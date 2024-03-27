Научиться готовить одно из самых вкусных блюд среднеазиатских народов
Невероятно ароматный и очень сытный, лагман по-узбекски — кушанье универсальное. Его подают и как суп, и как обжаренную лапшу с мясной подливой, овощами и зеленью. На мастер-классе вы научитесь готовить оба варианта блюда. А затем сядете за красиво накрытый стол, чтобы попробовать ваш дебютный лагман.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Мастер-класс пройдёт в традиционном гостевом доме.
- Хозяйка подробно расскажет, как готовят национальное узбекское блюдо.
- Покажет на практике, как замешивают тесто, вытягивают из него длинные жгутики и делают из них тонкую лапшу.
- Затем вы сами превратитесь в повара и приготовите два вида лагмана из говядины — наваристый суп и обжаренную лапшу в мясном соусе.
- А после сядете с хозяевами за стол, накрытый дастарханом, чтобы насладиться вашим первым собственноручно приготовленным лагманом.
Организационные детали
- В стоимость программы включены мастер-класс и все ингредиенты.
- Ограничений по возрасту нет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Арабшах
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 630 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Азамат. Я представляю команду знающих, позитивных и весёлых гидов в Узбекистане. Мы с радостью покажем наш сказочный город, поделимся его культурой, традициями и легендами. С нетерпением ждём встречи с вами!
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