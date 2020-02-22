8 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Мастер-класс по плову

День начнется с посещения типичного самаркандского рынка, где мы вместе купим мясо, рис и специи для плова. Я расскажу о тонкостях выбора ингредиентов и помогу найти вкусные сувениры. Следом отправимся в пригород Самарканда, в кишлак (традиционное село) Эшим Оксок, где вас ждет в гости семья Дилмурода и Гули. Под руководством хозяина дома вы приготовите правильный узбекский плов, участвуя во всех этапах. После «работы», конечно, за стол! Помимо приготовленного плова вас ждут домашние гилминди — национальное лакомство из лаваша и крема.

Взглянуть на настоящий Узбекистан

Мастер-класс не в Самарканде, а в селе позволит вам увидеть быт жителей таким, какой он есть. Только так вы посмотрите, как выпекают хлеб в тандыре, познакомитесь с устройством дома, в том числе заглянете в комнату невесты. Ужиная в саду, вы узнаете еще больше о гастрономических традициях узбеков, о чайной церемонии и о жизни одной большой гостеприимной семьи.