Начало нашей экскурсии в одном из самых торжественных и священных мест Самарканда — мавзолее Гур-Эмир («Гробница повелителя»). Здесь покоится сам Амир Темур (Тамерлан), его сыновья и внуки, среди которых великий астроном Улугбек. Вы услышите захватывающую историю о жизни Тамерлана и о том, как был найден саркофаг! Далее мы направимся в величественный ансамбль Регистан, который в древности был центром городской жизни, местом собраний, торгов и науки. Перед вами раскроются три уникальных медресе:

Улугбека — символ знаний и астрономии, • Шердор — с изображением солнечных львов, • Тилля-Кари — «позолоченное», с ослепительным интерьером. Вы узнаете, почему Регистан называли «жемчужиной Востока» Следующая остановка — грандиозная мечеть Биби-Ханум, построенная по приказу Тамерлана. Вы узнаете как на самом деле называлась мечеть и почему ее прозвали карающей! Мы заглянем во внутренний двор, увидим мраморный пюпитр, где когда-то стоял гигантский Священный Коран. После духовных и архитектурных чудес — окунемся в живую атмосферу Сиабского рынка, старейшего базара Самарканда. Здесь, как и много веков назад, звучат голоса продавцов, пахнет лепёшками, специями, сухофруктами и свежими фруктами. Вы сможете попробовать национальные сладости, купить сувениры, халву, орехи и самаркандский хлеб, о котором говорят: «Кто однажды попробовал самаркандскую лепёшку — никогда не забудет её вкус.» От базара путь лежит к мечети Хазрат Хизр, одному из старейших святилищ Самарканда. Согласно преданию, Хазрат Хизр — вечный странник, святой, оберегающий город от бедствий. С площадки мечети открывается один из лучших видов на Самарканд: Биби-Ханум, Сиабский базар. Финальная часть экскурсии — священный ансамбль Шахи-Зинда, место паломничества мусульман. Вас впечатлит «улица мавзолеев», украшенная изразцами из бирюзы и лазури — это настоящий музей под открытым небом.