Трансфер в Самарканде

Найдено 9 экскурсий в категории «Трансфер» в Самарканде на русском языке, цены от €18, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта или вокзала Самарканда в любую точку города
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Трансфер из аэропорта или вокзала Самарканда в любую точку города
Организуем индивидуальный трансфер на комфортабельном минивэне. Водитель встретит вас, поможет с багажом и доставит по указанному адресу
Начало: В аэропорту или на вокзале
«Трансфер проходит на комфортабельных минивэнах Hyundai H1 Grand Starex»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3528 за всё до 6 чел.
Самарканд: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
🚗 На машине
🚉 На поезде
скидка
10%
Индивидуальная
30 минут
6 отзывов
Самарканд: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
Надежная, приятная и безопасная поездка в компании опытного русскоговорящего водителя
«Индивидуальный трансфер из аэропорта — это комфорт и сэкономленное время»
Сегодня в 17:00
Завтра в 00:00
2119 за всё до 4 чел.
Трансфер в Самарканд - из аэропорта или с вокзала
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Трансфер в Самарканд - из аэропорта или с вокзала
Комфортно, надежно и безопасно добраться до места назначения
Начало: у ж/д вокзала или аэропорта
«Также вы можете воспользоваться услугой обратного трансфера — из города на вокзал или в аэропорт»
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:30
25 за всё до 4 чел.
Трансфер в Самарканде на премиальном Kia Sportage X Line
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Трансфер в Самарканде на премиальном Kia Sportage X Line
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
«Трансфер до/из аэропорта Самарканда с русско- и англоговорящим гидом — это не только гарантия надёжности и фиксированная цена, известная заранее»
10 июня в 00:30
11 июня в 00:30
3027 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта или вокзала в любую точку города
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Трансфер из аэропорта или вокзала в любую точку города
Начало: Аэропорт, вокзал, отель
«Мы предлагаем индивидуальный трансфер из аэропорта или железнодорожного вокзала Самарканда в любую точку города»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
20$18 за всё до 4 чел.
Трансфер из Самарканда в Бухару на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из Самарканда в Бухару на автомобиле
Начало: Отель, вокзал, аэропорт
«Трансфер возможен в любое время суток»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
$170 за всё до 4 чел.
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
Посмотреть главные архитектурные шедевры Самарканда и попробовать плов во время ожидания рейса
«Но это не просто удобный вариант трансфера, а ещё и полноценная обзорная экскурсия»
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:30
от 130 за всё до 4 чел.
Покупка билетов на скоростные поезда Afrosiyab: Самарканд, Ташкент, Бухара
🚉 На поезде
Индивидуальная
2 часа
Покупка билетов на скоростные поезда Afrosiyab: Самарканд, Ташкент, Бухара
Начало: Вокзал
«Но не волнуйтесь, мы сможем организовать трансферы и в другие города Узбекистана на поездах Шарк»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$60 за всё до 10 чел.
Трансфер по городу Самарканду
Мини-группа
6 часов
Трансфер по городу Самарканду
Начало: Аэропорт или вокзал
«Трансфер до/из аэропорта и ж/д вокзал Самарканда с русскоговорящим водителем — это не только гарантия надёжности и фиксированная цена, известная заранее»
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 14:00
10 июня в 01:00
$100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Трансфер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Трансфер из аэропорта или вокзала Самарканда в любую точку города
  2. Самарканд: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
  3. Трансфер в Самарканд - из аэропорта или с вокзала
  4. Трансфер в Самарканде на премиальном Kia Sportage X Line
  5. Трансфер из аэропорта или вокзала в любую точку города
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Трансфер" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 18 до 170 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Трансфер», 13 ⭐ отзывов, цены от €18. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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