Звёзды над Самаркандом

Вас ждёт экскурсия по Самарканду с гидом, который расскажет об истории города и об Амире Тимуре, а также покажет шедевры архитектуры, которые сохранились и в наше время.
3 отзыва
Описание экскурсии

Самарканд сквозь века

Вас ждёт увлекательное путешествие по самым интересным и впечатляющим местам Самарканда. Этот город, пропитанный историей, даст вам уникальную возможность увидеть, как на его развитие повлиял Великий шелковый путь в древние времена.

Краткий экскурс в историю

Самарканд — это не просто город; это живое свидетельство эпох, полного взлётов и падений. На его пути были как нападения, так и разрушения, но каждый раз он восставал из пепла, чтобы вновь раскинуть свои объятия миру.

Восхождение под властью Амира Тимура

Одним из самых значительных моментов в истории Самарканда стало возрождение города в эпоху Амира Тимура, известного в Европе как Тамерлан. Этот период ознаменовался не только экономическим развитием, но и строительством шедевров архитектуры, многие из которых восхищают своей красотой и величием и по сей день.

Архитектурные шедевры

В ходе экскурсии вы сможете насладиться великолепием архитектурных достопримечательностей, построенных в период правления семьи Тимура. Каждый из этих памятников хранит в себе истории, которые готовы рассказать о величии и богатстве культурного наследия этого удивительного города.

Приглашаем вас погрузиться в увлекательную историю Самарканда и открыть для себя новые горизонты его культуры и архитектуры.

По договорённости.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анжелика
15 апр 2025
Спасибо огромное Тимуру!! Он открыл для нас волшебный мир востока!! Умный, обаятельный, с богатым словарным запасом!!!
Е
Елена
30 мар 2025
А
Анастасия
15 мар 2025
Отличная экскурсия. Гид молодец! Очень интересно рассказал.

