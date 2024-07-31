Однодневные – экскурсии в Самарканде

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Самарканде на русском языке, цены от €72, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Хафткул: семь удивительных озёр
На машине
скидка
10%
40 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Хафткул: семь удивительных озёр
На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится природный комплекс Хафткул. Путешествие на комфортабельном транспорте к семи уникальным озёрам
6 авг в 07:00
7 авг в 07:00
375338 за всё до 3 чел.
Древний Шахрисабз - родина Тамерлана (из Самарканда)
На машине
скидка
10%
7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Древний Шахрисабз - родина Тамерлана (из Самарканда)
Отправиться в город, основанный в 8 веке до н. э., оценить его архитектуру и узнать больше о Тимуре
Начало: У вашего отеля в Самарканде
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
8072 за человека
Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде «Афросиаб»
На поезде
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде «Афросиаб»
Погрузиться в историю и колорит одного из древнейших городов Центральной Азии
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
140126 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тарас
    31 июля 2024
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Замечательная экскурсия. Организатором все грамотно спланировано, учтены все детали. Остается только любоваться природой. Отдельная благодарность гиду Эркину. Эрудированному, дружелюбному и доброму.
    Замечательная экскурсия. Организатором все грамотно спланировано, учтены все детали. Остается только любоваться природой. Отдельная благодарность гидуЗамечательная экскурсия. Организатором все грамотно спланировано, учтены все детали. Остается только любоваться природой. Отдельная благодарность гидуЗамечательная экскурсия. Организатором все грамотно спланировано, учтены все детали. Остается только любоваться природой. Отдельная благодарность гидуЗамечательная экскурсия. Организатором все грамотно спланировано, учтены все детали. Остается только любоваться природой. Отдельная благодарность гиду
  • D
    DMITRY
    20 июля 2024
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Мы благодарим нашего гида за гостеприимство, за интересную экскурсию. Посещение Фанских гор и 7 озер оставили незабываемые впечатления Экскурсия на твёрдую оценку 5
  • К
    Кирилл
    27 июня 2024
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Хотели бы поблагодарить тебя, Аврам, за эту незабываемую экскурсию. Много, где были, как самостоятельно, так и в составах туристических групп. И
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    вот в первый раз попробовали взять индивидуальную, и поняли, что не ошиблись. От встречи у отеля, интересных разговоров, пикника-сюрприза с фруктами из своего сада и ароматной лепешки из тандыра, до отношения к любым пожеланиям, остановкам в незапланированных местах - все на высоте! Виды фантастические, очень насыщенно и колоритно, кадры и видео пересматриваем до сих пор. Благодарим, обязательно увидимся еще!

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Хафткул: семь удивительных озёр
  2. Древний Шахрисабз - родина Тамерлана (из Самарканда)
  3. Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде «Афросиаб»
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в августе 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 72 до 338 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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