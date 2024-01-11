3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
Авторский тур в Самарканде

Увидеть, как делают бумагу, открыть секреты настоящего плова и побывать в «городе мёртвых»

4.5
4 отзыва
Всего за 5 дней в Узбекистане мы побываем в музее под открытом небом — Самарканде и пройдёмся по мощёным узким улочкам Бухары, посетим Шахрисабз, один из старейших городов в стране, и изучим местные ремёсла: заглянем на бумажную фабрику и побываем в гончарной мастерской.

Переливающаяся на солнце мозаика, дворец, что меняет свой цвет в свете Луны, роскошные мечети и медресе, неприступные крепости и шумные восточные рынки с буйством красок, ароматов и вкусов — увидим все грани страны в туре в Самарканд и Бухару.
3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
Ближайшие даты:
7
мая
14
мая
21
мая
28
мая
4
июн
11
июн
18
июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$490
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей от 6 лет.

Для въезда в Узбекистан вам понадобится заграничный паспорт (минимальный порог до конца действия 1 мес).

Проживание. Будем жить в отеле «Grand Marakand» / «Travel Inn» / «Sultanat» / «Samarcand Travel Hotel» в Самарканде и в отеле «Sim Sim» в Бухаре. В высокий сезон мы размещаем путешественников в 3* отели. Если в наших основных отелях нет свободных мест, возможна замена отелей на аналогичные.

Питание. В программу включены завтраки в отелях и обеды в дни экскурсий. Ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Узбекистан

Встретимся в аэропорту Самарканда и поедем в отель в самом центре старинного города. Затем у вас будет время отдохнуть и набраться сил перед насыщенным впечатлениями и активностью туром.

2 день

Самарканд - музей под открытым небом

В 10:00 встретимся с гидом в холле отеля, разместимся в машине и отправимся колесить по Самарканду, настоящему музею под открытым небом. Начнём знакомство с городом с его сердца — площади Регистан, бывшей главным центром ещё со времён Тамерлана.

Побываем в комплексе мавзолеев Шахи Зинда. Вы окажетесь на узкой улочке из 11 усыпальниц с сине-голубыми мозаичными фасадами и увидите главное захоронение — некрополь Кусама ибн-Аббаса, брата пророка Мухаммеда, прозвище которого дало название всему мавзолею.

Следующая точка маршрута — мавзолей Гур Эмир 14 века, где обрёл вечный покой полководец Тамерлан. Перед вами предстанет роскошное сооружение с ярко-голубым куполом цвета неба, украшенный множеством деталей — чем дольше всматриваешься, тем больше подробностей замечаешь.

Доберёмся до мечети Биби-Ханум — самой большой в Средней Азии. Существует множество версий о том, как появилось величественное сооружение. Самая известная легенда повествует об огромной любви: Тамерлан возвёл архитектурный шедевр в честь своей жены.

Побывать в Узбекистане и не попробовать все варианты плова? Невозможно! Мы план перевыполним и научимся готовить главное национальное блюдо у местных. Вы узнаете секреты самаркандского плова, приготовите его своими руками и насладитесь обедом.

После трапезы посетим фабрику по производству крафтовой бумаги «Мерос». Мастера используют исключительно натуральное сырьё без химических средств, поэтому самаркандская бумага имеет непривычный жёлтый цвет и может храниться более 400 лет! Продолжим знакомство с ремёслами и заглянем в гончарную мастерскую Ильхома Бобомуродова.

К вечеру вернёмся в отель.

Самарканд - музей под открытым небомСамарканд - музей под открытым небомСамарканд - музей под открытым небомСамарканд - музей под открытым небомСамарканд - музей под открытым небом
3 день

Путешествие в Шахрисабз

Позавтракаем в отеле и в 10:00 отправимся в Шахрисабз, один из старейших городов в стране, через живописный Китабский перевал. Посетим мемориальный комплекс Дорус-Саодат, предназначенный для династии Темуридов. От некогда масштабной постройки остались лишь мавзолей Джахонгира — усыпальница любимого сына великого полководца, и склеп Амира Темура.

