Наш трансфер из аэропорта Самарканда в любую часть города — это удобный способ начать или завершить путешествие.
Водитель встретит вас в зоне прилёта с табличкой, поможет с багажом и предложит прохладительные напитки. Машины чистые, современные, с кондиционерами, чтобы поездка была комфортной даже в жару. По пути вы насладитесь видами города и получите первые советы.
Описание трансфер
- Встреча в аэропорту, у вокзала или у вашего отеля
- Помощь с багажом
- Удобный минивэн Kia Carnival или Hyundai Starex не старше 2019 г.
- Прохладительные напитки, кондиционер, просторный салон
- Возможность заказать детские кресла
- Бесплатное ожидание при задержке рейса (до 60 мин)
Организационные детали
Чтобы поездка прошла гладко, при бронировании укажите:
- номер рейса и время прибытия/отправления
- количество пассажиров
- нужно ли вам детское кресло
По запросу возможно организовать встречу на нескольких машинах — удобно для корпоративных поездок или больших компаний.
- Все наши автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и содержатся в чистоте
- С вами буду я или другой водитель нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около аэропорта или вокзала Самарканда, а также по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 35 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элдар — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 24 туристов
Мы семейная компания из Самарканда, работающая с 2022 года и специализирующаяся на перевозках по всему городу и региону. В автопарке — собственные автомобили разного класса, а водители хорошо знакомы с маршрутом и особенностями города. По запросу возможен трансфер с соблюдением дресс-кода водителя или с личным сопровождением.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Егор
11 ноя 2025
Спасибо за трансфер. Всё прошло по плану. Были на связи, все сделали в лучшем виде! Машины отличные, салон чистый, водители профессионалы своего дела. Можно заказывать, не сомневайтесь
Аселя
11 ноя 2025
Все прошло отлично. Благодарю за отличный сервис
