читать дальше где вас ждут древняя крепость времён Александра Македонского, мечеть XVI века и легендарный родник.



Завершится день в юртовом лагере: ужин у костра, звёздное небо и традиционные мелодии, исполненные вместе с местными жителями, подарят вам настоящий дух кочевой жизни.

Приглашаем вас в путешествие к озеру Айдаркуль — тихому оазису среди песков Кызылкума. Здесь вы отдохнёте на берегу, искупаетесь в чистых водах и насладитесь солнцем пустыни.Далее мы отправимся в Нурату,