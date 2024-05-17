Узбекская свадебная церемония

Познакомиться с национальными обрядами бракосочетания и поучаствовать в пышном свадебном пире
Свадьба — самое большое торжество у жителей нашей солнечной родины. Это событие всегда отмечается широко и обязательно по правилам старинных узбекских традиций.

Вы проведёте весь день на этом ярком мероприятии, увидите свадебные ритуалы, отведаете аутентичные блюда и поучаствуете в празднике, на котором здесь рады всем гостям!
5
2 отзыва
Узбекская свадебная церемония
Узбекская свадебная церемония
Узбекская свадебная церемония
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Сначала вы посетите дом жениха или невесты, примете участие в церемонии девяти блюд, увидите свадебные обряды и узнаете, что они означают. А после отправитесь в место проведения главной части церемонии. На столе будет множество угощений, включая плов, закуски, мясное ассорти, выпечку, фрукты и многое другое. Вы увидите, из каких этапов состоит традиционное застолье и по каким правилам оно проходит. И конечно, сможете потанцевать и повеселиться вместе со всеми остальными гостями.

Восточная свадьба — незабываемое зрелище и возможность лучше понять культуру, взглянув на неё изнутри, ведь в этом празднике проявляются глубинные традиции почитания предков и трепетное отношение к институту семьи.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер от вашего отеля и обратно, застолье, полное сопровождение гида и денежный подарок молодожёнам
  • Мы можем организовать участие в торжестве для большего количества гостей — 25 евро за каждого последующего человека
  • По желанию вы можете также привезти молодожёнам сувенир из вашей страны
  • Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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Яна
17 мая 2024
Это что-то невероятное по ощущениям. Увидеть традиции и обычаи узбекской свадьбы. Совершенно незнакомые люди принимают тебя как желанного гостя, окружают заботой и вниманием. Эмоций море, всяких: от неловкости до восторга. Один из самых ярких во всех смыслах день, проведенный в Узбекистане🥰
Женя
5 мая 2024
Это велеколепная экскурсия!
Отличный способ погрузиться в атмосферу традиций другой страны.
Очень интересно и очень вкусно 😂 Но много😂
Советуем!
Готовьтесь к повышенному вниманию и гостеприимству!
Это велеколепная экскурсия!Это велеколепная экскурсия!Это велеколепная экскурсия!

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