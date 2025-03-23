Заберём вас от вашей гостиницы в Самарканде и отправимся в Таджикистан. До границы предстоит проехать около 1 часа, а пересечём её за 30-40 минут. По горным серпантинам поедем в Фанские горы к «Семи озёрам», которые ещё называют Маргузорскими. Первый водоём увидим на высоте 1640 метров, а последний — на отметке 2400 метров. У каждого озера будем останавливаться на 10-20 минут, чтобы прогуляться, полюбоваться удивительным цветом воды и сделать фотографии. Побываем в селе, где вы сможете понаблюдать за бытом обычных таджикских семей и пообщаться с местными.

К вечеру прибудем в Пенджикент и заселимся в отель. Продолжительность программы — 7-8 часов.