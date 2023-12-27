Бывает часто, что билетов на поезд нет, но, не волнуйтесь, мы доставим вас с до Бухары безопасно и с комфортом.
Водители все профессионалы, вежливые, встретят, помогут вам с багажом, ответят на все интересующие вопросы.
По желанию гостей сделаем пару остановок по дороге, чтобы отдохнуть или перекусить в одной из правильных чайхан.
Водители все профессионалы, вежливые, встретят, помогут вам с багажом, ответят на все интересующие вопросы.
По желанию гостей сделаем пару остановок по дороге, чтобы отдохнуть или перекусить в одной из правильных чайхан.
Ближайшие даты:
27
дек
дек
28
дек
дек
29
дек
дек
30
дек
дек
31
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даты
даты
Описание
Что вас ждет Мы подготовили два варианта маршрута(при заказе уточните какой маршрут):
Самарканд-Бухара, • Бухара-Самарканд. Трансфер возможен в любое время суток. Бывает част, что билетов на поезд нет, но, не волнуйтесь, мы доставим вас с до Бухары безопасно и с комфортом. Водители все профессионалы, вежливые, встретят, помогут вам с багажом, ответят на все интересующие вопросы. По желанию гостей сделаем пару остановок по дороге, чтобы отдохнуть или перекусить в одной из правильных чайхан. Важное примечание: данное предложение трансфер, а не экскурсия. Если вас больше можем организовать минивэны или автобусы. У нас большой выбор транспортных средств. Мы используем следующий транспорт:.
Самарканд-Бухара, • Бухара-Самарканд. Трансфер возможен в любое время суток. Бывает част, что билетов на поезд нет, но, не волнуйтесь, мы доставим вас с до Бухары безопасно и с комфортом. Водители все профессионалы, вежливые, встретят, помогут вам с багажом, ответят на все интересующие вопросы. По желанию гостей сделаем пару остановок по дороге, чтобы отдохнуть или перекусить в одной из правильных чайхан. Важное примечание: данное предложение трансфер, а не экскурсия. Если вас больше можем организовать минивэны или автобусы. У нас большой выбор транспортных средств. Мы используем следующий транспорт:.
седаны: Lacetti, Cobalt, Epica, Orlando, Kia (багажник на 2 чемодана), • минивэны: Hyundai H1, Grand Starex, Toyota Hiace, King Long, KIА (по 1 месту багажа на человека).
9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: по договоренностиЗавершение: Бухара / Самарканд
- Когда и сколько длится?
- Когда: 9:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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