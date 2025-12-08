Мои заказы

Классика Узбекистана в мини-группе: главные места, мастер-класс и ночь в юрте в пустыне

Поучиться готовить плов, исследовать Ташкент, Бухару и Самарканд, заглянуть на ковровую фабрику
Мы проведём вас по страницам восточной сказки: покажем величие древней Бухары, колорит Ташкента и волшебство Самарканда.

Вы осмотрите старинные мечети и медресе, прогуляетесь по аутентичным базарам, исследуете обсерваторию 15 века и
послушаете необыкновенные истории, связанные с архитектурными памятниками.

Проведёте ночь в пустыне Кызылкум и почувствуете себя настоящими кочевниками: будете жить в юрте, верхом на верблюдах доберётесь к озеру Айдаркуль, посидите под звёздами у костра.

Побываете в резиденции бухарского эмира, узнаете секреты гончарного искусства, вместе с шеф-поваром приготовите вкуснейший плов и понаблюдаете за тем, как ткут шёлковые ковры.

Описание тура

Организационные детали

Трансфер из аэропорта будет организован под рейсы, прибывающие в Самарканд в 07:00. Рейс ночной, поэтому мы продумали программу, чтобы вы могли сразу после заселения отдохнуть. Также можете рассмотреть вариант прилёта в Самарканд накануне, с жильём мы поможем.

Обратные трансферы в аэропорт Ташкента будут организованы под рейсы в 18:40-19:20. Вы можете остаться ещё, если будет желание. Также всё организуем под вас.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Самарканду: Гур-Эмир, площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум, Шахи-Зинда и фабрика шёлковых ковров

Мы встретим вас в аэропорту Самарканда и сразу начнём экскурсию. Посетим мавзолей Тамерлана, где, по легенде, был найден мел судьбы, и увидим Рухабад и Гур-Эмир.

Продолжим прогулку на площади Регистан, побываем в мечети Биби-Ханум, возведённой по велению Тамерлана. В ансамбле Шахи-Зинда увидим мавзолеи, украшенные сложной мозаикой и резьбой.

Затем отправимся к мавзолею Ходжа Дониёр, почитаемому тремя религиями, и осмотрим обсерваторию Улугбека, где изучали звёзды ещё в 15 веке. Завершим день на фабрике шёлковых ковров, где мастера вручную создают изделия с многолетней гарантией качества.

2 день

Пустыня Кызылкум, крепость Александра Македонского, юртовый лагерь и озеро Айдаркуль

Сегодня мы отправимся туда, где начинается настоящая пустыня Кызылкум, по следам караванов Великого Шёлкового пути.

По дороге сделаем остановку у крепости Александра Македонского и осмотрим петроглифы, оставленные кочевыми племенами. Прибудем в кочевой лагерь и разместимся в уютных юртах с кроватями и всеми удобствами. После обеда нас ждёт прогулка верхом на верблюдах к озеру Айдаркуль — бирюзовому оазису посреди песков.

Вечером соберёмся у костра: ужин, восточные мелодии и звёздное небо над пустыней создадут особую атмосферу.

3 день

Гончарная мастерская, прогулка по Бухаре и мастер-класс по приготовлению плова

После завтрака выедем в Бухару. По дороге остановимся в гончарной мастерской, где можно увидеть процесс создания керамики и попробовать себя в роли мастера.

По прибытии разместимся в отеле и отправимся на прогулку. Посетим ансамбль Ляби-Хауз с платанами и чайханами у воды, заглянем под своды торговых куполов, где веками продавали шёлк и пряности. Увидим Кош-медресе и средневековый хамам.

Далее нас ждут минарет Калян, цитадель Арк, бывшая резиденция правителей, Чашма-Айюб, священный источник, связанный с именем пророка Иова, и мавзолей Саманидов.

Примем участие в мастер-классе по приготовлению бухарского плова. Под руководством местного повара мы создадим легендарное блюдо и отведаем его на обед.

4 день

Резиденция эмира, дом-музей бухарского купца и переезд в Ташкент

После завтрака отправимся за пределы города. Первой остановкой станет летняя резиденция эмира — настоящий восточный Версаль, где роскошь европейских залов гармонично сочетается с узорами мусульманского зодчества. Посетим дом-музей бухарского купца 19 века, чтобы увидеть, как жили представители состоятельных горожан и как выглядела старая Бухара.

После экскурсии нас ждёт обед в уютном ресторане с традиционными блюдами узбекской кухни.

Во второй половине дня переедем в Ташкент на скоростном электропоезде (в пути около 4 часов). По прибытии разместимся в отеле, поужинаем и отдохнём.

5 день

Комплекс Хаст-Имам, рынок «Чорсу», плов на обед и Ташкентская телебашня

В Ташкенте посетим мечеть Минор и комплекс Хаст-Имам, где хранится единственная в мире подлинная рукопись Корана и волос пророка Мухаммеда. Погуляем по знаменитому базару «Чорсу», где кипит восточная жизнь. Затем пообедаем в «Центр плова № 1», где готовят легендарное блюдо в огромных казанах.

Поднимемся на Ташкентскую телебашню, чтобы взглянуть на город с высоты, и завершим день у мемориала жертв репрессий, в сквере Амира Темура и у Дворца великого князя Романова.

После ужина — трансфер в аэропорт. Мы не прощаемся — лишь говорим: «До новой встречи в Узбекистане».

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет94 920 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 обеда, в том числе мастер-класс по приготовлению плова, ужин в пустыне
  • Трансферы по маршруту
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Все экскурсии с сертифицированными гидами
  • Входные билеты в музеи и достопримечательности
  • Катание на верблюдах и поездка к озеру Айдаркуль
  • Вечернее шоу у костра в пустыне
Что не входит в цену
  • Билеты в Самарканд и обратно из Ташкента
  • Питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Самарканда, 7:00
Завершение: Аэропорт Ташкента, 19:20
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Самарканде
Я — Настя, автор и организатор путешествий. Более 10 лет в дороге, из них 5 лет создаю авторские маршруты. В моих турах — сочетание комфорта, заботы и ярких впечатлений. Я подбираю отели, атмосферу и гидов так, чтобы ваше путешествие было лёгким, красивым и запоминающимся.

