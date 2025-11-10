Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии Погрузитесь в загадочный Самарканд! Вместе мы посетим Мавзолей Гур-Эмир, Площадь Регистан и Мечеть Биби-Ханум, раскроем тайну её строительства. В Шохи-Зинде вас ждёт уникальная коллекция мавзолеев, а на Сиабском базаре вы ощутите атмосферу Востока. Я покажу вам Обсерваторию Улугбека и фабрику бумаги Конигил, где создают уникальные сувениры. Открою вам не только достопримечательности, но и скрытые легенды города! Важная информация: Экскурсия будет проведена при сборе группы из 4 человек. Запишитесь и станьте частью нашего путешествия!

