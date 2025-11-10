Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсииПогрузитесь в загадочный Самарканд! Вместе мы посетим Мавзолей Гур-Эмир, Площадь Регистан и Мечеть Биби-Ханум, раскроем тайну её строительства. В Шохи-Зинде вас ждёт уникальная коллекция мавзолеев, а на Сиабском базаре вы ощутите атмосферу Востока. Я покажу вам Обсерваторию Улугбека и фабрику бумаги Конигил, где создают уникальные сувениры. Открою вам не только достопримечательности, но и скрытые легенды города! Важная информация: Экскурсия будет проведена при сборе группы из 4 человек. Запишитесь и станьте частью нашего путешествия!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур-Эмир - место, где покоится Амир Тимур. Но что скрывают величественные купола и мозаики этой усыпальницы? Какие истории таятся за её стенами?
- Площадь Регистан - три величественных медресе. Но что если я скажу, что за фасадами этих зданий скрываются истории, способные изменить ход истории?
- Мечеть Биби-Ханум - грандиозное сооружение, построенное в честь жены Тимура. Но почему она решилась построить такую мечеть в его отсутствие? Тайна любви или власти?
- Сиабский базар - восточный рынок, пропитанный атмосферой древности. Но что скрывают эти товары, связанные с историей города?
- Ансамбль Шохи-Зинда - уникальный комплекс, окутанный легендами. Почему его называют «Живой царь» и какие события изменили этот уголок города?
- Фабрика бумаги Конигил - ремесло, которому посвящены века. Но как оно связано с богатым наследием Самарканда?
Что включено
- Посещение основных достопримечательностей
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт
- Входные билеты
- Обеды и напитки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Самарканд, улица Оксарой, 1. Мавзолей Гур-Эмир
Завершение: Точное место окончания мы определим в ходе экскурсии в зависимости от времени и ситуации
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Экскурсия будет проведена при сборе группы из 4 человек. Запишитесь и станьте частью нашего путешествия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Самарканда
Индивидуальная
до 4 чел.
О Самарканде с любовью: индивидуальная экскурсия
Самарканд захватит вас своей красотой и гармонией. Погружение в историю, традиции и ремесла древнего города с индивидуальным гидом
Завтра в 06:30
11 ноя в 06:30
$188 за всё до 4 чел.
Групповая
В узбекские горы - из Самарканда
Путешествие в горы Самарканда откроет вам удивительные природные ландшафты и исторические места, которые оставят незабываемые впечатления
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
11 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
$71 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
Раскрыть тайны древнего Самарканда через фрески согдийцев
Сегодня в 23:00
Завтра в 07:30
$129 за всё до 4 чел.