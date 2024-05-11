Встречаемся в аэропорту Самарканда в 6:00 и едем в гостиницу. Позавтракаем и в 11:00 отправимся на пешеходную экскурсию по городу — настоящему музею под открытым небом.

Посетим площадь Регистан. Здесь расположено медресе Улугбека — культовое сооружение 15 века, классический образец высшего учебного заведения на Востоке. Полюбуемся причудливыми узорами в арабском стиле из голубой майоликовой плитки на стенах здания и отправимся дальше.

Следующая точка маршрута — грандиозная соборная мечеть Биби-Ханым с небесного цвета куполом, носящая титул самой большой мечети в Средней Азии. Она была возведена в 14 веке по приказу Амира Тимура и названа в честь его любимой жены. Ходят легенды, что прикосновение к камням святыни и чтение молитвы на любом языке помогает женщине стать матерью.

Прочувствуем характер и дух Самарканда на Сиабском базаре. Пройдём сквозь величественную арку, украшенную мозаикой, и окажемся среди бесконечных торговых рядов в буйстве красок и ароматов. Вдоволь наедимся фруктов, пополним сувенирные запасы и завершим экскурсию.

Вечер в вашем распоряжении.