Отправиться из Самарканда в горные районы страны за неповторимыми вкусовыми ощущениями
Но есть в ней одно блюдо, которое могло возникнуть только у скотоводов-кочевников, которые веками жили здесь. Это тандыр-кебаб: барашек из печи на горных хвойных ветках.
Я раскрою особенности рецепта, поделюсь секретами приготовления классического варианта и научу правильно его есть. А дополнит обед дегустация местных напитков!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Дегустация вин, коньяков и бальзамов
На местной винодельне мы продегустируем самые лучшие вина и коньяки Узбекистана. Наш сомелье расскажет главные факты про крепкие напитки, раскроет историю винодельни и научит правильно выбирать вино.
Лёгкий хайкинг в горах
Отъехав примерно 50 км от Самарканда, мы словно очутимся на другой планете. Здесь, среди марсианских пейзажей, где прежде снимали советские приключенские фильмы, мы устроим эффектную фотосессию. А затем окажемся на высшей точке горного перевала, где на базаре можно купить горные чаи, травы, специи и многое другое.
Его величество тандыр
Переходим к гастрономической части программы! Наблюдая за работой местных «кассобов» (поваров-мясников), вы не заметите, как перенесётесь на несколько веков (а может — тысячелетий) назад. Процесс приготовления тандыр-кебаба настолько уникален и вместе с тем прост, что его невозможно отнести ни к одному из известных на сегодняшний день типов. Он похож на жарку, запекание, копчение, варку, тушение и приготовление на пару одновременно! Я расскажу, как рецепт связан с культурой и традициями Узбекистана, и помогу лучше понять их.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Стоимость продуктов и напитков (тандыр-кебаб — в зависимости от выбранного мяса и салата, вино и коньяк — 35$ с человека) не включена в цену экскурсии
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.