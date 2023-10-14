Узбекская кухня — это синтез традиций азиатских народов. Но есть в ней одно блюдо, которое могло возникнуть только у скотоводов-кочевников, которые веками жили здесь. Это тандыр-кебаб: барашек из печи на горных хвойных ветках. Я раскрою особенности рецепта, поделюсь секретами приготовления классического варианта и научу правильно его есть. А дополнит обед дегустация местных напитков!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дегустация вин, коньяков и бальзамов

На местной винодельне мы продегустируем самые лучшие вина и коньяки Узбекистана. Наш сомелье расскажет главные факты про крепкие напитки, раскроет историю винодельни и научит правильно выбирать вино.

Лёгкий хайкинг в горах

Отъехав примерно 50 км от Самарканда, мы словно очутимся на другой планете. Здесь, среди марсианских пейзажей, где прежде снимали советские приключенские фильмы, мы устроим эффектную фотосессию. А затем окажемся на высшей точке горного перевала, где на базаре можно купить горные чаи, травы, специи и многое другое.

Его величество тандыр

Переходим к гастрономической части программы! Наблюдая за работой местных «кассобов» (поваров-мясников), вы не заметите, как перенесётесь на несколько веков (а может — тысячелетий) назад. Процесс приготовления тандыр-кебаба настолько уникален и вместе с тем прост, что его невозможно отнести ни к одному из известных на сегодняшний день типов. Он похож на жарку, запекание, копчение, варку, тушение и приготовление на пару одновременно! Я расскажу, как рецепт связан с культурой и традициями Узбекистана, и помогу лучше понять их.

Организационные детали