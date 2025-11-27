Кулинарный мастер-класс по приготовление лепешек в тандыре в узбекском доме!
Описание экскурсии«Горел тандыр, огонь пыхтел от жара, творилось чудо в пламени огня…» Эти строки посвящены традиционному узбекскому хлебу - ароматной и румяной лепешке. Хлебу традиционно отводится особая роль в установлении тёплых отношений в странах Востока: кто вместе отведал хлеба, становятся друзьями. В этом, пожалуй, и кроется основной секрет узбекской лепешки: вкусной, презентабельной и ароматной. Бронируйте кулинарный мастер-класс в Самарканде, чтобы по выгодной цене поучаствовать в приготовлении примиряющего и объединяющего угощения. В рамках необычного мастер-класса туристы узнают, что в разных частях Узбекистана используются разные закваски и технологии приготовления хлеба, из-за чего выпечка отличается. Рецепты узбекских лепёшек отработаны веками, а видов национальных лепёшек – несколько десятков. С гостеприимной хозяйкой дома вам предстоит приготовить традиционные самаркандские лепешки и слоеные фатир. Для этого необходим минимум продуктов: мука, вода, соль, дрожжи и кунжутные семена, а для слоеных – сливочное масло или курдючный жир. Важная информация: Ингредиенты для мастер класса включены в стоимость экскурсии Трансфера из/в вокзала, аэропорта, отеля нет Дополнительные расходы по договоренности
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул Арабшах1 быв Сакоки 1 ориент ул. Льва Толстого
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Ингредиенты для мастер класса включены в стоимость экскурсии
- Трансфера из/в вокзала, аэропорта, отеля нет
- Дополнительные расходы по договоренности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
