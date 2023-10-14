Магия восточной кухни: дегустация узбекских вин и тандыр-кебаб в горах

Отправиться из Самарканда в горные районы страны за неповторимыми вкусовыми ощущениями

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Узбекская кухня — это синтез традиций азиатских народов.

Но есть в ней одно блюдо, которое могло возникнуть только у скотоводов-кочевников, которые веками жили здесь. Это тандыр-кебаб: барашек из печи на горных хвойных ветках.

Я раскрою особенности рецепта, поделюсь секретами приготовления классического варианта и научу правильно его есть. А дополнит обед дегустация местных напитков!
Магия восточной кухни: дегустация узбекских вин и тандыр-кебаб в горах
Магия восточной кухни: дегустация узбекских вин и тандыр-кебаб в горах
Магия восточной кухни: дегустация узбекских вин и тандыр-кебаб в горах
Магия восточной кухни: дегустация узбекских вин и тандыр-кебаб в горах
Магия восточной кухни: дегустация узбекских вин и тандыр-кебаб в горах
Магия восточной кухни: дегустация узбекских вин и тандыр-кебаб в горах
Магия восточной кухни: дегустация узбекских вин и тандыр-кебаб в горах
Магия восточной кухни: дегустация узбекских вин и тандыр-кебаб в горах
Магия восточной кухни: дегустация узбекских вин и тандыр-кебаб в горах
Магия восточной кухни: дегустация узбекских вин и тандыр-кебаб в горах
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Описание

Что вас ожидает

Дегустация вин, коньяков и бальзамов

На местной винодельне мы продегустируем самые лучшие вина и коньяки Узбекистана. Наш сомелье расскажет главные факты про крепкие напитки, раскроет историю винодельни и научит правильно выбирать вино.

Лёгкий хайкинг в горах

Отъехав примерно 50 км от Самарканда, мы словно очутимся на другой планете. Здесь, среди марсианских пейзажей, где прежде снимали советские приключенские фильмы, мы устроим эффектную фотосессию. А затем окажемся на высшей точке горного перевала, где на базаре можно купить горные чаи, травы, специи и многое другое.

Его величество тандыр

Переходим к гастрономической части программы! Наблюдая за работой местных «кассобов» (поваров-мясников), вы не заметите, как перенесётесь на несколько веков (а может — тысячелетий) назад. Процесс приготовления тандыр-кебаба настолько уникален и вместе с тем прост, что его невозможно отнести ни к одному из известных на сегодняшний день типов. Он похож на жарку, запекание, копчение, варку, тушение и приготовление на пару одновременно! Я расскажу, как рецепт связан с культурой и традициями Узбекистана, и помогу лучше понять их.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Стоимость продуктов и напитков (тандыр-кебаб — в зависимости от выбранного мяса и салата, вино и коньяк — 35$ с человека) не включена в цену экскурсии

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
14 окт 2023
Экскурсия прошла замечательно. Все удобно, красиво и вкусно. Спасибо за прекрасный день в Самарканде.

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