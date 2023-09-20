Расшифровать загадочные росписи доисламского периода и загадать желания в святынях древнего города
Приглашаю насладиться архитектурными шедеврами средневекового восточного зодчества, заглянуть в европейскую часть города и посетить музей «Афросиаб», который сохранил фрески, оссуарии, кости и другие исторические артефакты.
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Описание
Что вас ожидает
Музей истории Самарканда «Афрасиаб»
Фрески «Афрасиаба» — это редчайший образец согдийского искусства. Их обнаружили случайно в 1965 году при строительстве дороги через городище Афрасиаб. Сейчас они хранятся в историческом музее. С помощью фресок вы познакомитесь с бытом и традициями согдийцев, живших в Азии. Также расскажу про оссуарии и ритуалы этого древнего народа.
Мавзолей Даниила — святыня 3 религий
Сюда приходят молиться мусульмане, христиане и иудеи. С могилой святого Даниила (Данияра, Даниэля) связано много легенд. Одни утверждают, что его останки привезли в Самарканд ранние христиане, другие — что их приказал доставить Тамерлан. Найдёте здесь родник, где можно загадать желание и выпить святой воды.
Шахи-Зинда
Уникальный средневековый некрополь в сине-голубых тонах представляет собой узкую длинную улицу. Прогуляемся по ней и посмотрим на мавзолеи известных жителей Самарканда 11-15 веков.
Гур-Эмир
В величественном мавзолее покоится Тамерлан, известный завоевательными походами и строительством крепкого государства. Монументальное здание поражает и даже немного подавляет. Считается, что эта древняя усыпальница стала прототипом для таких чудес света, как Тадж-Махал и мавзолей Хумаюна. С Гур-Эмиром связано множество жутких легенд. Обязательно расскажу вам о них.
Регистан.
В центре старого Самарканда встретим одну из самых красивых площадей мира. «Величественный фасад по высоте — двойник небес, от тяжести хребет земли приходит в содроганье», — глядя на Регистан, слова из старинного стихотворения вовсе не кажутся преувеличением.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Программу можно изменить по вашему желанию. Можем организовать винные дегустации, мастер-классы по национальным блюдам, посещение ковровой фабрики. Подробности уточняйте в переписке.
Дополнительные расходы на билеты
- Музей «Афрасиаб» — от $3,5
- Мавзолей Даниила — от $3
- Шахи-Зинда— от $4
- Гур-Эмир— от $4
- Регистан— от $5
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
А древние фрески это просто шедевр искусства древних самаркандцев что надо смотреть обязательно в Самарканде.
Экскурсия была насыщенная и интересная мы не заметили что 6 часов пролетели как миг. У меня сложилась полная картина о Самарканде ее исторических героях,традициях быте и конечно же истории. Другая часть экскурсии это места силы-святой родник,дерево желаний и многое другое.
Спасибо огромное Джафар за интереснейшую экскурсию,я полюбил Самарканд и он прекрасен!!!