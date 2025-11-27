Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Кулинарный мастер-класс по приготовление лепешек в тандыре в узбекском доме!

Описание экскурсии «Горел тандыр, огонь пыхтел от жара, творилось чудо в пламени огня…» Эти строки посвящены традиционному узбекскому хлебу - ароматной и румяной лепешке. Хлебу традиционно отводится особая роль в установлении тёплых отношений в странах Востока: кто вместе отведал хлеба, становятся друзьями. В этом, пожалуй, и кроется основной секрет узбекской лепешки: вкусной, презентабельной и ароматной. Бронируйте кулинарный мастер-класс в Самарканде, чтобы по выгодной цене поучаствовать в приготовлении примиряющего и объединяющего угощения. В рамках необычного мастер-класса туристы узнают, что в разных частях Узбекистана используются разные закваски и технологии приготовления хлеба, из-за чего выпечка отличается. Рецепты узбекских лепёшек отработаны веками, а видов национальных лепёшек – несколько десятков. С гостеприимной хозяйкой дома вам предстоит приготовить традиционные самаркандские лепешки и слоеные фатир. Для этого необходим минимум продуктов: мука, вода, соль, дрожжи и кунжутные семена, а для слоеных – сливочное масло или курдючный жир. Важная информация: Ингредиенты для мастер класса включены в стоимость экскурсии Трансфера из/в вокзала, аэропорта, отеля нет Дополнительные расходы по договоренности

