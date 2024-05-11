Сравнить два вида плова, увидеть древнюю обсерваторию и побывать в «Вечном городе»
Увидим знаменитую мечеть Биби-Ханым — самую большую в Средней Азии, узнаем, как древние учёные вычисляли длину года по звёздам и как связаны российские мастера и дворец последнего Бухарского эмира Ситораи Мохи-Хоса.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|82 350 ₽
Описание
Организационные детали
Карты «Мир» в Узбекистане не принимаются. Выгоднее менять наличные доллары.
Возможно участие детей с 10 лет.
Проживание. Будем жить в гостиницах-национальных домах в Самарканде и Бухаре, 2-местное размещение с удобствами.
Питание. В программу включены 6 завтраков в отелях, 2 обеда и 1 ужин.
Программа тура по дням
Вылет из Москвы
Встречаемся в аэропорту Шереметьево в Москве вечером и вылетаем в Самарканд.
Площадь Регистан, мечеть Биби-Ханым и Сиабский базар
Встречаемся в аэропорту Самарканда в 6:00 и едем в гостиницу. Позавтракаем и в 11:00 отправимся на пешеходную экскурсию по городу — настоящему музею под открытым небом.
Посетим площадь Регистан. Здесь расположено медресе Улугбека — культовое сооружение 15 века, классический образец высшего учебного заведения на Востоке. Полюбуемся причудливыми узорами в арабском стиле из голубой майоликовой плитки на стенах здания и отправимся дальше.
Следующая точка маршрута — грандиозная соборная мечеть Биби-Ханым с небесного цвета куполом, носящая титул самой большой мечети в Средней Азии. Она была возведена в 14 веке по приказу Амира Тимура и названа в честь его любимой жены. Ходят легенды, что прикосновение к камням святыни и чтение молитвы на любом языке помогает женщине стать матерью.
Прочувствуем характер и дух Самарканда на Сиабском базаре. Пройдём сквозь величественную арку, украшенную мозаикой, и окажемся среди бесконечных торговых рядов в буйстве красок и ароматов. Вдоволь наедимся фруктов, пополним сувенирные запасы и завершим экскурсию.
Вечер в вашем распоряжении.
Обсерватория Улугбека, мавзолеи Шахи-Зинда и «Вечный город»
В 9:00 разместимся в микроавтобусе и поедем в обсерваторию, построенную на холме Кухак в 15 веке знаменитым правителем, математиком и астрономом Улугбеком. От некогда выдающегося трёхэтажного здания остался лишь секстант — инструмент для астрономических измерений. Почему вычисления самаркандских учёных восхищали европейцев, каким образом исследователи обходились без оптических приборов и как астрономам удалось вычислить длину звёздного года с погрешностью в 1 минуту — узнаете на экскурсии.
Пообедаем в «Центре плова» и отправимся в комплекс мавзолеев Шахи-Зинда, построенных в 14-15 веках. 11 усыпальниц с сине-голубой мозаикой на фасадах образуют единую сверкающую композицию вдоль узкой улочки. Здесь хоронили знатных особ, включая Амира Тимура и его потомков. Главная могила, к которой стекаются паломники, — захоронение Кусама ибн-Аббаса, брата пророка Мухаммеда. Его прозвище Шахи Зинда дало название всему комплексу.
Затем вы сможете отдохнуть или погулять самостоятельно, а вечером вас ждёт ужин в «Вечном городе». В историко-этнографическом парке представлены всё разнообразие и культура Узбекистана: на улочках города воссозданы сооружения Самарканда, Бухары, Ферганы, Ташкента и Хивы, работают ремесленные мастерские и стоит точная копия знаменитой бумажной фабрики с водяной мельницей.
Мечеть Магоки-Аттари, комплекс Ляби-Хауз и медресе Чор-Минор
Покидаем Самарканд — нас уже ждёт Бухара. В 11:23 прибудем в город, заселимся в гостиницу и пойдём гулять. Посетим комплекс Ляби-Хауз у рукотворного бассейна на центральной площади. В средние века здесь велась торговля и заключались сделки.
Вы увидите мечеть Магоки-Аттари 9 века с уникальным архитектурным декором из шлифованного кирпича, образующего различные орнаменты с терракотовыми и поливными плитками. Полюбуемся образцами бухарского зодчества и отправимся к медресе Чор-Минор 19-го века. Здание состоит из четырёх минаретов, увенчанных голубым куполом. Декор и форма каждого уникальны, и ни один узор на фасаде не повторяется.
После прогулки — обед и свободное время.
Торговые купола, пятничная мечеть и мавзолей Саманидов
Позавтракаем и в 9:00 отправимся гулять. Мы побываем в торговых куполах, где с 17 века местные и иностранные купцы выставляли на продажу специи, ткани и посуду, здесь располагались валютные биржи и менялись деньги. Торговля продолжается и сейчас. Пёстрые ковры, узорчатые платки, бухарские колокольчики на счастье, традиционные головные уборы, ножи и украшения — всё можно купить в одном месте.
Следующая точка: главная пятничная мечеть в Бухаре — Калян, построенная в 16 веке. Её купол из лазурной мозаики возвышается над городом и почти сливается с небом. Укроемся от солнца в арочно-купольной галерее, прогуляемся по прохладным коридорам и пойдём к главному символу государственной власти — крепости Арк. Точное время постройки величественной цитадели, защищавшей город, неизвестно. Здесь располагалась резиденция эмира и жили философы, поэты и учёные.
Завершим маршрут экскурсией в мавзолей Саманидов. Это самый древний памятник исламской архитектуры в Средней Азии, построенный из жжёного кирпича. Здание имеет квадратную форму и необычную крытую конструкцию — это запрещено в исламе, поэтому второго такого мавзолея не найти.
Пообедаем в национальном доме с узбекским колоритом, где вы попробуете второй вариант плова — бухарский, самый диетический.
Дворец Ситораи Мохи-Хоса
Сегодня поедем в резиденцию последнего Бухарского эмира — дворец Ситораи Мохи-Хоса. Эмир Сеида Алим-хан несколько лет прожил в Санкт-Петербурге и привёз из России лучших мастеров и инженеров, которые приняли участие в постройке роскошного сооружения.
Особенность дворца — в причудливом сочетании восточных и европейских традиций, умело сплетённом архитекторами в единый ансамбль.
Вернёмся в Бухару и поужинаем.
Отъезд
Рано утром отправимся в аэропорт к рейсу в Москву в 7:30, аэропорт Шереметьево.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 обеда и 1 ужин
- 5 экскурсий пешком и на транспорте
- Трансферы по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Билеты на скоростной поезд «Афросиаб» Самарканд-Бухара
- Услуги местных гидов
Что не входит в цену
- Билеты до Узбекистана и обратно
- Доплата за одноместный номер - 11 500 руб
- Обеды и ужины