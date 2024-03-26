Самарканд на авто
Индивидуальная экскурсия в Самарканде

Посетить главные места города и прикоснуться к их истории в комфортном авто-пешеходном формате

Приглашаем на насыщенную обзорную экскурсию по Самарканду! Вы увидите все самые важные и интересные места города: площадь Регистан, обсерваторию Улугбека, Сиабский базар, древние мавзолеи и многое другое. А мы расскажем о прошлом и настоящем, традициях и современности, культуре и кухне Самарканда.
Самарканд на авто
Самарканд на авто
Самарканд на авто
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Мавзолей Тамерлана. Я поделюсь историей её возведения и открытия. А также расскажу о походах Тамерлана, тайных входах в гробницу и причинах разрушения её боковых зданий.

Площадь Регистан. На главной площади города вы услышите загадочную историю о могиле мясника и раскроете, какие важные знания можно получить с помощью баранины.

Историко-этнографический парк «Вечный город». Вы погуляете по современному парку, стилизованному под древний город.

Бумажная фабрика Конигил. Вы увидите процесс создания бумаги из стеблей тутовника без использования электричества. А также понаблюдаете за холодным отжимом льняного масла и изготовлением самаркандской керамики.

Обсерватория Улугбека. Вы посетите древнюю обсерваторию со старинными астрономическими приборами. И увидите могилу учёного Вяткина, организовавшего её раскопки.

Мавзолей Святого Даниила. Здесь вы раскроете, что такое «чилляхона».

Архитектурный комплекс Шахи-Зинда. Я покажу вам древнюю баню и аутентичную дверь с надписями, посвящёнными пророку Мухаммаду. Расскажу, какими красками пользовались при строительстве и какие бывают виды облицовок.

Сиабский рынок. Главный базар города, где вы сможете попробовать сладости, сухофрукты и купить сувениры, халаты, головные уборы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на Chevrolet Cobalt или другом авто такого же класса. Транспорт включён в стоимость.
  • Входные билеты не включены. Их общая стоимость — около 25 евро с человека.
  • В середине экскурсии мы обычно заходим в чайхану на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в отеле, аэропорту или на ж/д вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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