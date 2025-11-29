Описание экскурсииАудиогид «Экскурсия по Самарканду»: подробный маршрут по древнему городу, живые истории о его памятниках, рассказ от профессиональных гидов.
Можно забронировать в любой момент эту экскурсию но обязательное условия внести 100 процентную предоплату.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Информация о туре
- Памятник Алишеру Навои
- Краеведческий музей
- Центральный парк Алишера Навои
- Университетский бульвар
- Биологический факультет
- Памятник Амиру Темуру
- Мавзолей Гур-Эмир (Мавзолей Тамерлана)
- Мавзолей и дальнейшая судьба нефритового
- Камня
- Оксарой
- Рухабад
- Рухабадский мавзолей
- Регистан
- Ош или плов
- Шашлык
- Лепешка
- Супы
- Шурва
- Нахот шурва
- Манты
- Тухумбарак
- Лагман
- Чучвара или барак
- Курут
- Чай
- Площадь Регистан
- Медресе Улугбека
- Медресе Шердор
- Медресе Тиллакори
- Мавзолей Шайбанидов
- История Самарканда
- Мечеть БибиХанум
- Следующий пункт назначения мечеть Хазрати
- Хизр
- Рынок
- Мечеть Хазрат Хизр, или Мечеть
- Путешественников
- Некрополь Шахи Зинда
- Обсерватория Улугбека
- Омар Хайям и его календарь
- Насируддин Туси
- Из истории строительства обсерватории
- Главный «телескоп» обсерватории
- Шелковый Путь
- Средневековые исследователи Улугбекского
- Края
- Могила святого Даниила
- Городище Афрасиаб 245
- «Зал послов» в музее (середина VII В.Н. э.)
- Экспозиция второго этажа
- Конигил
Что включено
- Аудио книга /nЭлектронная книга
Где начинаем и завершаем?
Начало: Самарканд
Завершение: Бумажная Фабрика
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
