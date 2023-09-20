Фрески древних согдийцев и места силы Самарканда

Расшифровать загадочные росписи доисламского периода и загадать желания в святынях древнего города

5
2 отзыва
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Самарканд, или Мараканда, как его называли греки, насчитывает более 2750 лет. И конечно, ему есть что поведать о себе.

Приглашаю насладиться архитектурными шедеврами средневекового восточного зодчества, заглянуть в европейскую часть города и посетить музей «Афросиаб», который сохранил фрески, оссуарии, кости и другие исторические артефакты.
Фрески древних согдийцев и места силы Самарканда
Фрески древних согдийцев и места силы Самарканда
Фрески древних согдийцев и места силы Самарканда
Фрески древних согдийцев и места силы Самарканда
Фрески древних согдийцев и места силы Самарканда
Фрески древних согдийцев и места силы Самарканда
Фрески древних согдийцев и места силы Самарканда
Фрески древних согдийцев и места силы Самарканда
Фрески древних согдийцев и места силы Самарканда
Фрески древних согдийцев и места силы Самарканда
Фрески древних согдийцев и места силы Самарканда
Фрески древних согдийцев и места силы Самарканда
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Описание

Что вас ожидает

Музей истории Самарканда «Афрасиаб»

Фрески «Афрасиаба» — это редчайший образец согдийского искусства. Их обнаружили случайно в 1965 году при строительстве дороги через городище Афрасиаб. Сейчас они хранятся в историческом музее. С помощью фресок вы познакомитесь с бытом и традициями согдийцев, живших в Азии. Также расскажу про оссуарии и ритуалы этого древнего народа.

Мавзолей Даниила — святыня 3 религий

Сюда приходят молиться мусульмане, христиане и иудеи. С могилой святого Даниила (Данияра, Даниэля) связано много легенд. Одни утверждают, что его останки привезли в Самарканд ранние христиане, другие — что их приказал доставить Тамерлан. Найдёте здесь родник, где можно загадать желание и выпить святой воды.

Шахи-Зинда

Уникальный средневековый некрополь в сине-голубых тонах представляет собой узкую длинную улицу. Прогуляемся по ней и посмотрим на мавзолеи известных жителей Самарканда 11-15 веков.

Гур-Эмир

В величественном мавзолее покоится Тамерлан, известный завоевательными походами и строительством крепкого государства. Монументальное здание поражает и даже немного подавляет. Считается, что эта древняя усыпальница стала прототипом для таких чудес света, как Тадж-Махал и мавзолей Хумаюна. С Гур-Эмиром связано множество жутких легенд. Обязательно расскажу вам о них.

Регистан.
В центре старого Самарканда встретим одну из самых красивых площадей мира. «Величественный фасад по высоте — двойник небес, от тяжести хребет земли приходит в содроганье», — глядя на Регистан, слова из старинного стихотворения вовсе не кажутся преувеличением.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Программу можно изменить по вашему желанию. Можем организовать винные дегустации, мастер-классы по национальным блюдам, посещение ковровой фабрики. Подробности уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы на билеты

  • Музей «Афрасиаб» — от $3,5
  • Мавзолей Даниила — от $3
  • Шахи-Зинда— от $4
  • Гур-Эмир— от $4
  • Регистан— от $5

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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20 сен 2023
Нас встретил на вокзале, помог заселиться и весь оставшийся день рассказывал про Самарканд гид Ильхом. Великолепный рассказчик, очень деликатный и душевный человек. Он помог рассмотреть Самарканд с высоты веков и через судьбы людей. На следующий день в Самарканде был веломарафон, и мы не попали на свой утренний поезд. Впечатление было немного испорчено, но с течением времени плохое забывается, а чудесные воспоминания выходят на первый план. Благодарим!
Александр
28 авг 2023
Потрясающе! Высшая оценка работе гида и организатора. Очень приятно иметь дело с профессионалами, которые искусно владеют своим ремеслом. Погрузили в настоящую древность,знание гида про историю и культуру края просто поражают. Посетили невероятно красивейшие достопримечательности,попробовали изумительно вкусный плов в простой чайхане.
А древние фрески это просто шедевр искусства древних самаркандцев что надо смотреть обязательно в Самарканде.
Экскурсия была насыщенная и интересная мы не заметили что 6 часов пролетели как миг. У меня сложилась полная картина о Самарканде ее исторических героях,традициях быте и конечно же истории. Другая часть экскурсии это места силы-святой родник,дерево желаний и многое другое.
Спасибо огромное Джафар за интереснейшую экскурсию,я полюбил Самарканд и он прекрасен!!!
Потрясающе! Высшая оценка работе гида и организатора. Очень приятно иметь дело с профессионалами, которые искусно владеютПотрясающе! Высшая оценка работе гида и организатора. Очень приятно иметь дело с профессионалами, которые искусно владеютПотрясающе! Высшая оценка работе гида и организатора. Очень приятно иметь дело с профессионалами, которые искусно владеютПотрясающе! Высшая оценка работе гида и организатора. Очень приятно иметь дело с профессионалами, которые искусно владеютПотрясающе! Высшая оценка работе гида и организатора. Очень приятно иметь дело с профессионалами, которые искусно владеютПотрясающе! Высшая оценка работе гида и организатора. Очень приятно иметь дело с профессионалами, которые искусно владеют

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