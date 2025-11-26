Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем познакомиться с главным героем национальной кухни — самаркандским пловом! Мастер-класс по его приготовлению пройдет в традиционном гостевом доме. Вы увидите местный быт, проникнетесь колоритом страны и раскроете ее гастрономические секреты.



VISITUZBEKISTAN Ваш гид в Самарканде Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский

Описание экскурсии Приглашаем познакомиться с главным героем национальной кухни — самаркандским пловом! Мастер-класс по его приготовлению пройдет в традиционном гостевом доме. Вы увидите местный быт, проникнетесь колоритом страны и раскроете ее гастрономические секреты. Хозяйка дома расскажет, как правильно выбирать рис и мясо для плова, как нарезать продукты и как придать блюду аромат. Яркие вкусы Самарканда Мастер-класс будет проходить в местном доме. Гостеприимная хозяйка заранее подготовит все ингредиенты: свежее мясо, рис, овощи и ароматные специи. Затем вы приступите к совместному приготовлению плова: его нарезке, обжарке, варке и томлении. Когда блюдо будет готово, мы расстелим узбекские матрасы «курпачи» и устроим на них трапезу в лучших традициях Востока. Кроме плова, мы угостим вас традиционными лепешками, зеленым чаем и сладостями. Важная информация: Продукты для плова включены в стоимость. Самостоятельно приезд в гостевой дом

Ответы на вопросы Что включено Кулинарный мастер класс в группе/nПродукты Что не входит в цену Трансфер/nТранспорт/nЛичные расходы Место начала и завершения? Гостевой дом Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек. Важная информация Продукты для плова включены в стоимость

Самостоятельно приезд в гостевой дом Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.