Насыщенное путешествие из Самарканда в Бухару на 7 дней
Авторский тур в Самарканде

Сравнить два вида плова, увидеть древнюю обсерваторию и побывать в «Вечном городе»

Сказочные дворцы, шумные рынки с несметным количеством восточных сладостей и пряных специй, роскошные сооружения и причудливые мозаичные узоры — встречаем весну на атмосферных улочках Самарканда и Бухары.

Увидим знаменитую мечеть Биби-Ханым — самую большую в Средней Азии, узнаем, как древние учёные вычисляли длину года по звёздам и как связаны российские мастера и дворец последнего Бухарского эмира Ситораи Мохи-Хоса.
Насыщенное путешествие из Самарканда в Бухару на 7 дней
Насыщенное путешествие из Самарканда в Бухару на 7 дней
Насыщенное путешествие из Самарканда в Бухару на 7 дней
Ближайшие даты:
11
мая
18
мая
25
мая
1
июн
8
июн
15
июн
22
июн
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет82 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Карты «Мир» в Узбекистане не принимаются. Выгоднее менять наличные доллары.

Возможно участие детей с 10 лет.

Проживание. Будем жить в гостиницах-национальных домах в Самарканде и Бухаре, 2-местное размещение с удобствами.

Питание. В программу включены 6 завтраков в отелях, 2 обеда и 1 ужин.

Программа тура по дням

0 день

Вылет из Москвы

Встречаемся в аэропорту Шереметьево в Москве вечером и вылетаем в Самарканд.

1 день

Площадь Регистан, мечеть Биби-Ханым и Сиабский базар

Встречаемся в аэропорту Самарканда в 6:00 и едем в гостиницу. Позавтракаем и в 11:00 отправимся на пешеходную экскурсию по городу — настоящему музею под открытым небом.

Посетим площадь Регистан. Здесь расположено медресе Улугбека — культовое сооружение 15 века, классический образец высшего учебного заведения на Востоке. Полюбуемся причудливыми узорами в арабском стиле из голубой майоликовой плитки на стенах здания и отправимся дальше.

Следующая точка маршрута — грандиозная соборная мечеть Биби-Ханым с небесного цвета куполом, носящая титул самой большой мечети в Средней Азии. Она была возведена в 14 веке по приказу Амира Тимура и названа в честь его любимой жены. Ходят легенды, что прикосновение к камням святыни и чтение молитвы на любом языке помогает женщине стать матерью.

Прочувствуем характер и дух Самарканда на Сиабском базаре. Пройдём сквозь величественную арку, украшенную мозаикой, и окажемся среди бесконечных торговых рядов в буйстве красок и ароматов. Вдоволь наедимся фруктов, пополним сувенирные запасы и завершим экскурсию.

Вечер в вашем распоряжении.

Площадь Регистан, мечеть Биби-Ханым и Сиабский базарПлощадь Регистан, мечеть Биби-Ханым и Сиабский базарПлощадь Регистан, мечеть Биби-Ханым и Сиабский базарПлощадь Регистан, мечеть Биби-Ханым и Сиабский базар
2 день

Обсерватория Улугбека, мавзолеи Шахи-Зинда и «Вечный город»

В 9:00 разместимся в микроавтобусе и поедем в обсерваторию, построенную на холме Кухак в 15 веке знаменитым правителем, математиком и астрономом Улугбеком. От некогда выдающегося трёхэтажного здания остался лишь секстант — инструмент для астрономических измерений. Почему вычисления самаркандских учёных восхищали европейцев, каким образом исследователи обходились без оптических приборов и как астрономам удалось вычислить длину звёздного года с погрешностью в 1 минуту — узнаете на экскурсии.

Пообедаем в «Центре плова» и отправимся в комплекс мавзолеев Шахи-Зинда, построенных в 14-15 веках. 11 усыпальниц с сине-голубой мозаикой на фасадах образуют единую сверкающую композицию вдоль узкой улочки. Здесь хоронили знатных особ, включая Амира Тимура и его потомков. Главная могила, к которой стекаются паломники, — захоронение Кусама ибн-Аббаса, брата пророка Мухаммеда. Его прозвище Шахи Зинда дало название всему комплексу.

Затем вы сможете отдохнуть или погулять самостоятельно, а вечером вас ждёт ужин в «Вечном городе». В историко-этнографическом парке представлены всё разнообразие и культура Узбекистана: на улочках города воссозданы сооружения Самарканда, Бухары, Ферганы, Ташкента и Хивы, работают ремесленные мастерские и стоит точная копия знаменитой бумажной фабрики с водяной мельницей.