Затем рассмотрим дворец Ак-Сарай 14 века, построенный в честь матери Темура. Здание дошло до нас в полуразрушенном виде, но сохранило уникальные декоративные украшения, исламские узоры в стиле гирих на стенах и куфические надписи. В переводе его название означает «Белый дворец» — дело в том, что при лунном свете цвета на фасаде и куполах меняются и преображаются.

Следующая точка маршрута — ансамбль Дорут-Тиловат 14 века, строительство которого заняло 80 лет! Затем полюбуемся мечетью с роскошным голубым куполом, почти сливающимся с лазурью неба.

На обед заглянем в узбекский ресторан и насладимся национальной кухней, а ещё остановимся в месте, откуда открывается головокружительный вид на горы.

В 21:03 сядем на поезд и прибудем в Бухару в 22:34, после чего заселимся в отель.

Путешествие в ШахрисабзПутешествие в ШахрисабзПутешествие в ШахрисабзПутешествие в Шахрисабз
4 день

Пешая прогулка по Бухаре

Четвёртый день тура начнётся с того, что мы позавтракаем, встретимся с гидом в 10:00 и отправимся пешком исследовать Бухару. Побываем у «мечети 40 столбов» Боло Хауз 18 века у живописного рукотворного пруда, служившего источником воды для жителей города. Пройдёмся мимо деревянных колонн сооружения, украшенных резьбой. На экскурсии вы узнаете, откуда у святыни появилось необычное имя, ведь всего в декоре 20 колонн, а не 40.

Посетим крепость Арк — средневековый город в миниатюре. За стенами цитадели находились монетный двор, мечети, резиденция эмира, правительственные институты, тюрьма и даже площадь для собраний.

Следующая точка маршрута — мавзолей Саманидов, древнейший памятник исламской архитектуры в Средней Азии. Сооружение имеет квадратную форму и необычную и для ислама конструкцию, ничего подобного в дальнейшем не строили — мавзолей уникален.

Подойдём к мавзолею Чашма-Аюб. По легенде, ещё до основания Бухары местные жители, умирающие от жажды, попросили странствующего пророка Иова помочь им. Тот ударил посохом по земле, и тут же появился колодец с водой, в целебные свойства которой люди верят до сих пор. Прямо над источником и был возведён мавзолей в форме продолговатой призмы.

Посетим комплекс Ляби-Хауз у искусственного бассейна на центральной площади, где расположены медресе Кукельдаш и Диван-Беги и ханака Диван-Беги. Затем пойдём к мечети Калян 12 века — главной пятничной святыни города.

Побываем в медресе Мири Араб 16 века, являвшееся центром исламского духовного образования. Вы увидите медресе Улугбека 15 века, построенное учёным-астрономом и считающееся одним из самых престижных учебных заведений Востока.

Заглянем в торговые купола и постараемся не потерять голову от ароматов пряностей, многочисленных сладостей и ярких красок. Научимся торговаться — без этого на восточном рынке никуда, и закупимся сувенирами.

Обедать будем в атмосферном месте — чайхане «Чинарс».

Пешая прогулка по БухареПешая прогулка по БухареПешая прогулка по БухареПешая прогулка по БухареПешая прогулка по Бухаре
5 день

Дворец Ситораи Мохи-Хоса

Сегодня, в заключительный день тура, после завтрака мы отправимся за пределы Бухары на машине. Посетим резиденцию последнего бухарского эмира Ситораи Мохи-Хоса. В архитектуре причудливым образом сплетаются традиции среднеазиатской и европейской архитектуры.

Рассмотрим яркие витражи, резбую по ганчу, пройдёмся по необычным интерьерам и поедем дальше — в мемориальный комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди, куда стремятся попасть паломники со всего мира. Богослов Накшбанди был духовным наставником великого полководца Тимура, совершал хадж в Мекку 32 раза и призывал людей к скромности и труду. Увидим некрополь Чор-Бакр, получивший прозвище «город мёртвых», внутри которого находится роскошный сад с розами, виноградниками и плодовыми деревьями.

Пообедаем в национальном кафе, и в 17:00-18:00 вас будет ждать трансфер в аэропорт под ваш рейс.

