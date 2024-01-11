Увидеть, как делают бумагу, открыть секреты настоящего плова и побывать в «городе мёртвых»
Переливающаяся на солнце мозаика, дворец, что меняет свой цвет в свете Луны, роскошные мечети и медресе, неприступные крепости и шумные восточные рынки с буйством красок, ароматов и вкусов — увидим все грани страны в туре в Самарканд и Бухару.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$490
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей от 6 лет.
Для въезда в Узбекистан вам понадобится заграничный паспорт (минимальный порог до конца действия 1 мес).
Проживание. Будем жить в отеле «Grand Marakand» / «Travel Inn» / «Sultanat» / «Samarcand Travel Hotel» в Самарканде и в отеле «Sim Sim» в Бухаре. В высокий сезон мы размещаем путешественников в 3* отели. Если в наших основных отелях нет свободных мест, возможна замена отелей на аналогичные.
Питание. В программу включены завтраки в отелях и обеды в дни экскурсий. Ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Узбекистан
Встретимся в аэропорту Самарканда и поедем в отель в самом центре старинного города. Затем у вас будет время отдохнуть и набраться сил перед насыщенным впечатлениями и активностью туром.
Самарканд - музей под открытым небом
В 10:00 встретимся с гидом в холле отеля, разместимся в машине и отправимся колесить по Самарканду, настоящему музею под открытым небом. Начнём знакомство с городом с его сердца — площади Регистан, бывшей главным центром ещё со времён Тамерлана.
Побываем в комплексе мавзолеев Шахи Зинда. Вы окажетесь на узкой улочке из 11 усыпальниц с сине-голубыми мозаичными фасадами и увидите главное захоронение — некрополь Кусама ибн-Аббаса, брата пророка Мухаммеда, прозвище которого дало название всему мавзолею.
Следующая точка маршрута — мавзолей Гур Эмир 14 века, где обрёл вечный покой полководец Тамерлан. Перед вами предстанет роскошное сооружение с ярко-голубым куполом цвета неба, украшенный множеством деталей — чем дольше всматриваешься, тем больше подробностей замечаешь.
Доберёмся до мечети Биби-Ханум — самой большой в Средней Азии. Существует множество версий о том, как появилось величественное сооружение. Самая известная легенда повествует об огромной любви: Тамерлан возвёл архитектурный шедевр в честь своей жены.
Побывать в Узбекистане и не попробовать все варианты плова? Невозможно! Мы план перевыполним и научимся готовить главное национальное блюдо у местных. Вы узнаете секреты самаркандского плова, приготовите его своими руками и насладитесь обедом.
После трапезы посетим фабрику по производству крафтовой бумаги «Мерос». Мастера используют исключительно натуральное сырьё без химических средств, поэтому самаркандская бумага имеет непривычный жёлтый цвет и может храниться более 400 лет! Продолжим знакомство с ремёслами и заглянем в гончарную мастерскую Ильхома Бобомуродова.
К вечеру вернёмся в отель.
Путешествие в Шахрисабз
Позавтракаем в отеле и в 10:00 отправимся в Шахрисабз, один из старейших городов в стране, через живописный Китабский перевал. Посетим мемориальный комплекс Дорус-Саодат, предназначенный для династии Темуридов. От некогда масштабной постройки остались лишь мавзолей Джахонгира — усыпальница любимого сына великого полководца, и склеп Амира Темура.
Затем рассмотрим дворец Ак-Сарай 14 века, построенный в честь матери Темура. Здание дошло до нас в полуразрушенном виде, но сохранило уникальные декоративные украшения, исламские узоры в стиле гирих на стенах и куфические надписи. В переводе его название означает «Белый дворец» — дело в том, что при лунном свете цвета на фасаде и куполах меняются и преображаются.
Следующая точка маршрута — ансамбль Дорут-Тиловат 14 века, строительство которого заняло 80 лет! Затем полюбуемся мечетью с роскошным голубым куполом, почти сливающимся с лазурью неба.
На обед заглянем в узбекский ресторан и насладимся национальной кухней, а ещё остановимся в месте, откуда открывается головокружительный вид на горы.
В 21:03 сядем на поезд и прибудем в Бухару в 22:34, после чего заселимся в отель.
Пешая прогулка по Бухаре
Четвёртый день тура начнётся с того, что мы позавтракаем, встретимся с гидом в 10:00 и отправимся пешком исследовать Бухару. Побываем у «мечети 40 столбов» Боло Хауз 18 века у живописного рукотворного пруда, служившего источником воды для жителей города. Пройдёмся мимо деревянных колонн сооружения, украшенных резьбой. На экскурсии вы узнаете, откуда у святыни появилось необычное имя, ведь всего в декоре 20 колонн, а не 40.
Посетим крепость Арк — средневековый город в миниатюре. За стенами цитадели находились монетный двор, мечети, резиденция эмира, правительственные институты, тюрьма и даже площадь для собраний.
Следующая точка маршрута — мавзолей Саманидов, древнейший памятник исламской архитектуры в Средней Азии. Сооружение имеет квадратную форму и необычную и для ислама конструкцию, ничего подобного в дальнейшем не строили — мавзолей уникален.
