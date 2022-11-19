Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Индивидуальный трансфер из аэропорта — это комфорт и сэкономленное время. Мы встретим вас в обговоренный час с именной табличкой и отвезем по нужному адресу за фиксированную стоимость. Все наши водители дружелюбные, отзывчивые и ответственные люди. Приятные первые впечатления о стране гарантированны!
При бронировании, пожалуйста, укажите номер рейса, время прилета, название отеля и ваше имя.