Дворец Ситораи Мохи-ХосаДворец Ситораи Мохи-ХосаДворец Ситораи Мохи-Хоса

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Трансферы по программе (ж. - д. билеты, экскурсионный транспорт)
  • Проживание
  • Экскурсии
  • Мастер-класс по плову (проводится ресторане часто, но не всегда - в редких случаях на него можно не попасть)
  • Завтраки в отелях и обеды в экскурсионные дни
  • Налоги и сборы
Что не входит в цену
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Ужины
  • Билеты до Узбекистана и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Самарканда, время встречи зависит от прибытия вашего рейса
Завершение: Аэропорт Бухары, после 18:00. Доставим вас в аэропорт к вашему рейсу в любое время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
2
3
2
1
а
11 янв 2024
Всё было здорово!!! Спасибо!
Всё было здорово!!! Спасибо!
К
4 окт 2023
Добрый день! Я путешественник с опытом, Узбекистан стал 31-й посещённой мной страной и всего второй, где я решил воспользоваться готовым туром по городам и достопримечательностям.

Плюсы:

- страна однозначно рекомендована к посещению: впечатляющий пласт истории, культуры и архитектуры. Комфортно и безопасно, местные жители действительно добродушные и гостеприимные люди, еда очень вкусная (плов, шашлык, мясо из тандыра, шикарные фрукты и овощи), не дорого в финансовом плане, туристическая инфраструктура развита на очень приличном уровне.

- в конце сентября идеальная погода для туризма, днём греешься при +30С, но не жаришься, вечером тоже комфортно
- весь трансфер по плану, подстроились под нас в плане неудобного вылета (отвезли в аэропорт в 2ч ночи - спасибо!)
- гиды знают в какую дверку на базаре заглянуть, чтобы показать вам как ткут ковры, шелк или изготавливают кукол (сами бы прошли мимо скорее всего)
- тур хорошо сочетает крупные города и загородные локации, что не даёт перегруза по впечатлениям
- вечером у вас есть свободное время на прогулку и ужин

Минусы (не претензии, а скорее рекомендации к улучшению тура):

- было бы неплохо чуть улучшить информационный обмен (детали по поиску своего такси, билетов на поезд и пр. приходилось уточнять самостоятельно на ресепшене по утрам) Не спросишь - уедешь на экскурсию без своего билета на вечерний поезд.

- наш отель Like Inn в Самарканде находился в 5 км от туристического центра в спальном районе Самарканда, несмотря на то, что в описании тура указано размещение в пешей доступности от старого
города (решается поездкой на такси на 100р конечно, но всё же. .)

- специально писал гиду пожелание о наличии двуспальной кровати в номере, получили две односпальные (решается сдвиганием кроватей, но всё же. .)

- в описании тура указан размер группы до 10 человек, в Самарканде нас было 15 (!), что временами осложняло восприятие рассказа гида (справедливости ради нужно отметить, что в остальные 3 дня у нас были фактически индивидуальные экскурсии и гиды только для нас двоих)

- гиды очень стараются отделять чисто религиозные соображения от исторических и иных фактов, но не всегда получается. Мы понимаем специфику региона и пр., но не все ваши туристы - мусульмане, рекомендую это учесть.

- Мастер-класса по плову, заявленного в программе - не было, нас им просто накормили (но он был шикарен).

Всё вышенаписанное никак не препятствует общему положительному впечатлению, рекомендую тур к посещению! Спасибо!
З
10 мая 2023
Очарованы страной,людьми и их отношением к гостям. Наш гид Роман был превосходен,экскурсия на высшем уровне. Спасибо ему большое!!!
Н
9 мая 2023
Путешествие великолепное, искренне рекомендую хотя бы раз окунуться в него. Наш организатор нас с мужем лично ни в чем не подвел, все заранее оговоренные моменты были выполнены четко и в срок. Все гиды во время всего путешествия великолепны, прекрасно образованы, знают свое дело, интересно и познавательно подают информацию. Ни у одного из них не было скучно.
Причина снятия одной звезды - выбор организатором тура для нашего проживания в г. Самарканд отеля Samarcand Travel Hotel - в реалиях испытали массу неудобств во время проживания в этом отеле (к персоналу отеля претензий никаких нет - учтив и доброжелателен) - не рекомендую, просите убрать этот отель из перечня вариантов для размещения в городе.

Тур входит в следующие категории Самарканда

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры5-дневные турыШахрисабз

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