Приглашаем на насыщенную обзорную экскурсию по Самарканду! Вы увидите все самые важные и интересные места города: площадь Регистан, обсерваторию Улугбека, Сиабский базар, древние мавзолеи и многое другое. А мы расскажем о прошлом и настоящем, традициях и современности, культуре и кухне Самарканда.

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Описание

Что вас ожидает

Мавзолей Тамерлана. Я поделюсь историей её возведения и открытия. А также расскажу о походах Тамерлана, тайных входах в гробницу и причинах разрушения её боковых зданий.

Площадь Регистан. На главной площади города вы услышите загадочную историю о могиле мясника и раскроете, какие важные знания можно получить с помощью баранины.

Историко-этнографический парк «Вечный город». Вы погуляете по современному парку, стилизованному под древний город.

Бумажная фабрика Конигил. Вы увидите процесс создания бумаги из стеблей тутовника без использования электричества. А также понаблюдаете за холодным отжимом льняного масла и изготовлением самаркандской керамики.

Обсерватория Улугбека. Вы посетите древнюю обсерваторию со старинными астрономическими приборами. И увидите могилу учёного Вяткина, организовавшего её раскопки.

Мавзолей Святого Даниила. Здесь вы раскроете, что такое «чилляхона».

Архитектурный комплекс Шахи-Зинда. Я покажу вам древнюю баню и аутентичную дверь с надписями, посвящёнными пророку Мухаммаду. Расскажу, какими красками пользовались при строительстве и какие бывают виды облицовок.

Сиабский рынок. Главный базар города, где вы сможете попробовать сладости, сухофрукты и купить сувениры, халаты, головные уборы.

Организационные детали