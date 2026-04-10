Раскрыть тайны древнего Самарканда через фрески согдийцев
Самарканд — или Мараканда, как его называли греки, насчитывает более 2750 лет. Конечно, ему есть что поведать о себе.
Приглашаю насладиться архитектурными шедеврами средневекового восточного зодчества, заглянуть в городище Афросияб и посетить одноименный музей, где хранятся фрески, оссуарии, кости и другие исторические артефакты.
Фрески «Афрасиаба» — это редчайший образец согдийского искусства. Их обнаружили случайно в 1965 году при строительстве дороги через городище Афрасиаб. Сейчас они хранятся в историческом музее. С помощью фресок вы познакомитесь с бытом и традициями согдийцев, живших в Азии. Также расскажу про оссуарии и ритуалы этого древнего народа.
Мавзолей Даниила — святыня 3 религий
Сюда приходят молиться мусульмане, христиане и иудеи. С могилой святого Даниила (Данияра, Даниэля) связано много легенд. Одни утверждают, что его останки привезли в Самарканд ранние христиане, другие — что их приказал доставить Тамерлан. Найдёте здесь родник, где можно загадать желание и выпить святой воды.
Гур-Эмир
В величественном мавзолее покоится Тамерлан, известный завоевательными походами и строительством крепкого государства. Монументальное здание поражает и даже немного подавляет. Считается, что эта древняя усыпальница стала прототипом для таких чудес света, как Тадж-Махал и мавзолей Хумаюна. С Гур-Эмиром связано множество жутких легенд. Обязательно расскажу вам о них.
Регистан. В центре старого Самарканда встретим одну из самых красивых площадей мира. «Величественный фасад по высоте — двойник небес, от тяжести хребет земли приходит в содроганье», — глядя на Регистан, слова из старинного стихотворения вовсе не кажутся преувеличением.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Программу можно изменить по вашему желанию. Можем организовать винные дегустации, мастер-классы по национальным блюдам, посещение ковровой фабрики. Подробности уточняйте в переписке.
Дополнительные расходы на билеты
Музей «Афрасиаб» — от $3,5
Мавзолей Даниила — от $3
Гур-Эмир— от $4
Регистан— от $5
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джафар — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 197 туристов
Я работаю гидом-переводчиком и туроператором с 2014 года. Организую и провожу экскурсии и туры по всему Узбекистану. Родился и вырос в Самарканде. Имею высшее юридическое образование. Знаю английский, русский, узбекский и таджикский. На наших экскурсиях вы полюбуетесь неповторимым историческим и культурным наследием городов, побываете у памятников, признанных шедеврами, и в замечательных местах, скрытых от повседневной туристической суеты.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Михаил
Большая благодарность гилу Анне за проведенную экскурсию! Анна знающий, прекрасно подающий материал гид! Так же, она очень душевный человек, с ней было не только очень интересно, но и безопасно. Анна очень заботилась о нас и помогала во всем! Очень рекомендую Анну!
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Александр
Потрясающе! Высшая оценка работе гида и организатора. Очень приятно иметь дело с профессионалами, которые искусно владеют своим ремеслом. Погрузили в настоящую древность,знание гида про историю и культуру края просто поражают. читать дальшеуменьшить
Посетили невероятно красивейшие достопримечательности,попробовали изумительно вкусный плов в простой чайхане. А древние фрески это просто шедевр искусства древних самаркандцев что надо смотреть обязательно в Самарканде. Экскурсия была насыщенная и интересная мы не заметили что 6 часов пролетели как миг. У меня сложилась полная картина о Самарканде ее исторических героях,традициях быте и конечно же истории. Другая часть экскурсии это места силы-святой родник,дерево желаний и многое другое. Спасибо огромное Джафар за интереснейшую экскурсию,я полюбил Самарканд и он прекрасен!!!
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Вероника
Очень теплые эмоции после экскурсии с Умидом. Такое ощущение, что побывали в гостях у доброго друга, который показал лучшие и любимые места своего города. За внешней скромностью - глубокие знания, забота о гостях и комфорт во время экскурсии.
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Л
Людмила
Нас встретил на вокзале, помог заселиться и весь оставшийся день рассказывал про Самарканд гид Ильхом. Великолепный рассказчик, очень деликатный и душевный человек. Он помог рассмотреть Самарканд с высоты веков и читать дальшеуменьшить
через судьбы людей. На следующий день в Самарканде был веломарафон, и мы не попали на свой утренний поезд. Впечатление было немного испорчено, но с течением времени плохое забывается, а чудесные воспоминания выходят на первый план. Благодарим!
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Е
Елена
Замечательная экскурсия, очень интересны фрески Афосиаба, мавзолей пророка Даниила. У нас была смешанная группа и Джафар вел экскурсию на 2 языках, при этом отвечал на все вопросы, а их было немало… Спасибо нашему гиду за внимание, настроение и интересные рассказы. Получили массу положительных эмоций и много новой информации
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Р
Ринат
Очень хороши Гид Наргиза нам все понравилось хотя погода была не очень. Следующий раз будем в Самарканде обязательно будем стараться попасть на экскурсии с Наргизой. Спасибо
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