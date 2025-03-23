Индивидуальный тур из Самарканда в Фанские горы Таджикистана: Семь озёр и Искандеркуль

Понаблюдать за жизнью местных в кишлаках, побывать на высоте 2400 метров и полюбоваться озёрами
Приглашаем в удивительное путешествие в Таджикистан.

По горному серпантину мы доберёмся к «Семи озёрам»: первое находится на высоте 1640 метров, а последнее — на отметке 2400 метров.

У каждого водоёма будем останавливаться,
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гулять и фотографироваться на фоне лазури и высоких хребтов.

Заедем в колоритный кишлак, чтобы пообщаться с местными, понаблюдать за их бытом и познакомиться с укладом жизни. Во второй день отправимся к озеру Искандеркуль и узнаем, как с ним связан Александр Македонский. А ещё полюбуемся Змеиным озером и водопадом «Фанская Ниагара». Тур начинается и завершается в Самарканде.

Индивидуальный тур из Самарканда в Фанские горы Таджикистана: Семь озёр и Искандеркуль
Индивидуальный тур из Самарканда в Фанские горы Таджикистана: Семь озёр и Искандеркуль
Индивидуальный тур из Самарканда в Фанские горы Таджикистана: Семь озёр и Искандеркуль
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

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Проживание. Будем жить в отеле Panjakent Plaza или Umariyon в Пенджикенте, 3-местное размещение.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Автомобиль Toyota.

Дети. Рекомендуемый возраст участия с 12 лет. Дети до 8 лет бесплатно.

Тур доступен для бронирования в любой день.

Программа тура по дням

1 день

Маргузорские озёра и знакомство с местным бытом

Заберём вас от вашей гостиницы в Самарканде и отправимся в Таджикистан. До границы предстоит проехать около 1 часа, а пересечём её за 30-40 минут. По горным серпантинам поедем в Фанские горы к «Семи озёрам», которые ещё называют Маргузорскими. Первый водоём увидим на высоте 1640 метров, а последний — на отметке 2400 метров. У каждого озера будем останавливаться на 10-20 минут, чтобы прогуляться, полюбоваться удивительным цветом воды и сделать фотографии. Побываем в селе, где вы сможете понаблюдать за бытом обычных таджикских семей и пообщаться с местными.

К вечеру прибудем в Пенджикент и заселимся в отель. Продолжительность программы — 7-8 часов.

Маргузорские озёра и знакомство с местным бытомМаргузорские озёра и знакомство с местным бытомМаргузорские озёра и знакомство с местным бытомМаргузорские озёра и знакомство с местным бытомМаргузорские озёра и знакомство с местным бытомМаргузорские озёра и знакомство с местным бытомМаргузорские озёра и знакомство с местным бытомМаргузорские озёра и знакомство с местным бытом
2 день

Озера Искандеркуль и Змеиное

Утром поедем к озеру Искандеркуль через Зеравшанскую долину. Проехать предстоит 160 км (3 часа в дороге), по пути будем любоваться пейзажами и колоритными кишлаками. Водоём находится на высоте 2195 метров, виды здесь захватывают! Во время прогулки вы сделаете красивые кадры, увидите, как в лазури озера отражаются горы, и узнаете, как с ним связан Александр Македонский. Ещё побываем на озере Змеиное. Названо оно не просто так, в нём обитает множество рептилий. Затем дойдём до водопада «Фанская Ниагара», струи которой спадают с высоты 43 метра.

Дальше поедем обратно. Пересечём границу и прибудем в Самарканд.

Озера Искандеркуль и ЗмеиноеОзера Искандеркуль и ЗмеиноеОзера Искандеркуль и ЗмеиноеОзера Искандеркуль и Змеиное

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Самарканда и обратно
  • Питание
  • Участие детей до 8 лет бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Самарканд, 8:00
Завершение: Самарканд, 17:00-18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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