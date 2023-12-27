Трансфер из Самарканда в Бухару на автомобиле

Индивидуальный трансфер в Самарканде
Бывает часто, что билетов на поезд нет, но, не волнуйтесь, мы доставим вас с до Бухары безопасно и с комфортом.

Водители все профессионалы, вежливые, встретят, помогут вам с багажом, ответят на все интересующие вопросы.

По желанию гостей сделаем пару остановок по дороге, чтобы отдохнуть или перекусить в одной из правильных чайхан.
Трансфер из Самарканда в Бухару на автомобиле
Трансфер из Самарканда в Бухару на автомобиле
Трансфер из Самарканда в Бухару на автомобиле
Трансфер из Самарканда в Бухару на автомобиле
Трансфер из Самарканда в Бухару на автомобиле
Трансфер из Самарканда в Бухару на автомобиле
Трансфер из Самарканда в Бухару на автомобиле
Трансфер из Самарканда в Бухару на автомобиле
Трансфер из Самарканда в Бухару на автомобиле
Трансфер из Самарканда в Бухару на автомобиле
Трансфер из Самарканда в Бухару на автомобиле
Ближайшие даты:
27
дек
28
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29
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30
дек
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2
янв
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даты

Описание

Что вас ждет Мы подготовили два варианта маршрута(при заказе уточните какой маршрут):

Самарканд-Бухара, • Бухара-Самарканд. Трансфер возможен в любое время суток. Бывает част, что билетов на поезд нет, но, не волнуйтесь, мы доставим вас с до Бухары безопасно и с комфортом. Водители все профессионалы, вежливые, встретят, помогут вам с багажом, ответят на все интересующие вопросы. По желанию гостей сделаем пару остановок по дороге, чтобы отдохнуть или перекусить в одной из правильных чайхан. Важное примечание: данное предложение трансфер, а не экскурсия. Если вас больше можем организовать минивэны или автобусы. У нас большой выбор транспортных средств. Мы используем следующий транспорт:.
Самарканд-Бухара, • Бухара-Самарканд. Трансфер возможен в любое время суток. Бывает част, что билетов на поезд нет, но, не волнуйтесь, мы доставим вас с до Бухары безопасно и с комфортом. Водители все профессионалы, вежливые, встретят, помогут вам с багажом, ответят на все интересующие вопросы. По желанию гостей сделаем пару остановок по дороге, чтобы отдохнуть или перекусить в одной из правильных чайхан. Важное примечание: данное предложение трансфер, а не экскурсия. Если вас больше можем организовать минивэны или автобусы. У нас большой выбор транспортных средств. Мы используем следующий транспорт:.
седаны: Lacetti, Cobalt, Epica, Orlando, Kia (багажник на 2 чемодана), • минивэны: Hyundai H1, Grand Starex, Toyota Hiace, King Long, KIА (по 1 месту багажа на человека).

9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: по договоренности
Завершение: Бухара / Самарканд
Когда и сколько длится?
Когда: 9:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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