Древние столицы Узбекистана и горные озёра Таджикистана: индивидуальный тур

Изучить архитектуру Самарканда и Бухары, устроить пикник в Фанских горах и узнать, как ткут ковры
Отправляемся в красочное и наполненное вкусами и ароматами путешествие по Узбекистану.

Вы изучите Самарканд и Бухару — города, некогда бывшие столицами великих царств, а сейчас входящие в число древнейших в мире.

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можно отыскать все оттенки синего в архитектуре, познакомиться с многовековыми ремёслами и перепробовать десятки видов плова или самсы, не повторившись.

И мы попытаемся это сделать! А также ненадолго съездим в соседний Таджикистан, где среди Фанских гор затерялись удивительного цвета Маргузорские озёра.

Древние столицы Узбекистана и горные озёра Таджикистана: индивидуальный тур
Древние столицы Узбекистана и горные озёра Таджикистана: индивидуальный тур
Древние столицы Узбекистана и горные озёра Таджикистана: индивидуальный тур
Ближайшие даты:
18
фев25
фев4
мар11
мар18
мар25
мар1
апр
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+

Проживание. 2-местное размещение в отеле 3*, номера с удобствами.

*Фото гостиниц предоставлены организатором для примера

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле, обеды во время экскурсий, питьевая вода ежедневно. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Седан или минивэн в зависимости от количества участников. Также включён билет на поезд Самарканд – Бухара.

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.

Виза. Гражданам России не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Самаркандом

Встретим вас у аэропорта по времени рейса и доставим в отель. После размещения в номерах — недолгий отдых. Когда будете готовы, поедем обедать. На стол подадут манты, самсу и шашлык.

Затем пойдём гулять по городу. Осмотрим мавзолей Гур-Эмир, где похоронены Тамерлан, его сыновья и внуки. Полюбуемся выдающимся архитектурным ансамблем на площади Регистан. Вечером посетим этнопарк «Вечный город», понаблюдаем за музыкальными фонтанами и народными танцами. На обратном пути в отель вернёмся на Регистан, расцветающую в свете ночных огней.

Первая встреча с СамаркандомПервая встреча с СамаркандомПервая встреча с СамаркандомПервая встреча с СамаркандомПервая встреча с СамаркандомПервая встреча с СамаркандомПервая встреча с СамаркандомПервая встреча с СамаркандомПервая встреча с СамаркандомПервая встреча с СамаркандомПервая встреча с Самаркандом
2 день

Продолжение прогулок по Самарканду

Продолжим исследовать древний Самарканд. Начнём экскурсию с комплекса мавзолеев Шахи-Зинда. Увидим грандиозную соборную мечеть Тамерлана — Биби-Ханум. Погуляем по рядам Сиабского базара, где торговые лавки ломятся от изобилия фруктов и восточных сладостей.

Пообедаем сочным пловом в чайхане. Понаблюдаем, как ткут ковры и делают шёлковую бумагу на фабриках. Осмотрим средневековую обсерваторию Улугбека и могилу ветхозаветного библейского пророка Даниила. К вечеру вернёмся в отель.

Продолжение прогулок по СамаркандуПродолжение прогулок по СамаркандуПродолжение прогулок по СамаркандуПродолжение прогулок по СамаркандуПродолжение прогулок по СамаркандуПродолжение прогулок по СамаркандуПродолжение прогулок по Самарканду
3 день

Поездка к горным озёрам Таджикистана

Ранним утром покинем Самарканд и поедем в сторону Таджикистана, где раскинулись Фанские горы. Перейдём границу, сменим транспорт и продолжим путь.

Нашей главной целью будет каскад из 7 Маргузорских озёр, поражающих ярким цветом воды. Постараемся объехать все водоёмы и устроим на склонах пикник. Летом можно будет искупаться. На обратном пути сделаем несколько остановок, чтобы полюбоваться ландшафтами и сфотографировать пейзажи.

Поездка к горным озёрам ТаджикистанаПоездка к горным озёрам ТаджикистанаПоездка к горным озёрам ТаджикистанаПоездка к горным озёрам ТаджикистанаПоездка к горным озёрам ТаджикистанаПоездка к горным озёрам Таджикистана
4 день

Знакомство с Бухарой

После завтрака на поезде доберёмся в Бухару. По прибытии попробуем в чайхане самсу, лагман и другие блюда национальной кухни.

Далее устроим променад. Погуляем по площади Ляби-Хауз и у прилегающего пруда. Полюбуемся величественными строениями архитектурного ансамбля Пои-Калян. Поднимемся к древней цитадели — монументальной крепости Арк. Вечером на автомобиле вернёмся в Самарканд.

Знакомство с БухаройЗнакомство с БухаройЗнакомство с БухаройЗнакомство с БухаройЗнакомство с БухаройЗнакомство с БухаройЗнакомство с Бухарой
5 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту по времени обратного рейса и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1600
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды, питьевая вода
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Билет на поезд Самарканд - Бухара
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Самарканд и обратно в ваш город
  • Ужины
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Место начала и завершения?
Аэропорт Самарканда, время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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