Вы в Самарканде проездом, всего на несколько часов? С нами вы успеете увидеть всё самое главное! Наш гид-водитель встретит вас по прибытии, покажет достопримечательности и поможет сделать фотографии на память. Затем вы попробуете настоящий самаркандский плов. И вовремя приедете обратно в аэропорт или на вокзал.

за 1 человека или €100 за человека, если вас больше

от €130 за 1 человека или €100 за человека, если вас больше

Описание трансфер

Что вас ожидает

Эта программа рассчитана на тех, кто путешествует транзитом через Самарканд и хочет посмотреть город в экспресс-режиме, не бронируя отели. Но это не просто удобный вариант трансфера, а ещё и полноценная обзорная экскурсия. А также — обед в одном из аутентичных заведений города и знакомство с традициями, обычаями и кухней Узбекистана.

Культурная программа

Вы увидите величественный Регистан — сердце Самарканда.

Проследите жизненный путь Амира Темура и осмотрите священные архитектурные сооружения: мечеть Биби-Ханым и усыпальницу Гур-Эмир.

Услышите легенды древнего Самарканда.

Узнаете, почему Самарканд называют перекрёстком культур.

Выясните, кем были предки самаркандцев, жившие на городище Афросиаб

Если останется время, заглянете в таинственную Шахи-Зинду и на колоритный Сиабский базар.

Местная кухня

Мы с вами отправимся в одно из лучших мест Самарканда, где вы сможете попробовать настоящий плов.

ВАЖНО: плов готовится только на обед между 11:30 и 14:00. Если не успеваем по времени, мы предложим на замену дегустацию других блюд национальной кухни (самса/лагман/манты и т. д.).

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей дружной команды.

В стоимость входит

Транспортное обслуживание (комфортабельные седаны и кроссоверы Chevrolet) от аэропорта/вокзала и обратно, услуги гида-водителя, дегустация одного блюда

Не включено

Входные билеты в объекты осмотра. Примерная стоимость на человека 20-25$. Билеты можно оплатить самостоятельно в кассах или перевести деньги гиду, чтобы он рассчитался за вас в местной валюте.

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