Подойдём к мавзолею Чашма-Аюб. По легенде, ещё до основания Бухары местные жители, умирающие от жажды, попросили странствующего пророка Иова помочь им. Тот ударил посохом по земле, и тут же появился колодец с водой, в целебные свойства которой люди верят до сих пор. Прямо над источником и был возведён мавзолей в форме продолговатой призмы.
Посетим комплекс Ляби-Хауз у искусственного бассейна на центральной площади, где расположены медресе Кукельдаш и Диван-Беги и ханака Диван-Беги. Затем пойдём к мечети Калян 12 века — главной пятничной святыни города.
Побываем в медресе Мири Араб 16 века, являвшееся центром исламского духовного образования. Вы увидите медресе Улугбека 15 века, построенное учёным-астрономом и считающееся одним из самых престижных учебных заведений Востока.
Заглянем в торговые купола и постараемся не потерять голову от ароматов пряностей, многочисленных сладостей и ярких красок. Научимся торговаться — без этого на восточном рынке никуда, и закупимся сувенирами.
Обедать будем в атмосферном месте — чайхане «Чинарс».
Дворец Ситораи Мохи-Хоса
Сегодня, в заключительный день тура, после завтрака мы отправимся за пределы Бухары на машине. Посетим резиденцию последнего бухарского эмира Ситораи Мохи-Хоса. В архитектуре причудливым образом сплетаются традиции среднеазиатской и европейской архитектуры.
Рассмотрим яркие витражи, резбую по ганчу, пройдёмся по необычным интерьерам и поедем дальше — в мемориальный комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди, куда стремятся попасть паломники со всего мира. Богослов Накшбанди был духовным наставником великого полководца Тимура, совершал хадж в Мекку 32 раза и призывал людей к скромности и труду. Увидим некрополь Чор-Бакр, получивший прозвище «город мёртвых», внутри которого находится роскошный сад с розами, виноградниками и плодовыми деревьями.
Пообедаем в национальном кафе, и в 17:00-18:00 вас будет ждать трансфер в аэропорт под ваш рейс.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт
- Трансферы по программе (ж. - д. билеты, экскурсионный транспорт)
- Проживание
- Экскурсии
- Мастер-класс по плову (проводится ресторане часто, но не всегда - в редких случаях на него можно не попасть)
- Завтраки в отелях и обеды в экскурсионные дни
- Налоги и сборы
Что не входит в цену
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Ужины
- Билеты до Узбекистана и обратно
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Плюсы:
- страна однозначно рекомендована к посещению: впечатляющий пласт истории, культуры и архитектуры. Комфортно и безопасно, местные жители действительно добродушные и гостеприимные люди, еда очень вкусная (плов, шашлык, мясо из тандыра, шикарные фрукты и овощи), не дорого в финансовом плане, туристическая инфраструктура развита на очень приличном уровне.
- в конце сентября идеальная погода для туризма, днём греешься при +30С, но не жаришься, вечером тоже комфортно
- весь трансфер по плану, подстроились под нас в плане неудобного вылета (отвезли в аэропорт в 2ч ночи - спасибо!)
- гиды знают в какую дверку на базаре заглянуть, чтобы показать вам как ткут ковры, шелк или изготавливают кукол (сами бы прошли мимо скорее всего)
- тур хорошо сочетает крупные города и загородные локации, что не даёт перегруза по впечатлениям
- вечером у вас есть свободное время на прогулку и ужин
Минусы (не претензии, а скорее рекомендации к улучшению тура):
- было бы неплохо чуть улучшить информационный обмен (детали по поиску своего такси, билетов на поезд и пр. приходилось уточнять самостоятельно на ресепшене по утрам) Не спросишь - уедешь на экскурсию без своего билета на вечерний поезд.
- наш отель Like Inn в Самарканде находился в 5 км от туристического центра в спальном районе Самарканда, несмотря на то, что в описании тура указано размещение в пешей доступности от старого
города (решается поездкой на такси на 100р конечно, но всё же. .)
- специально писал гиду пожелание о наличии двуспальной кровати в номере, получили две односпальные (решается сдвиганием кроватей, но всё же. .)
- в описании тура указан размер группы до 10 человек, в Самарканде нас было 15 (!), что временами осложняло восприятие рассказа гида (справедливости ради нужно отметить, что в остальные 3 дня у нас были фактически индивидуальные экскурсии и гиды только для нас двоих)
- гиды очень стараются отделять чисто религиозные соображения от исторических и иных фактов, но не всегда получается. Мы понимаем специфику региона и пр., но не все ваши туристы - мусульмане, рекомендую это учесть.
- Мастер-класса по плову, заявленного в программе - не было, нас им просто накормили (но он был шикарен).
Всё вышенаписанное никак не препятствует общему положительному впечатлению, рекомендую тур к посещению! Спасибо!
Причина снятия одной звезды - выбор организатором тура для нашего проживания в г. Самарканд отеля Samarcand Travel Hotel - в реалиях испытали массу неудобств во время проживания в этом отеле (к персоналу отеля претензий никаких нет - учтив и доброжелателен) - не рекомендую, просите убрать этот отель из перечня вариантов для размещения в городе.