Свадьба — самое большое торжество у жителей нашей солнечной родины. Это событие всегда отмечается широко и обязательно по правилам старинных узбекских традиций. Вы проведёте весь день на этом ярком мероприятии, увидите свадебные ритуалы, отведаете аутентичные блюда и поучаствуете в празднике, на котором здесь рады всем гостям!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Сначала вы посетите дом жениха или невесты, примете участие в церемонии девяти блюд, увидите свадебные обряды и узнаете, что они означают. А после отправитесь в место проведения главной части церемонии. На столе будет множество угощений, включая плов, закуски, мясное ассорти, выпечку, фрукты и многое другое. Вы увидите, из каких этапов состоит традиционное застолье и по каким правилам оно проходит. И конечно, сможете потанцевать и повеселиться вместе со всеми остальными гостями.

Восточная свадьба — незабываемое зрелище и возможность лучше понять культуру, взглянув на неё изнутри, ведь в этом празднике проявляются глубинные традиции почитания предков и трепетное отношение к институту семьи.

Организационные детали