины.
Историко-этнографический парк «Вечный город». Вы погуляете по современному парку, стилизованному под древний город.
Бумажная фабрика Конигил. Вы увидите процесс создания бумаги из стеблей тутовника без использования электричества. А также понаблюдаете за холодным отжимом льняного масла и изготовлением самаркандской керамики.
Обсерватория Улугбека. Вы посетите древнюю обсерваторию со старинными астрономическими приборами. И увидите могилу учёного Вяткина, организовавшего её раскопки.
Мавзолей Святого Даниила. Здесь вы раскроете, что такое «чилляхона».
Архитектурный комплекс Шахи-Зинда. Я покажу вам древнюю баню и аутентичную дверь с надписями, посвящёнными пророку Мухаммаду. Расскажу, какими красками пользовались при строительстве и какие бывают виды облицовок.
Сиабский рынок. Главный базар города, где вы сможете попробовать сладости, сухофрукты и купить сувениры, халаты, головные уборы.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проходит на Chevrolet Cobalt или другом авто такого же класса. Транспорт включён в стоимость.
- Входные билеты не включены. Их общая стоимость — около 25 евро с человека.
- В середине экскурсии мы обычно заходим в чайхану на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в отеле, аэропорту или на ж/д вокзале
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.