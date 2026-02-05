Узбекистан с искусствоведом: Самарканд, Бухара и три тысячи лет искусства

Описание тура

Это путешествие, в котором через искусство и культуру другой страны мы открываем новые грани себя.

Для тех, кто хочет не просто увидеть Узбекистан, апрочувствовать его сквозь символы, образы, наследие веков и культурные коды, живущие в настоящем.

Цель путешествия — не просто знакомство со страной, а передача философии и культурного видения.

Проводником будет Наталья Старикова — художник, искусствовед и психолог.

Через изучение архитектуры, орнаментов, символов и пространства культуры.

Наталья поможет вам глубже понять представления народа о мире и границах личного и общественного.

Погружаясь в чужой культурный код, вы обогатите своё мировоззрение и осознаете собственную личность шире.

Что Вас Ждет:

  • Глубокое погружение в культуру, историю и символику Узбекистана

  • Нетривиальное знакомство со страной глазами исследователя, а не обычного туриста

  • Возможность сделать личные открытия, поразмышлять и осмыслить увиденное

  • Заботу организаторов и продуманную структуру программы

Чего Не Ожидать:

  • Классического гастрономического или шопинг-тура. Безусловно, национальная кухня, ремесленники и время на шопинг входит в программу, но как приятное дополнение, а не главная цель путешествия.

  • Постоянного контроля и полной организации досуга за вас. Вас ждут заботливые сопровождающие, но и достаточно свободного времени, чтобы организовать досуг по своему усмотрению.

Во время путешествия мы побываем в двух колоритных городах: в Самарканде и аутентичной Бухаре.

Познакомимся с местными ремесленниками, попробуем настоящий плов плов и изучим глубины своего подсознания.

Все продумано и уже включено в стоимость: ни о чем не нужно беспокоиться.

Программа тура по дням

1 день

Город Тамерлана

Сегодня начнём знакомиться с историей древнего Самарканда возрастом около трёх тысяч лет. Узнаем подробнее о Тамерлане, сделавшем город столицей своей великой империи, и рассмотрим архитектурные памятники той эпохи, которые рассказывают о прошлом ярче любых книг.

План Дня:

После завтрака мы отправимся в одно из самых загадочных мест Самарканда — его сердце и древнейшую часть, Афрасиаб. Именно здесь почти 3000 лет назад зародился город. Мы познакомимся с историей этого места и увидим древнейшие фрески, найденные под землей.

Затем посетим гробницу Тамерлана — Гур-Эмир, овеянную тайнами, легендами и преданиями. Погрузимся в историю Тимура — личности, которая на протяжении столетий притягивает людей со всего мира.

Пообедаем в стильном ресторане в русской части города.

После обеда отправимся в главную мечеть Самарканда, создание которой связано с легендами о жене Тамерлана. Зайдем на базар, существующий на одном и том же месте со времен Тимура.

Вечером посетим уникальный комплекс Шахи-Зинда, вобравший в себя все слои истории Самарканда.

2 день

Старинные ремесла

Сегодня изучим древние узбекские ремёсла, сохраняющие культурную идентичность страны, и посетим знаменитый ансамбль Регистан — ключевой памятник культуры и образования Самарканда.

План Дня:

В этот день мы не будем никуда спешить, но успеем многое.

После завтрака отправимся на знаменитую фабрику шёлковых ковров, где было восстановлено древнее мастерство ковроткачества. Затем посетим деревню Конигиль — место внутри Самарканда, живущее в спокойном ритме, заданном течением реки и звуком мельничного колеса. Здесь, среди весенних деревьев, мы попробуем вкуснейший плов.

После обеда нас ждёт пешая прогулка и экскурсия по Регистану — центральной площади города. Это административный и духовный центр, построенный потомками Тамерлана символ государства и традиции исламской мудрости.

3 день

Природа суфизма

Этот день мы проведем в пути. Поэтому неслучайно темой дня станет суфизм мистическое течение ислама, в котором понятие пути (тариката) занимает центральное место. Главным центром суфизма в Центральной Азии была и остается город Бухара, куда мы и отправимся в конце дня.

План Дня:

Разговор о суфизме мы начнём в окрестностях Самарканда, в священном суфийском саду тысячелетних чинар. Это роща уникальных деревьев, в одном из которых располагалась суфийская школа.

Здесь мы соединимся с духом суфизма, каждая получит свое послание от одного из великих суфиев, с которым и отправится в дальнейший путь.

Поедем в красивое природное место перевал Кашкадарья, где отдохнем и наполнимся среди сочной весенней зелени.

Пообедаем в старинной тандырной, где готовят потрясающего барашка.

И вернемся в Самарканд, отдохнуть и попрощаться с энергиями города, ведь завтра предстоит путь в Бухару.

4 день

Щедрая Бухара

Сегодня — знакомство с культурой города и ремеслами. Увидим как вручную создаются украшения, рисуются миниатюры и женщины ткут шелк для нежных шарфиков, что отправятся с нами в чемоданах.

План Дня:

Неспешный завтрак и время для себя.

А дальше нас ждёт прогулка в сопровождении экскурсовода по торговым куполам, караван-сараям и улочкам старого города. Мы узнаем секреты старинных женских украшений и одежды, ремесло чеканщиков и кузнецов, традиции художников-миниатюристов и продавцов сладостей.

Заглянем в старинный еврейский квартал и поговорим о символике восточных дверей.

