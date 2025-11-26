Приглашаем познакомиться с главным героем национальной кухни — самаркандским пловом! Мастер-класс по его приготовлению пройдет в традиционном гостевом доме. Вы увидите местный быт, проникнетесь колоритом страны и раскроете ее гастрономические секреты.
Описание экскурсииПриглашаем познакомиться с главным героем национальной кухни — самаркандским пловом! Мастер-класс по его приготовлению пройдет в традиционном гостевом доме. Вы увидите местный быт, проникнетесь колоритом страны и раскроете ее гастрономические секреты. Хозяйка дома расскажет, как правильно выбирать рис и мясо для плова, как нарезать продукты и как придать блюду аромат. Яркие вкусы Самарканда Мастер-класс будет проходить в местном доме. Гостеприимная хозяйка заранее подготовит все ингредиенты: свежее мясо, рис, овощи и ароматные специи. Затем вы приступите к совместному приготовлению плова: его нарезке, обжарке, варке и томлении. Когда блюдо будет готово, мы расстелем узбекские матрасы «курпачи» и устроим на них трапезу в лучших традициях Востока. Кроме плова, мы угостим вас традиционными лепешками, зеленым чаем и сладостями. Важная информация: Продукты для плова включены в стоимость. Самостоятельно приезд в гостевой дом
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Кулинарный мастер класс в группе/nПродукты
Что не входит в цену
- Трансфер/nТранспорт/nЛичные расходы
Место начала и завершения?
Гостевой дом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Важная информация
- Продукты для плова включены в стоимость
- Самостоятельно приезд в гостевой дом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Olga
26 ноя 2025
В Самарканде заказали мастер-класс по приготовлению плова. Реальность превзошла наши ожидания, это была изюминка нашего путешествия. Реальная семья, типичный дом, прекрасная хозяйка Диларом. Всё происходит на домашней семейной кухне. Полная
