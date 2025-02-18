Вы изучите Самарканд и Бухару — города, некогда бывшие столицами великих царств, а сейчас входящие в число древнейших в мире.
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Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 5+
Проживание. 2-местное размещение в отеле 3*, номера с удобствами.
*Фото гостиниц предоставлены организатором для примера
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле, обеды во время экскурсий, питьевая вода ежедневно. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Седан или минивэн в зависимости от количества участников. Также включён билет на поезд Самарканд – Бухара.
Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.
Виза. Гражданам России не требуется.
Программа тура по дням
Первая встреча с Самаркандом
Встретим вас у аэропорта по времени рейса и доставим в отель. После размещения в номерах — недолгий отдых. Когда будете готовы, поедем обедать. На стол подадут манты, самсу и шашлык.
Затем пойдём гулять по городу. Осмотрим мавзолей Гур-Эмир, где похоронены Тамерлан, его сыновья и внуки. Полюбуемся выдающимся архитектурным ансамблем на площади Регистан. Вечером посетим этнопарк «Вечный город», понаблюдаем за музыкальными фонтанами и народными танцами. На обратном пути в отель вернёмся на Регистан, расцветающую в свете ночных огней.
Продолжение прогулок по Самарканду
Продолжим исследовать древний Самарканд. Начнём экскурсию с комплекса мавзолеев Шахи-Зинда. Увидим грандиозную соборную мечеть Тамерлана — Биби-Ханум. Погуляем по рядам Сиабского базара, где торговые лавки ломятся от изобилия фруктов и восточных сладостей.
Пообедаем сочным пловом в чайхане. Понаблюдаем, как ткут ковры и делают шёлковую бумагу на фабриках. Осмотрим средневековую обсерваторию Улугбека и могилу ветхозаветного библейского пророка Даниила. К вечеру вернёмся в отель.
Поездка к горным озёрам Таджикистана
Ранним утром покинем Самарканд и поедем в сторону Таджикистана, где раскинулись Фанские горы. Перейдём границу, сменим транспорт и продолжим путь.
Нашей главной целью будет каскад из 7 Маргузорских озёр, поражающих ярким цветом воды. Постараемся объехать все водоёмы и устроим на склонах пикник. Летом можно будет искупаться. На обратном пути сделаем несколько остановок, чтобы полюбоваться ландшафтами и сфотографировать пейзажи.
Знакомство с Бухарой
После завтрака на поезде доберёмся в Бухару. По прибытии попробуем в чайхане самсу, лагман и другие блюда национальной кухни.
Далее устроим променад. Погуляем по площади Ляби-Хауз и у прилегающего пруда. Полюбуемся величественными строениями архитектурного ансамбля Пои-Калян. Поднимемся к древней цитадели — монументальной крепости Арк. Вечером на автомобиле вернёмся в Самарканд.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту по времени обратного рейса и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1600
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды, питьевая вода
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Билет на поезд Самарканд - Бухара
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Самарканд и обратно в ваш город
- Ужины
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты