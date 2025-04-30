Мои заказы

Поездка в пустыню Кызыл Кум и соленное озеро Айдаркуль

Приглашаем вас в путешествие к озеру Айдаркуль — тихому оазису среди песков Кызылкума. Здесь вы отдохнёте на берегу, искупаетесь в чистых водах и насладитесь солнцем пустыни.

Далее мы отправимся в Нурату,
где вас ждут древняя крепость времён Александра Македонского, мечеть XVI века и легендарный родник.

Завершится день в юртовом лагере: ужин у костра, звёздное небо и традиционные мелодии, исполненные вместе с местными жителями, подарят вам настоящий дух кочевой жизни.

Время начала: 09:00, 10:00, 11:00

Описание тура

Приглашаем вас в захватывающее путешествие из Самарканда в сердце Кызылкумской пустыни — к озеру Айдаркуль и древнему городу Нурате. Этот маршрут объединяет в себе нетронутую природу, исторические памятники и кочевые традиции Средней Азии. Первой остановкой станет Гиждуван — знаменитый центр керамики. Вы заглянете в мастерскую, где ремесло передаётся из поколения в поколение. Узоры, цвета и формы — в каждой чаше и тарелке живёт солнце пустыни и прохлада зелёных оазисов. В городе Нурата вас встретит святой источник Чашма, овеянный легендами. Это место паломничества, где в тени древних мечетей и минаретов бьёт целебный родник, известный своими чистыми и освежающими водами. Главная цель путешествия — озеро Айдаркуль, «жемчужина пустыни», где вы сможете искупаться в тёплых солёных водах, полюбоваться золотыми дюнами на горизонте и почувствовать полную тишину, которую нарушают лишь крики птиц и шум ветра. Здесь пустыня раскрывается в своей первозданной красоте. А вечером — встреча с кочевым бытом: вы отправитесь в юртовый лагерь. Традиционные войлочные юрты подарят настоящий уют, а ночь в пустыне запомнится звёздным небом и ароматом костра. За ужином вас ждёт национальная музыка и песни, которые согревают не хуже костра. На следующее утро в Нурате вы исследуете остатки крепости Александра Македонского, прогуляетесь вдоль старинного водного канала и прикоснётесь к многовековой истории. Это путешествие станет идеальным сочетанием природы, истории и культурных традиций. Айдаркуль и Нурата подарят вам воспоминания, в которых сплетаются солёный ветер пустыни, тепло костра и древние легенды. Важная информация:
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Экскурсия проходит на автомобиле.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Самарканд - Лагерь - Бухара
  • Гиждуван керамика
  • Чашма
  • Айдаркуль
  • Юртовый лагерь
  • Самарканд - Лагерь - Самарканд
  • Лагерь
Что включено
  • Транспорт
  • Водитель-сопровождающий
  • Услуги гида в керамике и городе Нурата
Что не входит в цену
  • Входные билеты 2$
  • Юрты с человека по 55$
  • Питание
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
  • Экскурсия проходит на автомобиле
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Татьяна
30 апр 2025

Тур входит в следующие категории Самарканда

