Описание экскурсии Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по древним достопримечательностям Средней Азии, где история переплетается с современной жизнью. В рамках нашего маршрута вы увидите шедевры архитектуры, такие как мавзолей Гур-Эмир, где покоится великий завоеватель Тамерлан, и величественную Площадь Регистан, сердце древнего Самарканда. Мы также заглянем в великолепную мечеть Биби-Ханум — одну из самых крупных в мусульманском мире. На местном старинном базаре вы сможете почувствовать атмосферу восточного колорита и приобрести уникальные сувениры. В Некрополе Шахи-Зинда вас ожидают захватывающие легенды о древних царствах. Наш гид расскажет об уникальных традициях и культуре, которая складывалась здесь на протяжении веков.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Гур-Эмир

Площадь Регистан

Мечеть Биби-Ханум

Местный старинный базар

Некрополь Шахи-Зинда

Что включено Услуга гида-водителя (на комфортабельном авто) Что не входит в цену Bходные билеты (общая сумма на входные билеты составит около 13$) Где начинаем и завершаем? Начало: Точный адрес обговаривается после бронирования Завершение: После окончания довозим до гостиницы или до места которое турист предпочтет Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 6 часов Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.