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9 часов
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до 3 чел.
Хафткул: семь удивительных озёр
На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится природный комплекс Хафткул. Путешествие на комфортабельном транспорте к семи уникальным озёрам
6 авг в 07:00
7 авг в 07:00
375€338 за всё до 3 чел.
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Древний Шахрисабз - родина Тамерлана (из Самарканда)
Отправиться в город, основанный в 8 веке до н. э., оценить его архитектуру и узнать больше о Тимуре
Начало: У вашего отеля в Самарканде
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
80€72 за человека
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10 часов
Индивидуальная
Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде «Афросиаб»
Погрузиться в историю и колорит одного из древнейших городов Центральной Азии
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
140€126 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТарас31 июля 2024Замечательная экскурсия. Организатором все грамотно спланировано, учтены все детали. Остается только любоваться природой. Отдельная благодарность гиду Эркину. Эрудированному, дружелюбному и доброму.
- DDMITRY20 июля 2024Мы благодарим нашего гида за гостеприимство, за интересную экскурсию. Посещение Фанских гор и 7 озер оставили незабываемые впечатления Экскурсия на твёрдую оценку 5
- ККирилл27 июня 2024Хотели бы поблагодарить тебя, Аврам, за эту незабываемую экскурсию. Много, где были, как самостоятельно, так и в составах туристических групп. И
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Однодневные»
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