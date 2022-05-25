Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи

Научиться готовить знаменитое блюдо в частном доме под руководством профессионального повара

Плов — легенда среднеазиатской кухни, а из всех его вариаций именно самаркандское исполнение признано лучшим.

В уютном домике вас встретит гостеприимная хозяйка, познакомит с традициями изготовления «правильного» плова и пригласит к накрытому дастархану. В Самарканде плов во многих заведения готовят с 12:00 до 13:00. Наш мастер-класс проходит ежедневно, в любое удобное вам время!
Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи
Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи
Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи
Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи
Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи
Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи
Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи
Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Как готовить зирвак, какой вид риса следует использовать для самаркандского плова, какие ингредиенты включены в аутентичную рецептуру? Эти и другие секреты вы раскроете в гостях у местных жителей. Кроме того, хозяйка, которая проведет для вас мастер-класс, — не только знаток национальной домашней кухни, но и профессиональный повар, поэтому вы освоите навыки эталонного приготовления гастрономического шедевра. А затем вам предложат разместиться на нарядных курпачах за традиционным дастарханом или за обычным столом. Кроме плова, вы отведаете салат, чай с восточными сладостями и проведете время в душевной компании узбекской семьи.

Организационные детали

  • Я встречу вас и отвезу к месту проведения мероприятия
  • Гости полностью участвуют в приготовлении блюда. Продолжительность: примерно 3 часа, 2 часа — мастер-класс, 1 час — застолье (чай, сладости, салат и, конечно, сам плов — все включено с стоимость)
  • Также мы предлагаем мастер-классы по приготовлению других традиционных блюд (манты, самсы и т. д.). Сообщите о своих пожеланиях в переписке к заказу.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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