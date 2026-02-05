от 128 000 ₽ за человека

Это путешествие, в котором через искусство и культуру другой страны мы открываем новые грани себя.

Для тех, кто хочет не просто увидеть Узбекистан, апрочувствовать его сквозь символы, образы, наследие веков и культурные коды, живущие в настоящем.

Цель путешествия — не просто знакомство со страной, а передача философии и культурного видения.

Проводником будет Наталья Старикова — художник, искусствовед и психолог.

Через изучение архитектуры, орнаментов, символов и пространства культуры.

Наталья поможет вам глубже понять представления народа о мире и границах личного и общественного.

Погружаясь в чужой культурный код, вы обогатите своё мировоззрение и осознаете собственную личность шире.

Что Вас Ждет:

Глубокое погружение в культуру , историю и символику Узбекистана

Нетривиальное знакомство со страной глазами исследователя, а не обычного туриста

Возможность сделать личные открытия , поразмышлять и осмыслить увиденное

Заботу организаторов и продуманную структуру программы

Чего Не Ожидать:

Классического гастрономического или шопинг-тура. Безусловно, национальная кухня, ремесленники и время на шопинг входит в программу, но как приятное дополнение, а не главная цель путешествия.

Постоянного контроля и полной организации досуга за вас. Вас ждут заботливые сопровождающие, но и достаточно свободного времени, чтобы организовать досуг по своему усмотрению.

Во время путешествия мы побываем в двух колоритных городах: в Самарканде и аутентичной Бухаре.

Познакомимся с местными ремесленниками, попробуем настоящий плов плов и изучим глубины своего подсознания.

Все продумано и уже включено в стоимость: ни о чем не нужно беспокоиться.