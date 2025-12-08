Мы проведём вас по страницам восточной сказки: покажем величие древней Бухары, колорит Ташкента и волшебство Самарканда.Вы осмотрите старинные мечети и медресе, прогуляетесь по аутентичным базарам, исследуете обсерваторию 15 века и

послушаете необыкновенные истории, связанные с архитектурными памятниками. Проведёте ночь в пустыне Кызылкум и почувствуете себя настоящими кочевниками: будете жить в юрте, верхом на верблюдах доберётесь к озеру Айдаркуль, посидите под звёздами у костра. Побываете в резиденции бухарского эмира, узнаете секреты гончарного искусства, вместе с шеф-поваром приготовите вкуснейший плов и понаблюдаете за тем, как ткут шёлковые ковры.

Описание тура

Организационные детали

Трансфер из аэропорта будет организован под рейсы, прибывающие в Самарканд в 07:00. Рейс ночной, поэтому мы продумали программу, чтобы вы могли сразу после заселения отдохнуть. Также можете рассмотреть вариант прилёта в Самарканд накануне, с жильём мы поможем.

Обратные трансферы в аэропорт Ташкента будут организованы под рейсы в 18:40-19:20. Вы можете остаться ещё, если будет желание. Также всё организуем под вас.