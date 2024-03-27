Мастер-класс по приготовлению лагмана по-узбекски
Личный мастер-класс в Самарканде

Научиться готовить одно из самых вкусных блюд среднеазиатских народов

Невероятно ароматный и очень сытный, лагман по-узбекски — кушанье универсальное. Его подают и как суп, и как обжаренную лапшу с мясной подливой, овощами и зеленью. На мастер-классе вы научитесь готовить оба варианта блюда. А затем сядете за красиво накрытый стол, чтобы попробовать ваш дебютный лагман.
Мастер-класс по приготовлению лагмана по-узбекски
Мастер-класс по приготовлению лагмана по-узбекски
Мастер-класс по приготовлению лагмана по-узбекски
Ближайшие даты:
27
мар
28
мар
29
мар
30
мар
31
мар
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апр
2
апр
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Мастер-класс пройдёт в традиционном гостевом доме.
  • Хозяйка подробно расскажет, как готовят национальное узбекское блюдо.
  • Покажет на практике, как замешивают тесто, вытягивают из него длинные жгутики и делают из них тонкую лапшу.
  • Затем вы сами превратитесь в повара и приготовите два вида лагмана из говядины — наваристый суп и обжаренную лапшу в мясном соусе.
  • А после сядете с хозяевами за стол, накрытый дастарханом, чтобы насладиться вашим первым собственноручно приготовленным лагманом.

Организационные детали

  • В стоимость программы включены мастер-класс и все ингредиенты.
  • Ограничений по возрасту нет.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Арабшах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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