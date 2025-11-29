Мои заказы

Слушать или читать про Самарканд? выбирать вам

Описание экскурсии

Аудиогид «Экскурсия по Самарканду»: подробный маршрут по древнему городу, живые истории о его памятниках, рассказ от профессиональных гидов.

Можно забронировать в любой момент эту экскурсию но обязательное условия внести 100 процентную предоплату.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Информация о туре
  • Памятник Алишеру Навои
  • Краеведческий музей
  • Центральный парк Алишера Навои
  • Университетский бульвар
  • Биологический факультет
  • Памятник Амиру Темуру
  • Мавзолей Гур-Эмир (Мавзолей Тамерлана)
  • Мавзолей и дальнейшая судьба нефритового
  • Камня
  • Оксарой
  • Рухабад
  • Рухабадский мавзолей
  • Регистан
  • Ош или плов
  • Шашлык
  • Лепешка
  • Супы
  • Шурва
  • Нахот шурва
  • Манты
  • Тухумбарак
  • Лагман
  • Чучвара или барак
  • Курут
  • Чай
  • Площадь Регистан
  • Медресе Улугбека
  • Медресе Шердор
  • Медресе Тиллакори
  • Мавзолей Шайбанидов
  • История Самарканда
  • Мечеть БибиХанум
  • Следующий пункт назначения мечеть Хазрати
  • Хизр
  • Рынок
  • Мечеть Хазрат Хизр, или Мечеть
  • Путешественников
  • Некрополь Шахи Зинда
  • Обсерватория Улугбека
  • Омар Хайям и его календарь
  • Насируддин Туси
  • Из истории строительства обсерватории
  • Главный «телескоп» обсерватории
  • Шелковый Путь
  • Средневековые исследователи Улугбекского
  • Края
  • Могила святого Даниила
  • Городище Афрасиаб 245
  • «Зал послов» в музее (середина VII В.Н. э.)
  • Экспозиция второго этажа
  • Конигил
Что включено
  • Аудио книга /nЭлектронная книга
Где начинаем и завершаем?
Начало: Самарканд
Завершение: Бумажная Фабрика
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

