Приглашаем вас в путешествие к озеру Айдаркуль — тихому оазису среди песков Кызылкума. Здесь вы отдохнёте на берегу, искупаетесь в чистых водах и насладитесь солнцем пустыни.
Далее мы отправимся в Нурату,
Описание тураПриглашаем вас в захватывающее путешествие из Самарканда в сердце Кызылкумской пустыни — к озеру Айдаркуль и древнему городу Нурате. Этот маршрут объединяет в себе нетронутую природу, исторические памятники и кочевые традиции Средней Азии. Первой остановкой станет Гиждуван — знаменитый центр керамики. Вы заглянете в мастерскую, где ремесло передаётся из поколения в поколение. Узоры, цвета и формы — в каждой чаше и тарелке живёт солнце пустыни и прохлада зелёных оазисов. В городе Нурата вас встретит святой источник Чашма, овеянный легендами. Это место паломничества, где в тени древних мечетей и минаретов бьёт целебный родник, известный своими чистыми и освежающими водами. Главная цель путешествия — озеро Айдаркуль, «жемчужина пустыни», где вы сможете искупаться в тёплых солёных водах, полюбоваться золотыми дюнами на горизонте и почувствовать полную тишину, которую нарушают лишь крики птиц и шум ветра. Здесь пустыня раскрывается в своей первозданной красоте. А вечером — встреча с кочевым бытом: вы отправитесь в юртовый лагерь. Традиционные войлочные юрты подарят настоящий уют, а ночь в пустыне запомнится звёздным небом и ароматом костра. За ужином вас ждёт национальная музыка и песни, которые согревают не хуже костра. На следующее утро в Нурате вы исследуете остатки крепости Александра Македонского, прогуляетесь вдоль старинного водного канала и прикоснётесь к многовековой истории. Это путешествие станет идеальным сочетанием природы, истории и культурных традиций. Айдаркуль и Нурата подарят вам воспоминания, в которых сплетаются солёный ветер пустыни, тепло костра и древние легенды. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Экскурсия проходит на автомобиле.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самарканд - Лагерь - Бухара
- Гиждуван керамика
- Чашма
- Айдаркуль
- Юртовый лагерь
- Самарканд - Лагерь - Самарканд
- Лагерь
Что включено
- Транспорт
- Водитель-сопровождающий
- Услуги гида в керамике и городе Нурата
Что не входит в цену
- Входные билеты 2$
- Юрты с человека по 55$
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Т
Татьяна
30 апр 2025
