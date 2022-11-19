Самарканд: трансфер из аэропорта или Ж/Д вокзала

Надежная, приятная и безопасная поездка в компании опытного русскоговорящего водителя

Мы с радостью организуем для вас трансфер из Нового аэропорта или вокзала в любую точку Самарканда. Наш водитель встретит вас с именной табличкой, поможет с вещами и доставит по указанному адресу. Обещаем, что всё пройдет четко, профессионально и пунктуально!
Самарканд: трансфер из аэропорта или Ж/Д вокзала
Самарканд: трансфер из аэропорта или Ж/Д вокзала
Самарканд: трансфер из аэропорта или Ж/Д вокзала
Самарканд: трансфер из аэропорта или Ж/Д вокзала
Самарканд: трансфер из аэропорта или Ж/Д вокзала
Самарканд: трансфер из аэропорта или Ж/Д вокзала
Ближайшие даты:
19
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Удобство и качественный сервис

Индивидуальный трансфер из аэропорта — это комфорт и сэкономленное время. Мы встретим вас в обговоренный час с именной табличкой и отвезем по нужному адресу за фиксированную стоимость. Все наши водители дружелюбные, отзывчивые и ответственные люди. Приятные первые впечатления о стране гарантированны!

Организационные детали

При бронировании, пожалуйста, укажите номер рейса, время прилета, название отеля и ваше имя.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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