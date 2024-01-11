Добрый день! Я путешественник с опытом, Узбекистан стал 31-й посещённой мной страной и всего второй, где я решил воспользоваться готовым туром по городам и достопримечательностям.



Плюсы:



- страна однозначно рекомендована к посещению: впечатляющий пласт истории, культуры и архитектуры. Комфортно и безопасно, местные жители действительно добродушные и гостеприимные люди, еда очень вкусная (плов, шашлык, мясо из тандыра, шикарные фрукты и овощи), не дорого в финансовом плане, туристическая инфраструктура развита на очень приличном уровне.



- в конце сентября идеальная погода для туризма, днём греешься при +30С, но не жаришься, вечером тоже комфортно

- весь трансфер по плану, подстроились под нас в плане неудобного вылета (отвезли в аэропорт в 2ч ночи - спасибо!)

- гиды знают в какую дверку на базаре заглянуть, чтобы показать вам как ткут ковры, шелк или изготавливают кукол (сами бы прошли мимо скорее всего)

- тур хорошо сочетает крупные города и загородные локации, что не даёт перегруза по впечатлениям

- вечером у вас есть свободное время на прогулку и ужин



Минусы (не претензии, а скорее рекомендации к улучшению тура):



- было бы неплохо чуть улучшить информационный обмен (детали по поиску своего такси, билетов на поезд и пр. приходилось уточнять самостоятельно на ресепшене по утрам) Не спросишь - уедешь на экскурсию без своего билета на вечерний поезд.



- наш отель Like Inn в Самарканде находился в 5 км от туристического центра в спальном районе Самарканда, несмотря на то, что в описании тура указано размещение в пешей доступности от старого

города (решается поездкой на такси на 100р конечно, но всё же. .)



- специально писал гиду пожелание о наличии двуспальной кровати в номере, получили две односпальные (решается сдвиганием кроватей, но всё же. .)



- в описании тура указан размер группы до 10 человек, в Самарканде нас было 15 (!), что временами осложняло восприятие рассказа гида (справедливости ради нужно отметить, что в остальные 3 дня у нас были фактически индивидуальные экскурсии и гиды только для нас двоих)



- гиды очень стараются отделять чисто религиозные соображения от исторических и иных фактов, но не всегда получается. Мы понимаем специфику региона и пр., но не все ваши туристы - мусульмане, рекомендую это учесть.



- Мастер-класса по плову, заявленного в программе - не было, нас им просто накормили (но он был шикарен).



Всё вышенаписанное никак не препятствует общему положительному впечатлению, рекомендую тур к посещению! Спасибо!