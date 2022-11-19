Мы с радостью организуем для вас трансфер из Нового аэропорта или вокзала в любую точку Самарканда. Наш водитель встретит вас с именной табличкой, поможет с вещами и доставит по указанному адресу. Обещаем, что всё пройдет четко, профессионально и пунктуально!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Удобство и качественный сервис

Индивидуальный трансфер из аэропорта — это комфорт и сэкономленное время. Мы встретим вас в обговоренный час с именной табличкой и отвезем по нужному адресу за фиксированную стоимость. Все наши водители дружелюбные, отзывчивые и ответственные люди. Приятные первые впечатления о стране гарантированны!

Организационные детали

При бронировании, пожалуйста, укажите номер рейса, время прилета, название отеля и ваше имя.