8 отзывов оставили туристы

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Узбекский плов: готовим и едим!

Мастер-класс, ужин и погружение в аутентичный сельский быт в гостях у местных под Самаркандом

  • 🛠Для тех кто хочет научиться новому
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Группа не более 15 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на площади Регистан
  • Записаться на мастер-класс

35 за человека

У этого мастер-класса8 отзывов
5
Шодиер
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Шодиер – Гид в Самарканде
Невозможно до конца понять Узбекистан, не познав его яркие вкусы! На экскурсии 🧭 вы познакомитесь с главным героем национальной кухни 🥧 — пловом.

Мастер-класс по приготовлению этого аппетитного блюда пройдет в традиционном селе под Самаркандом — так вы увидите быт узбеков и проникнетесь настоящим колоритом страны.

В гостях у местной семьи вы приготовите плов под руководством хозяина дома, узнаете секреты мастерства, попробуете ароматный хлеб, поужинаете за беседами о местной жизни — и прочувствуете гостеприимство Узбекистана.
Узбекский плов: готовим и едим!
Узбекский плов: готовим и едим!

Что вас ожидает

Мастер-класс по плову
День начнется с посещения типичного самаркандского рынка, где мы вместе купим мясо, рис и специи для плова. Я расскажу о тонкостях выбора ингредиентов и помогу найти вкусные сувениры. Следом отправимся в пригород Самарканда, в кишлак (традиционное село) Эшим Оксок, где вас ждет в гости семья Дилмурода и Гули. Под руководством хозяина дома вы приготовите правильный узбекский плов, участвуя во всех этапах. После «работы», конечно, за стол! Помимо приготовленного плова вас ждут домашние гилминди — национальное лакомство из лаваша и крема.

Взглянуть на настоящий Узбекистан
Мастер-класс не в Самарканде, а в селе позволит вам увидеть быт жителей таким, какой он есть. Только так вы посмотрите, как выпекают хлеб в тандыре, познакомитесь с устройством дома, в том числе заглянете в комнату невесты. Ужиная в саду, вы узнаете еще больше о гастрономических традициях узбеков, о чайной церемонии и о жизни одной большой гостеприимной семьи.

Организационные детали

  • Транспортные расходы и ужин включены в стоимость.
  • Из напитков в меню вода, водка и чай.
  • Мастер-класс можно провести в индивидуальном формате только для вашей компании (до 10 человек, стоимость — 45€).
Узбекский плов: готовим и едим!
Узбекский плов: готовим и едим!

Мастер-Класс проводится ежедневно в 16:00

  • Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Место встречи для начала на площади Регистан.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать вопрос о мастер-классе до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Шодиер
Шодиер
Добрый день! Меня зовут Шодиер, я родился и вырос в городе Самарканд. Работаю гидом уже семь лет и очень люблю свою профессию. Люблю легенды и историю моей родины. С радостью поделюсь этой любовью и знаниями с вами.
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8 отзывов оставили туристы

22 февраля 2020
За плов просто 5+!
3 декабря 2019
Ездили готовить плов 24 ноября!) остались очень довольны! нас забрали из отеля и отвезли на рынок, помогли выбрать продукты и сувениры домой. Потом поехали в кишлак за 30 км от Самарканда, готовили плов, пекли лепёшки в тандыре, общались. Для нас накрыли прекрасный стол, мы вкусно поели и обсудили все злободневные темы!) люди максимально приветливые и приятные!
30 октября 2019
Отличное событие для знакомства с традициями Узбекистана. Приятная гостеприимная семья, внимательный гид, вкуснейший плов.
23 октября 2019
Очень аутентично, вкусно и душевно провели время.
Артур
4 августа 2019
Это было самое яркое впечатление из нашей 4-дневной поездки по Узбекистану! Очень гостеприимные хозяева, невероятная атмосфера, самая вкусная еда! На рынок, правда, как указано в описании, нас не возили. Мы сразу приехали в кишлак и увидели во всех подробностях все этапы приготовления узбекского плова и лепёшек. Лепёшки готовили в настоящем деревенском тандыре. Так что ели их свежими и горячими. Сам кишлак очень приятный и тихий. Только птицы поют в саду. Ну и плов шкварчит, шипит, пыхтит) Ужин готовили и накрывали стол прямо на улице. Вечером, когда жары уже нет, это самое прекрасное завершение дня!
12 июля 2019
Отличная экскурсия и очень много вкусной еды! Помимо плова нам приготовили салаты, чебуреки и местные сладкие блины! Пришлось еще с собой взять:)
12 июня 2019
Понравилось все.
12 апреля 2019
Мы очень рады, что взяли экскурсию Шодиера. Этот опыт был одним из самых ярких в нашей поездке по Узбекистану. Мы приехали в деревню под Самаркандом, где нам показали и рассказали как готовить настоящий самаркандский плов и делать лепешки в тандыре. Во всем можно было поучаствовать (хоть мы и предпочли больше наблюдать за хозяйкой дома). Нам показали и рассказали про быт в деревнях, про обычаи и в целом про жизнь в Узбекистане. Шодиер - прекрасный рассказчик и знает столько всего интересного, а хозяин дома очень гостеприимный и душевный человек. Сам ужин был одним из лучших за поездку, не только сам плов, но и другие национальные блюда, которые хозяева дома для нас приготовили. Отдельно хочется отметить организацию экскурсии. Мы заказали ее поздно вечером, но, тем не менее, в 16. 00 на следующий день нас уже встретили.

Шодиер проводит ещё 1 экскурсию

Тюльпаны и горы СамаркандаТюльпаны и горы СамаркандаТюльпаны и горы Самарканда
От 100 за экскурсию
8 часов
Посетить горную деревушку, насладиться цветущей долиной и узнать о быте местных жителей
40 километров от Самарканда — и мы окажемся в деревне под Ургутом, граничащей с Таджикистаном. Вы прогуляетесь по весенним полям и сделаете красочные снимки тюльпанов, полюбуетесь ландшафтом Зеравшанских гор. Житель деревни познакомит вас с местными красотами, ремеслами и повседневным укладом селения, а после мы пообедаем свежеприготовленным казан-кебабом.

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