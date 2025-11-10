Вы отправитесь изучать быт узбеков и познакомитесь с местной кухней: не только узнаете больше о гастрономических предпочтениях жителей Узбекистана, но и научитесь готовить плов, который после сможете попробовать!

Описание экскурсии

Погружение в мир узбекской кухни

Что вас ожидает? Узбекистан — это не просто страна, это настоящая палитра ярких вкусов! На наши экскурсии вас ждет знакомство с главным блюдом национальной кухни — пловом.

Мастер-класс в традиционном селе

Очередной мастер-класс по приготовлению этого аппетитного блюда пройдет в очаровательном селе под Самаркандом. Здесь вы не просто научитесь готовить плов, но и сможете увидеть быт узбеков, прочувствовать местный колорит.

Добро пожаловать в дом местной семьи

Приготовление плова под руководством опытного хозяина;

Узнавание секретов мастерства;

Дегустация ароматного хлеба;

Ужин в дружеской атмосфере с беседами о жизни узбеков.

Вас ждёт теплое гостеприимство и уникальный опыт, который позволит вам лучше понять культуру и традиции Узбекистана.