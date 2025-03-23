По горному серпантину мы доберёмся к «Семи озёрам»: первое находится на высоте 1640 метров, а последнее — на отметке 2400 метров.
У каждого водоёма будем останавливаться,
Описание тура
Организационные детали
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Проживание. Будем жить в отеле Panjakent Plaza или Umariyon в Пенджикенте, 3-местное размещение.
*Фото отеля взяты с сайта booking.com
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Автомобиль Toyota.
Дети. Рекомендуемый возраст участия с 12 лет. Дети до 8 лет бесплатно.
Тур доступен для бронирования в любой день.
Программа тура по дням
Маргузорские озёра и знакомство с местным бытом
Заберём вас от вашей гостиницы в Самарканде и отправимся в Таджикистан. До границы предстоит проехать около 1 часа, а пересечём её за 30-40 минут. По горным серпантинам поедем в Фанские горы к «Семи озёрам», которые ещё называют Маргузорскими. Первый водоём увидим на высоте 1640 метров, а последний — на отметке 2400 метров. У каждого озера будем останавливаться на 10-20 минут, чтобы прогуляться, полюбоваться удивительным цветом воды и сделать фотографии. Побываем в селе, где вы сможете понаблюдать за бытом обычных таджикских семей и пообщаться с местными.
К вечеру прибудем в Пенджикент и заселимся в отель. Продолжительность программы — 7-8 часов.
Озера Искандеркуль и Змеиное
Утром поедем к озеру Искандеркуль через Зеравшанскую долину. Проехать предстоит 160 км (3 часа в дороге), по пути будем любоваться пейзажами и колоритными кишлаками. Водоём находится на высоте 2195 метров, виды здесь захватывают! Во время прогулки вы сделаете красивые кадры, увидите, как в лазури озера отражаются горы, и узнаете, как с ним связан Александр Македонский. Ещё побываем на озере Змеиное. Названо оно не просто так, в нём обитает множество рептилий. Затем дойдём до водопада «Фанская Ниагара», струи которой спадают с высоты 43 метра.
Дальше поедем обратно. Пересечём границу и прибудем в Самарканд.
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Что включено
- Проживание
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Самарканда и обратно
- Питание
- Участие детей до 8 лет бесплатно