Полюбоваться Амударьей, погулять по базарам и узнать историю империи Тамерлана
Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
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$699 за человека
Что посмотреть в Самарканде на экскурсиях?
Путешествие в Самарканд стоит совершить ради восточного колорита, красивых мечетей и вкусной еды. Город является уникальным. Благодаря тому, что он несколько тысяч лет был в цепочке Шелкового пути, смог впитать в себя лучшее от азиатской и европейской культур. Населенный пункт буквально пропитан историей. Для удобства можно заранее забронировать место на экскурсию в Самарканд, выбран понравившуюся из каталога
Местные экскурсоводы
Забронировать нужную экскурсию можно заранее. Это позволит избежать изнурительных очередей. Достаточно изучить каталог на сайте и выбрать понравившееся направление. Сразу же видна стоимость, поэтому никаких неприятных сюрпризов, связанных с ценой, туриста не ожидает. Гид ответит на интересующие вопросы и поможет сориентироваться в выборе экскурсионного варианта на русском языке
Узбекистан - красивая страна! Количество архитектурных памятников потрясает! Все мечети, минареты и медресе в прекрасном состоянии. Затейливые узоры везде - на стенах, потолках, колоннах… Двери резные деревянные повсюду. Люди в Узбекистане доброжелательные, всегда готовы помочь. Наш гид Александр хорошо знает историю Узбекистана и других восточных государств и очень интересно рассказывает. Рекомендую.
Добрый день! Я путешественник с опытом, Узбекистан стал 31-й посещённой мной страной и всего второй, где я решил воспользоваться готовым туром по городам и достопримечательностям.
Плюсы:
- страна однозначно рекомендована к посещению: впечатляющий пласт истории, культуры и архитектуры. Комфортно и безопасно, местные жители действительно добродушные и гостеприимные люди, еда очень вкусная (плов, шашлык, мясо из тандыра, шикарные фрукты и овощи), не дорого в финансовом плане, туристическая инфраструктура развита на очень приличном уровне.
- в конце сентября идеальная погода для туризма, днём греешься при +30С, но не жаришься, вечером тоже комфортно
- весь трансфер по плану, подстроились под нас в плане неудобного вылета (отвезли в аэропорт в 2ч ночи - спасибо!)
- гиды знают в какую дверку на базаре заглянуть, чтобы показать вам как ткут ковры, шелк или изготавливают кукол (сами бы прошли мимо скорее всего)
- тур хорошо сочетает крупные города и загородные локации, что не даёт перегруза по впечатлениям
- вечером у вас есть свободное время на прогулку и ужин
Минусы (не претензии, а скорее рекомендации к улучшению тура):
- было бы неплохо чуть улучшить информационный обмен (детали по поиску своего такси, билетов на поезд и пр. приходилось уточнять самостоятельно на ресепшене по утрам) Не спросишь - уедешь на экскурсию без своего билета на вечерний поезд.
- наш отель Like Inn в Самарканде находился в 5 км от туристического центра в спальном районе Самарканда, несмотря на то, что в описании тура указано размещение в пешей доступности от старого
города (решается поездкой на такси на 100р конечно, но всё же. .)
- специально писал гиду пожелание о наличии двуспальной кровати в номере, получили две односпальные (решается сдвиганием кроватей, но всё же. .)
- в описании тура указан размер группы до 10 человек, в Самарканде нас было 15 (!), что временами осложняло восприятие рассказа гида (справедливости ради нужно отметить, что в остальные 3 дня у нас были фактически индивидуальные экскурсии и гиды только для нас двоих)
- гиды очень стараются отделять чисто религиозные соображения от исторических и иных фактов, но не всегда получается. Мы понимаем специфику региона и пр., но не все ваши туристы - мусульмане, рекомендую это учесть.
- Мастер-класса по плову, заявленного в программе - не было, нас им просто накормили (но он был шикарен).
Всё вышенаписанное никак не препятствует общему положительному впечатлению, рекомендую тур к посещению! Спасибо!
Огромное спасибо Шодиеру за экскурсию "Философы Гор". Провели 2 дня в настоящем кишлаке с гостеприимными хозяевами. Экскурсия действительно эксклюзивная и незабываемая. Очень внимательный и понимающий гид с аккуратным водителем, чистой машиной. Ездили по перевалам, смотрели местные красоты. Гуляли по селу и обедали с пастухами. Наделали сотни наикрасивейших фотографий. Наелись до отвала и нагулялись. Одна из лучших экскурсий по нашему опыту.
Сейчас в Самарканде можно забронировать 6 авторских туров от 400 ₽ до 82 350 ₽ со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.17 из 5
Самарканд является одним из наиболее колоритных городов Узбекистана. Множество древних памятников архитектуры, местная кухня и красивые природные пейзажи притягивают туристов со всего мира. Купить тур можно заранее. Достаточно изучить каталог и выбрать подходящий вариант. Гиды помогут подобрать нужное направление с учетом интересов путешественника