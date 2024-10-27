Надпись на двери дворца Тамерлана в Шахрисабзе гласит: «Если Вы сомневаетесь в нашем могуществе, посмотрите на наши постройки».
Приглашаем вас лично убедиться в величии и красоте этого места! Исследуйте сокровища Самарканда и откройте для себя архитектурные шедевры, восточные ароматы и вкус самаркандского плова.
Приглашаем вас лично убедиться в величии и красоте этого места! Исследуйте сокровища Самарканда и откройте для себя архитектурные шедевры, восточные ароматы и вкус самаркандского плова.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииПогрузитесь в историю и культуру Самарканда! В центре внимания будут памятники 14-15 вв., ради которых, в первую очередь, сюда и приезжают. Вы посетите Гур-Эмир — усыпальницу династии Темуридов. Познакомитесь с комплексом женских усыпальниц Шахи-Зинда, включающим более десятка мавзолеев, где каждый — шедевр средневекового зодчества. На центральной площади Регистан осознаете роль трех местных медресе в мире исламской цивилизации. А также осмотрите мечеть /b>Биби Ханум, воздвигнутую после победного похода Тамерлана в Индию. Кроме того, вы посетите Центр плова — отведать главное национальное угощение в его самаркандской вариации совершенно необходимо каждому гостю. Нельзя же уехать, не попробовав блюдо, которое высоко оценил сам Александр Македонский! И конечно, мы погуляем по колоритному Сиябскому базару, где так легко потеряться в многообразии фруктов, сладостей, специй и всевозможных сувениров. Я сориентирую вас в богатом ассортименте товаров и помогу выбрать лучшее. Важная информация:
- Можем провести экскурсию для большего количества участников на микроавтобусе — стоимость уточняйте в переписке к заказу.
- Корректировка маршрута по согласованию.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби Ханум
- Комплекс Шахи-Зинда
- Мавзолей Гур-Эмир
Что включено
- Услуги профессионального и сертифицированного гида по Самарканду
- Трансфер и полное сопровождение по маршруту на экскурсии
- Прекрасные фото на память на IPhone 14 Pro Max
Что не входит в цену
- Входные билеты на памятники - общая сумма 10-15 $ с человека
- Питание: Плов - 5 $
- Траты на сувениры и другие покупки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал, отель, по согласованию с гостями
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Я с нетерпением жду Вас
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Похожие экскурсии из Самарканда
5.5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборСамарканд - город голубых куполов: путешествие в сердце Востока
Откройте для себя древний Самарканд: уникальные памятники, богатую историю и вкусные национальные блюда
Начало: Локация обозначается гостями
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:30
$129 за всё до 7 чел.
3.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Сияние куполов древнего Самарканда: путешествие по знаковым местам
Познакомьтесь с историей и культурой Самарканда, посетив его знаменитые достопримечательности и попробовав национальные блюда
Начало: Мавзолей Гур эмир
Завтра в 12:00
29 окт в 09:00
$28 за человека
4 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по легендарному Самарканду
Причудливые изразцы, голубые купола и колоритные улицы Самарканда - все это вы запечатлеете на фотопрогулке. Увлекательные рассказы и яркие фотографии ждут вас
30 окт в 09:00
1 ноя в 09:00
$109 за всё до 5 чел.