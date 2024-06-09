Вы в Самарканде проездом, всего на несколько часов? С нами вы успеете увидеть всё самое главное! Наш гид-водитель встретит вас по прибытии, покажет достопримечательности и поможет сделать фотографии на память. Затем вы попробуете настоящий самаркандский плов. И вовремя приедете обратно в аэропорт или на вокзал.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание трансфер
Что вас ожидает
Эта программа рассчитана на тех, кто путешествует транзитом через Самарканд и хочет посмотреть город в экспресс-режиме, не бронируя отели. Но это не просто удобный вариант трансфера, а ещё и полноценная обзорная экскурсия. А также — обед в одном из аутентичных заведений города и знакомство с традициями, обычаями и кухней Узбекистана.
Культурная программа
- Вы увидите величественный Регистан — сердце Самарканда.
- Проследите жизненный путь Амира Темура и осмотрите священные архитектурные сооружения: мечеть Биби-Ханым и усыпальницу Гур-Эмир.
- Услышите легенды древнего Самарканда.
- Узнаете, почему Самарканд называют перекрёстком культур.
- Выясните, кем были предки самаркандцев, жившие на городище Афросиаб
- Если останется время, заглянете в таинственную Шахи-Зинду и на колоритный Сиабский базар.
Местная кухня
- Мы с вами отправимся в одно из лучших мест Самарканда, где вы сможете попробовать настоящий плов.
- ВАЖНО: плов готовится только на обед между 11:30 и 14:00. Если не успеваем по времени, мы предложим на замену дегустацию других блюд национальной кухни (самса/лагман/манты и т. д.).
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей дружной команды.
В стоимость входит
- Транспортное обслуживание (комфортабельные седаны и кроссоверы Chevrolet) от аэропорта/вокзала и обратно, услуги гида-водителя, дегустация одного блюда
Не включено
- Входные билеты в объекты осмотра. Примерная стоимость на человека 20-25$. Билеты можно оплатить самостоятельно в кассах или перевести деньги гиду, чтобы он рассчитался за вас в местной валюте.
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Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамшед — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 691 туриста
Я Джамшед, представляю команду профессиональных гидов в Узбекистане. Мы уже много лет организовываем и проводим интереснейшие туры и экскурсии по всей стране. С радостью раскроем для вас красоту наших городов и гостеприимство местных жителей.Задать вопрос
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