Погрузитесь в историю Самарканда, посетив его главные достопримечательности, и раскройте секреты узбекской кухни на мастер-классе по выпечке ароматных лепёшек в тандыре.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Экскурсия по Самарканду — это увлекательное путешествие по древнему городу, где история оживает на каждом шагу. Вы посетите мавзолей Гур-Эмир, величественный Регистан, мечеть Биби-Ханым и один из самых древних базаров — Сияб базар. Эти архитектурные шедевры погружают в атмосферу великой эпохи Шелкового пути. После прогулки по городу вас ждёт мастер-класс по приготовлению ароматных самаркандских лепёшек — символа узбекской кухни. Под руководством опытного мастера вы узнаете секреты замеса теста, традиционной лепки и выпечки в тандыре. Завершается мастер-класс дегустацией ароматных лепёшек с чаем. Это уникальный способ окунуться в культуру и традиции Самарканда! Узбекский народ славится своей богатой историей, необычными традициями, дружелюбными людьми и красивыми нравами. Помимо истории Узбекистана, мы вас также ознакомим с жизнью простого народа, с местными обычаями и свадебными традициями. Покажем вам, как правильно печь самаркандскую лепёшку. Вы будете лично участвовать в процессе. Поможем вам окунуться в восточную жизнь. Важная информация:
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- Экскурсия полностью пешеходная. По желанию можно организовать транспорт за дополнительную плату.
- По вашему желанию можно организовать мастер-класс по приготовлению плова в местной семье. Стоимость можно уточнить в личном сообщении.
Ежедневно с 09:00 до 14:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур-Эмир
- Регистан
- Мечеть Биби Ханым
- Рынок Сияб базар
- Национальный дом, где проводится мастер-класс по приготовлению Самаркандской лепёшки
Что включено
- Услуги гида
- Мастер-класс по приготовлению лепёшек
Что не входит в цену
- Входные билеты (около $11) - оплачиваются на месте
- Обед
- Транспорт (по желанию за доп. плату)
- Мастер-класс по приготовлению плова в местной семье (по желанию за доп. плату)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Завершение: Национальный дом в деревне Конигиль
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 14:00.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия полностью пешеходная. По желанию можно организовать транспорт за дополнительную плату
- По вашему желанию можно организовать мастер-класс по приготовлению плова в местной семье. Стоимость можно уточнить в личном сообщении
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Самарканда
Индивидуальная
до 4 чел.
О Самарканде с любовью: индивидуальная экскурсия
Самарканд захватит вас своей красотой и гармонией. Погружение в историю, традиции и ремесла древнего города с индивидуальным гидом
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
$188 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
Раскрыть тайны древнего Самарканда через фрески согдийцев
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вкусный Самарканд: гастрономическая экскурсия по древнему городу
Погружение в самаркандскую культуру через гастрономию и архитектуру. Вкусный завтрак, прогулки по старинным улицам и визит в Шахт-Зинда
Завтра в 08:00
12 ноя в 09:30
$120 за всё до 6 чел.