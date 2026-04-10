Самарканд — или Мараканда, как его называли греки, насчитывает более 2750 лет. Конечно, ему есть что поведать о себе. Приглашаю насладиться архитектурными шедеврами средневекового восточного зодчества, заглянуть в городище Афросияб и посетить одноименный музей, где хранятся фрески, оссуарии, кости и другие исторические артефакты.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Музей истории Самарканда «Афрасиаб»

Фрески «Афрасиаба» — это редчайший образец согдийского искусства. Их обнаружили случайно в 1965 году при строительстве дороги через городище Афрасиаб. Сейчас они хранятся в историческом музее. С помощью фресок вы познакомитесь с бытом и традициями согдийцев, живших в Азии. Также расскажу про оссуарии и ритуалы этого древнего народа.

Мавзолей Даниила — святыня 3 религий

Сюда приходят молиться мусульмане, христиане и иудеи. С могилой святого Даниила (Данияра, Даниэля) связано много легенд. Одни утверждают, что его останки привезли в Самарканд ранние христиане, другие — что их приказал доставить Тамерлан. Найдёте здесь родник, где можно загадать желание и выпить святой воды.

Гур-Эмир

В величественном мавзолее покоится Тамерлан, известный завоевательными походами и строительством крепкого государства. Монументальное здание поражает и даже немного подавляет. Считается, что эта древняя усыпальница стала прототипом для таких чудес света, как Тадж-Махал и мавзолей Хумаюна. С Гур-Эмиром связано множество жутких легенд. Обязательно расскажу вам о них.

Регистан.

В центре старого Самарканда встретим одну из самых красивых площадей мира. «Величественный фасад по высоте — двойник небес, от тяжести хребет земли приходит в содроганье», — глядя на Регистан, слова из старинного стихотворения вовсе не кажутся преувеличением.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Программу можно изменить по вашему желанию. Можем организовать винные дегустации, мастер-классы по национальным блюдам, посещение ковровой фабрики. Подробности уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы на билеты