1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта или вокзала Самарканда в любую точку города
Организуем индивидуальный трансфер на комфортабельном минивэне. Водитель встретит вас, поможет с багажом и доставит по указанному адресу
Начало: В аэропорту или на вокзале
«Трансфер проходит на комфортабельных минивэнах Hyundai H1 Grand Starex»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
35€28 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
30 минут
Самарканд: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
Надежная, приятная и безопасная поездка в компании опытного русскоговорящего водителя
«Индивидуальный трансфер из аэропорта — это комфорт и сэкономленное время»
Сегодня в 17:00
Завтра в 00:00
21€19 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Трансфер в Самарканд - из аэропорта или с вокзала
Комфортно, надежно и безопасно добраться до места назначения
Начало: у ж/д вокзала или аэропорта
«Также вы можете воспользоваться услугой обратного трансфера — из города на вокзал или в аэропорт»
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:30
€25 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
Трансфер в Самарканде на премиальном Kia Sportage X Line
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
«Трансфер до/из аэропорта Самарканда с русско- и англоговорящим гидом — это не только гарантия надёжности и фиксированная цена, известная заранее»
10 июня в 00:30
11 июня в 00:30
30€27 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта или вокзала в любую точку города
Начало: Аэропорт, вокзал, отель
«Мы предлагаем индивидуальный трансфер из аэропорта или железнодорожного вокзала Самарканда в любую точку города»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
20$18 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из Самарканда в Бухару на автомобиле
Начало: Отель, вокзал, аэропорт
«Трансфер возможен в любое время суток»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
Посмотреть главные архитектурные шедевры Самарканда и попробовать плов во время ожидания рейса
«Но это не просто удобный вариант трансфера, а ещё и полноценная обзорная экскурсия»
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:30
от €130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Покупка билетов на скоростные поезда Afrosiyab: Самарканд, Ташкент, Бухара
Начало: Вокзал
«Но не волнуйтесь, мы сможем организовать трансферы и в другие города Узбекистана на поездах Шарк»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$60 за всё до 10 чел.
Мини-группа
6 часов
Трансфер по городу Самарканду
Начало: Аэропорт или вокзал
«Трансфер до/из аэропорта и ж/д вокзал Самарканда с русскоговорящим водителем — это не только гарантия надёжности и фиксированная цена, известная заранее»
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 14:00
10 июня в 01:00
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина1 июня 2024Никаких замечаний. За сутки списались, уточнили все детали. Встретил водитель Юсиф с табличкой. Машина хорошая, чистая. Хоть дорога была недолгой, но Юсиф успел даже нам немного рассказать о городе. Спасибо большое.
- ММария27 апреля 2024Наша группа из четырех девушек была в восторге от качества обслуживания транспортной компании! Сервис трансфера из аэропорта был безупречным, а
- ЛЛюбовь26 апреля 2024Неожиданно для первой поездки в Узбекистан. Ребята супер!!! Встретили, помогли с чемоданами, с дальнейшей программой пребывания. Вода в трансфере после перелета была приятным бонусом. Лучшие рекомендации 🥳🥳🥳 Фото от нашего водителя ✅
- ЮЮлия13 апреля 2024Очень аккуратный водитель, всегда на связи, доброжелательный и внимательный. Старается помочь с любым вопросом. Очень рекомендую.
- ЕЕкатерина18 марта 2024Все отлично, Шохрух встретил, несмотря на то, что рейс задержался на 2 часа, прекрасно и интересно доехали до отеля, устроил нас. Спасибо! Хороший, комфортный автомобиль!
- ААндрей25 февраля 2024Рекомендую. Удобно, быстро, без хлопот.
- ВВладимир25 января 2024Все отлично! Оперативно отреагировали, на хорошей машине…. Рахмат!
- ААнна11 января 2024Самолет опоздал почти на 2 часа, но водитель нас терпеливо дождался и встретили с табличкой моего имени. Удобно и не дорого.
- ААндрей21 мая 2023Трансфер у нас получился с некоторым сбоем из-за того, что самолёт прилетел чуть раньше, но команда приложила все усилия, чтобы всё сделать в результате как надо, и им это удалось! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Трансфер»
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