Завершим экскурсию в одном из самых красивых мест города — архитектурном ансамбле Ляби-хауз, расположенном вокруг одного из бухарских прудов.

Вечером свободное время. Можно отправиться гулятьили купить уникальные вещи в лучших мастерских Узбекистана: шелковые платки ручной работы, неподдельную керамику, одежду, украшения, красивый текстиль для дома и сувениры.

И по традиции ужин в старинном ресторане.

5 день

Первое свидание

Сегодня мы отправляемся знакомиться с изобилием и аутентичной красотой Бухары — города, сохранившего старинные торговые ряды и жилую застройку.

План Дня:

Сразу после завтрака едем на поезде в Бухару. Заселимся в удивительный отель в сердце старого города и немного отдохнем.

Пообедаем в ресторане с видом на главную достопримечательность — мечеть Пои-Калон.

Знакомство с Бухарой начнем с традиций, передающихся женщинами из поколения в поколение: местные женщины проведут для нас особую практику, где мы погрузимся в жизнь и обычаи народа, что сохраняются сквозь века.

Погуляем по вечернему городу и сонастроимся с манкой энергией Бухары.

И конечно, поужинаем в культовом ресторане.

6 день

Знакомство

Чтобы наше путешествие прошло глубоко и осознанно, нам важно вначале встретиться, познакомиться и обсудить ожидания участниц. Именно поэтому в самом начале и в завершение поездки мы собираемся в женском кругу. Это помогает прояснить внутренние запросы и лучше понять, что привело вас в это путешествие.

План Дня:

Встретимся в аэропорту г. Самарканд и отправимся в комфортабельный отель вдали от шума и суеты.

Разместимся, немного отдохнем и соберемся за единым столом, чтобы познакомимся поближе.

Расскажем немного о себе, кто с чем приехал и какой внутренний запрос на путешествие.

Ужин и отдых, набираемся сил перед погружением в новую культуру.

7 день

Новая дорога

Пора прощаться. Узбекистан навсегда оставит след в сердце, а нам же пора домой.

Сегодня день без практик и намеченной программы. В своем темпе собираем вещи, прощаемся и отправляемся в новое путешествие — путешествие домой, где все собранные нами символы, образы и ощущения начнут распаковываться и расцветать весенним цветом.

8 день

Мистическая Бухара

Сегодня мы узнаем о самой роскошной стороне Бухары - городе бухарских правителей- эмиров.

План Дня:

День начнем с знакомства с главной достопримечательностью города - минаретом и мечетью пои Калон. Далее поднимемся в древнюю цитадель бухарских эмиров и увидим как выглядел город с высоты взгляда эмира.

После этого прогуляемся мимо мечети Боло-хаус, чьи резные колонны никого не оставят равнодушными.

И закончим прогулку у самого старого архитектурного памятника - мавзолея 10 века, покоряющего своей гармонией форм и ритмов, а так же связью с древней, доисламский религией этих мест - зороастризмом.

Вечером - соберемся на завершающий круг путешествия.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях с двухместным размещением на раздельных кроватях и всеми удобствами в номере
  • Трансферы из аэропорта г. Самарканд и в аэропорт г. Бухара
  • Трансферы по программе тура (комфортные авто/минивен для группы)
  • Сопровождение гидов. В каждом городе у нас будут лицензированные экскурсоводы
  • Сопровождение искусствоведа и психолога - Натальи Стариковой
  • Два женских круга: в первый вечер (понять актуальный запрос на путешествие) и последний (завершить путешествие и интегрировать опыт и изменения внутри, накопленные за поездку). Будет работа с метафорическими рисунками и женскими архитипами
  • Ежедневные авторские задания от Натальи на распознавание сокрытого смысла в искусстве, знаках и символах культуры. Простые практики на соединение с собой, чтобы прожить искусство как личный опыт
  • Древняя практика бухарских женщин с созданием особого подарка
  • Экскурсия по Самарканду с посещением главных локаций: гробница Тамерлана, Афросиаб, мавзолей Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум, фабрика ковроткачества, деревня Конигиль, площадь Регистан Поездка в священный сад Чор Чинор и на горный перевал
  • Экскурсия по Бухаре и знакомство с культурой города: древнейший храм Самонидов, построенный зороастрийцами в Ix веке, мечеть Боло-Хавуз, Магоки Аттари, ансамбль Пои Калян и Ляби-Хауз. А также все торговые купола, медресе Улугбека, Нодир Диванбеги и Абдулазизхана. Главную площадь города и основные места культурного наследия Бухары и тайные лавочки города
  • Завтраки в отелях
  • Столики в культовых ресторанах, где самые вкусные блюда национальной кухни, красивый вид и интерьер
  • Дневник путешественницы, глубокие инсайты и ресурсное женское окружение прилагаются
Что не входит в цену
  • Авиабилеты (ведь в наших турах встречаются девушки из разных городов). Организатор поможет вам с подбором оптимальных рейсов
  • Питание вне программы (обеды и ужины) примерно 3000р в день
  • Наличные на шопинг, сувениры и личные расходы по желанию
Пожелания к путешественнику

Срок действия загран паспорта должен быть не менее 3х месяцев до окончания.

Визы
Виза и пцр-тест не требуется, для въезда в страну нужен только загранпаспорт
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Юлия
Юлия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Я - Юля, преподаватель йоги с любовью к приключениям С 2018 года я организую девичники и туры в России и не только. Для меня отдых - это баланс активностей и расслабления.

