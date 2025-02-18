Встретим вас у аэропорта по времени рейса и доставим в отель. После размещения в номерах — недолгий отдых. Когда будете готовы, поедем обедать. На стол подадут манты, самсу и шашлык.

Затем пойдём гулять по городу. Осмотрим мавзолей Гур-Эмир, где похоронены Тамерлан, его сыновья и внуки. Полюбуемся выдающимся архитектурным ансамблем на площади Регистан. Вечером посетим этнопарк «Вечный город», понаблюдаем за музыкальными фонтанами и народными танцами. На обратном пути в отель вернёмся на Регистан, расцветающую в свете ночных огней.