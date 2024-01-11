Авторские туры в Самарканде

Туры по городам Узбекистану
1 чел.
По популярности
Насыщенное путешествие из Самарканда в Бухару на 7 дней
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Насыщенное путешествие из Самарканда в Бухару на 7 дней
Сравнить два вида плова, увидеть древнюю обсерваторию и побывать в «Вечном городе»
Аэропорт Самарканда, 6:00
11 мая
18 мая
25 мая
1 июня
9150082 350 за человека
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
Насладиться танцевальным шоу, побывать в древней обсерватории и посетить «Вечный Город»
Аэропорт Самарканда, после обеда
9 мая
16 мая
23 мая
30 мая
77 500 за человека
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Авторский тур
5 дней
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Увидеть усыпальницу Тамерлана, погулять по торговым рядам и посетить Гиждуван
Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
9 мая
11 мая
16 мая
18 мая
$505 за человека
Философы гор
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Философы гор
Ваш отель
16 мая
17 мая
18 мая
19 мая
$400 за всё до 2 чел.
3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
4 отзыва
3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
Увидеть, как делают бумагу, открыть секреты настоящего плова и побывать в «городе мёртвых»
Аэропорт Самарканда, время встречи зависит от приб...
7 мая
14 мая
21 мая
28 мая
$490 за человека
Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Полюбоваться Амударьей, погулять по базарам и узнать историю империи Тамерлана
Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
9 мая
11 мая
18 мая
23 мая
$699 за человека

Что посмотреть в Самарканде на экскурсиях?

Путешествие в Самарканд стоит совершить ради восточного колорита, красивых мечетей и вкусной еды. Город является уникальным. Благодаря тому, что он несколько тысяч лет был в цепочке Шелкового пути, смог впитать в себя лучшее от азиатской и европейской культур. Населенный пункт буквально пропитан историей. Для удобства можно заранее забронировать место на экскурсию в Самарканд, выбран понравившуюся из каталога

Местные экскурсоводы

Забронировать нужную экскурсию можно заранее. Это позволит избежать изнурительных очередей. Достаточно изучить каталог на сайте и выбрать понравившееся направление. Сразу же видна стоимость, поэтому никаких неприятных сюрпризов, связанных с ценой, туриста не ожидает. Гид ответит на интересующие вопросы и поможет сориентироваться в выборе экскурсионного варианта на русском языке

Последние отзывы на туры

  • а
    азат
    11 января 2024
    3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
    Всё было здорово!!! Спасибо!
    Всё было здорово!!! Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    15 декабря 2023
    Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
    Узбекистан - красивая страна! Количество архитектурных памятников потрясает! Все мечети, минареты и медресе в прекрасном состоянии. Затейливые узоры везде - на стенах, потолках, колоннах… Двери резные деревянные повсюду. Люди в Узбекистане доброжелательные, всегда готовы помочь. Наш гид Александр хорошо знает историю Узбекистана и других восточных государств и очень интересно рассказывает. Рекомендую.
  • К
    Константин
    4 октября 2023
    3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
    Добрый день! Я путешественник с опытом, Узбекистан стал 31-й посещённой мной страной и всего второй, где я решил воспользоваться готовым туром по городам и достопримечательностям. Плюсы: - страна однозначно рекомендована к посещению: впечатляющий пласт истории, культуры и архитектуры. Комфортно и безопасно, местные жители действительно добродушные и гостеприимные люди, еда очень вкусная (плов, шашлык, мясо из тандыра, шикарные фрукты и овощи), не дорого в финансовом плане, туристическая инфраструктура развита на очень приличном уровне. - в конце сентября идеальная погода для туризма, днём греешься при +30С, но не жаришься, вечером тоже комфортно - весь трансфер по плану, подстроились под нас в плане неудобного вылета (отвезли в аэропорт в 2ч ночи - спасибо!) - гиды знают в какую дверку на базаре заглянуть, чтобы показать вам как ткут ковры, шелк или изготавливают кукол (сами бы прошли мимо скорее всего) - тур хорошо сочетает крупные города и загородные локации, что не даёт перегруза по впечатлениям - вечером у вас есть свободное время на прогулку и ужин Минусы (не претензии, а скорее рекомендации к улучшению тура): - было бы неплохо чуть улучшить информационный обмен (детали по поиску своего такси, билетов на поезд и пр. приходилось уточнять самостоятельно на ресепшене по утрам) Не спросишь - уедешь на экскурсию без своего билета на вечерний поезд. - наш отель Like Inn в Самарканде находился в 5 км от туристического центра в спальном районе Самарканда, несмотря на то, что в описании тура указано размещение в пешей доступности от старого города (решается поездкой на такси на 100р конечно, но всё же. .) - специально писал гиду пожелание о наличии двуспальной кровати в номере, получили две односпальные (решается сдвиганием кроватей, но всё же. .) - в описании тура указан размер группы до 10 человек, в Самарканде нас было 15 (!), что временами осложняло восприятие рассказа гида (справедливости ради нужно отметить, что в остальные 3 дня у нас были фактически индивидуальные экскурсии и гиды только для нас двоих) - гиды очень стараются отделять чисто религиозные соображения от исторических и иных фактов, но не всегда получается. Мы понимаем специфику региона и пр., но не все ваши туристы - мусульмане, рекомендую это учесть. - Мастер-класса по плову, заявленного в программе - не было, нас им просто накормили (но он был шикарен). Всё вышенаписанное никак не препятствует общему положительному впечатлению, рекомендую тур к посещению! Спасибо!
  • А
    Александр
    22 сентября 2023
    Философы гор
    Огромное спасибо Шодиеру за экскурсию "Философы Гор". Провели 2 дня в настоящем кишлаке с гостеприимными хозяевами. Экскурсия действительно эксклюзивная и незабываемая. Очень внимательный и понимающий гид с аккуратным водителем, чистой машиной. Ездили по перевалам, смотрели местные красоты. Гуляли по селу и обедали с пастухами. Наделали сотни наикрасивейших фотографий. Наелись до отвала и нагулялись. Одна из лучших экскурсий по нашему опыту.
  • З
    Зинаида
    10 мая 2023
    3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
    Очарованы страной,людьми и их отношением к гостям. Наш гид Роман был превосходен,экскурсия на высшем уровне. Спасибо ему большое!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду

Самые популярные туры в Самарканде
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Насыщенное путешествие из Самарканда в Бухару на 7 дней
  2. Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
  3. Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
  4. Философы гор
  5. 3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
Что посмотреть в Самарканде
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Сиабский Базар
  2. Медресе Кукельдаш
Сколько стоит тур в Самарканде в апреле 2024
Сейчас в Самарканде можно забронировать 6 авторских туров от 400 ₽ до 82 350 ₽ со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.17 из 5
Самарканд является одним из наиболее колоритных городов Узбекистана. Множество древних памятников архитектуры, местная кухня и красивые природные пейзажи притягивают туристов со всего мира. Купить тур можно заранее. Достаточно изучить каталог и выбрать подходящий вариант. Гиды помогут подобрать нужное направление с учетом интересов путешественника
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