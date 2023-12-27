Что вас ждет Мы подготовили два варианта маршрута(при заказе уточните какой маршрут):

Самарканд-Бухара, • Бухара-Самарканд. Трансфер возможен в любое время суток. Бывает част, что билетов на поезд нет, но, не волнуйтесь, мы доставим вас с до Бухары безопасно и с комфортом. Водители все профессионалы, вежливые, встретят, помогут вам с багажом, ответят на все интересующие вопросы. По желанию гостей сделаем пару остановок по дороге, чтобы отдохнуть или перекусить в одной из правильных чайхан. Важное примечание: данное предложение трансфер, а не экскурсия. Если вас больше можем организовать минивэны или автобусы. У нас большой выбор транспортных средств. Мы используем следующий транспорт:.

Самарканд-Бухара, • Бухара-Самарканд. Трансфер возможен в любое время суток. Бывает част, что билетов на поезд нет, но, не волнуйтесь, мы доставим вас с до Бухары безопасно и с комфортом. Водители все профессионалы, вежливые, встретят, помогут вам с багажом, ответят на все интересующие вопросы. По желанию гостей сделаем пару остановок по дороге, чтобы отдохнуть или перекусить в одной из правильных чайхан. Важное примечание: данное предложение трансфер, а не экскурсия. Если вас больше можем организовать минивэны или автобусы. У нас большой выбор транспортных средств. Мы используем следующий транспорт:.

седаны: Lacetti, Cobalt, Epica, Orlando, Kia (багажник на 2 чемодана), • минивэны: Hyundai H1, Grand Starex, Toyota Hiace, King Long, KIА (по 1 месту багажа на человека).