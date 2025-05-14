Откройте для себя древние шедевры Самарканда на экскурсии, которая погрузит вас в культуру и традиции Средней Азии.
Посетите легендарные места, такие как Площадь Регистан и Некрополь Шахи-Зинда, и почувствуйте историю на старинном базаре. Присоединяйтесь к нашему путешествию во времени!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииПриглашаем вас на захватывающую экскурсию по древним достопримечательностям Средней Азии, где история переплетается с современной жизнью. В рамках нашего маршрута вы увидите шедевры архитектуры, такие как мавзолей Гур-Эмир, где покоится великий завоеватель Тамерлан, и величественную Площадь Регистан, сердце древнего Самарканда. Мы также заглянем в великолепную мечеть Биби-Ханум — одну из самых крупных в мусульманском мире. На местном старинном базаре вы сможете почувствовать атмосферу восточного колорита и приобрести уникальные сувениры. В Некрополе Шахи-Зинда вас ожидают захватывающие легенды о древних царствах. Наш гид расскажет об уникальных традициях и культуре, которая складывалась здесь на протяжении веков.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гур-Эмир
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби-Ханум
- Местный старинный базар
- Некрополь Шахи-Зинда
- Мавзолей Святого Даниила
Что включено
- Услуга гида-водителя (на комфортабельном авто)
Что не входит в цену
- Bходные билеты (общая сумма на входные билеты составит около 13$)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Точный адрес обговаривается после бронирования
Завершение: После окончания довозим до гостиницы или до места которое турист предпочтет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
14 мая 2025
Прекрасная экскурсия и великолепный гид Джамал! Дилшод был занят в назначенный день, поэтому гид был другой, но мы ничуть не расстроены, даже рады)
Посетили за короткое время все основные достопримечательности Самарканда
Входит в следующие категории Самарканда
