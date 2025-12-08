Вы осмотрите старинные мечети и медресе, прогуляетесь по аутентичным базарам, исследуете обсерваторию 15 века и
Описание тура
Организационные детали
Трансфер из аэропорта будет организован под рейсы, прибывающие в Самарканд в 07:00. Рейс ночной, поэтому мы продумали программу, чтобы вы могли сразу после заселения отдохнуть. Также можете рассмотреть вариант прилёта в Самарканд накануне, с жильём мы поможем.
Обратные трансферы в аэропорт Ташкента будут организованы под рейсы в 18:40-19:20. Вы можете остаться ещё, если будет желание. Также всё организуем под вас.
Программа тура по дням
Экскурсия по Самарканду: Гур-Эмир, площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум, Шахи-Зинда и фабрика шёлковых ковров
Мы встретим вас в аэропорту Самарканда и сразу начнём экскурсию. Посетим мавзолей Тамерлана, где, по легенде, был найден мел судьбы, и увидим Рухабад и Гур-Эмир.
Продолжим прогулку на площади Регистан, побываем в мечети Биби-Ханум, возведённой по велению Тамерлана. В ансамбле Шахи-Зинда увидим мавзолеи, украшенные сложной мозаикой и резьбой.
Затем отправимся к мавзолею Ходжа Дониёр, почитаемому тремя религиями, и осмотрим обсерваторию Улугбека, где изучали звёзды ещё в 15 веке. Завершим день на фабрике шёлковых ковров, где мастера вручную создают изделия с многолетней гарантией качества.
Пустыня Кызылкум, крепость Александра Македонского, юртовый лагерь и озеро Айдаркуль
Сегодня мы отправимся туда, где начинается настоящая пустыня Кызылкум, по следам караванов Великого Шёлкового пути.
По дороге сделаем остановку у крепости Александра Македонского и осмотрим петроглифы, оставленные кочевыми племенами. Прибудем в кочевой лагерь и разместимся в уютных юртах с кроватями и всеми удобствами. После обеда нас ждёт прогулка верхом на верблюдах к озеру Айдаркуль — бирюзовому оазису посреди песков.
Вечером соберёмся у костра: ужин, восточные мелодии и звёздное небо над пустыней создадут особую атмосферу.
Гончарная мастерская, прогулка по Бухаре и мастер-класс по приготовлению плова
После завтрака выедем в Бухару. По дороге остановимся в гончарной мастерской, где можно увидеть процесс создания керамики и попробовать себя в роли мастера.
По прибытии разместимся в отеле и отправимся на прогулку. Посетим ансамбль Ляби-Хауз с платанами и чайханами у воды, заглянем под своды торговых куполов, где веками продавали шёлк и пряности. Увидим Кош-медресе и средневековый хамам.
Далее нас ждут минарет Калян, цитадель Арк, бывшая резиденция правителей, Чашма-Айюб, священный источник, связанный с именем пророка Иова, и мавзолей Саманидов.
Примем участие в мастер-классе по приготовлению бухарского плова. Под руководством местного повара мы создадим легендарное блюдо и отведаем его на обед.
Резиденция эмира, дом-музей бухарского купца и переезд в Ташкент
После завтрака отправимся за пределы города. Первой остановкой станет летняя резиденция эмира — настоящий восточный Версаль, где роскошь европейских залов гармонично сочетается с узорами мусульманского зодчества. Посетим дом-музей бухарского купца 19 века, чтобы увидеть, как жили представители состоятельных горожан и как выглядела старая Бухара.
После экскурсии нас ждёт обед в уютном ресторане с традиционными блюдами узбекской кухни.
Во второй половине дня переедем в Ташкент на скоростном электропоезде (в пути около 4 часов). По прибытии разместимся в отеле, поужинаем и отдохнём.
Комплекс Хаст-Имам, рынок «Чорсу», плов на обед и Ташкентская телебашня
В Ташкенте посетим мечеть Минор и комплекс Хаст-Имам, где хранится единственная в мире подлинная рукопись Корана и волос пророка Мухаммеда. Погуляем по знаменитому базару «Чорсу», где кипит восточная жизнь. Затем пообедаем в «Центр плова № 1», где готовят легендарное блюдо в огромных казанах.
Поднимемся на Ташкентскую телебашню, чтобы взглянуть на город с высоты, и завершим день у мемориала жертв репрессий, в сквере Амира Темура и у Дворца великого князя Романова.
После ужина — трансфер в аэропорт. Мы не прощаемся — лишь говорим: «До новой встречи в Узбекистане».
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|94 920 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 обеда, в том числе мастер-класс по приготовлению плова, ужин в пустыне
- Трансферы по маршруту
- Трансферы из/в аэропорт
- Все экскурсии с сертифицированными гидами
- Входные билеты в музеи и достопримечательности
- Катание на верблюдах и поездка к озеру Айдаркуль
- Вечернее шоу у костра в пустыне
Что не входит в цену
- Билеты в Самарканд и обратно из Ташкента
- Питание вне программы