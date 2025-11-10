Вы отправитесь изучать быт узбеков и познакомитесь с местной кухней: не только узнаете больше о гастрономических предпочтениях жителей Узбекистана, но и научитесь готовить плов, который после сможете попробовать!
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсии
Погружение в мир узбекской кухни
Что вас ожидает? Узбекистан — это не просто страна, это настоящая палитра ярких вкусов! На наши экскурсии вас ждет знакомство с главным блюдом национальной кухни — пловом.
Мастер-класс в традиционном селе
Очередной мастер-класс по приготовлению этого аппетитного блюда пройдет в очаровательном селе под Самаркандом. Здесь вы не просто научитесь готовить плов, но и сможете увидеть быт узбеков, прочувствовать местный колорит.
Добро пожаловать в дом местной семьи
- Приготовление плова под руководством опытного хозяина;
- Узнавание секретов мастерства;
- Дегустация ароматного хлеба;
- Ужин в дружеской атмосфере с беседами о жизни узбеков.
Вас ждёт теплое гостеприимство и уникальный опыт, который позволит вам лучше понять культуру и традиции Узбекистана.
По договорённости с 10:00 до 18:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс по приготовлению плова
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Университетский бульвар
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с 10:00 до 18:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