Обсерватория Улугбека, мавзолеи Шахи-Зинда и «Вечный город»Обсерватория Улугбека, мавзолеи Шахи-Зинда и «Вечный город»Обсерватория Улугбека, мавзолеи Шахи-Зинда и «Вечный город»Обсерватория Улугбека, мавзолеи Шахи-Зинда и «Вечный город»
3 день

Мечеть Магоки-Аттари, комплекс Ляби-Хауз и медресе Чор-Минор

Покидаем Самарканд — нас уже ждёт Бухара. В 11:23 прибудем в город, заселимся в гостиницу и пойдём гулять. Посетим комплекс Ляби-Хауз у рукотворного бассейна на центральной площади. В средние века здесь велась торговля и заключались сделки.

Вы увидите мечеть Магоки-Аттари 9 века с уникальным архитектурным декором из шлифованного кирпича, образующего различные орнаменты с терракотовыми и поливными плитками. Полюбуемся образцами бухарского зодчества и отправимся к медресе Чор-Минор 19-го века. Здание состоит из четырёх минаретов, увенчанных голубым куполом. Декор и форма каждого уникальны, и ни один узор на фасаде не повторяется.

После прогулки — обед и свободное время.

Мечеть Магоки-Аттари, комплекс Ляби-Хауз и медресе Чор-МинорМечеть Магоки-Аттари, комплекс Ляби-Хауз и медресе Чор-МинорМечеть Магоки-Аттари, комплекс Ляби-Хауз и медресе Чор-МинорМечеть Магоки-Аттари, комплекс Ляби-Хауз и медресе Чор-МинорМечеть Магоки-Аттари, комплекс Ляби-Хауз и медресе Чор-Минор
4 день

Торговые купола, пятничная мечеть и мавзолей Саманидов

Позавтракаем и в 9:00 отправимся гулять. Мы побываем в торговых куполах, где с 17 века местные и иностранные купцы выставляли на продажу специи, ткани и посуду, здесь располагались валютные биржи и менялись деньги. Торговля продолжается и сейчас. Пёстрые ковры, узорчатые платки, бухарские колокольчики на счастье, традиционные головные уборы, ножи и украшения — всё можно купить в одном месте.

Следующая точка: главная пятничная мечеть в Бухаре — Калян, построенная в 16 веке. Её купол из лазурной мозаики возвышается над городом и почти сливается с небом. Укроемся от солнца в арочно-купольной галерее, прогуляемся по прохладным коридорам и пойдём к главному символу государственной власти — крепости Арк. Точное время постройки величественной цитадели, защищавшей город, неизвестно. Здесь располагалась резиденция эмира и жили философы, поэты и учёные.

Завершим маршрут экскурсией в мавзолей Саманидов. Это самый древний памятник исламской архитектуры в Средней Азии, построенный из жжёного кирпича. Здание имеет квадратную форму и необычную крытую конструкцию — это запрещено в исламе, поэтому второго такого мавзолея не найти.

Пообедаем в национальном доме с узбекским колоритом, где вы попробуете второй вариант плова — бухарский, самый диетический.

Торговые купола, пятничная мечеть и мавзолей СаманидовТорговые купола, пятничная мечеть и мавзолей СаманидовТорговые купола, пятничная мечеть и мавзолей СаманидовТорговые купола, пятничная мечеть и мавзолей СаманидовТорговые купола, пятничная мечеть и мавзолей СаманидовТорговые купола, пятничная мечеть и мавзолей Саманидов
5 день

Дворец Ситораи Мохи-Хоса

Сегодня поедем в резиденцию последнего Бухарского эмира — дворец Ситораи Мохи-Хоса. Эмир Сеида Алим-хан несколько лет прожил в Санкт-Петербурге и привёз из России лучших мастеров и инженеров, которые приняли участие в постройке роскошного сооружения.

Особенность дворца — в причудливом сочетании восточных и европейских традиций, умело сплетённом архитекторами в единый ансамбль.

Вернёмся в Бухару и поужинаем.

Дворец Ситораи Мохи-ХосаДворец Ситораи Мохи-ХосаДворец Ситораи Мохи-ХосаДворец Ситораи Мохи-ХосаДворец Ситораи Мохи-Хоса
6 день

Отъезд

Рано утром отправимся в аэропорт к рейсу в Москву в 7:30, аэропорт Шереметьево.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 обеда и 1 ужин
  • 5 экскурсий пешком и на транспорте
  • Трансферы по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Билеты на скоростной поезд «Афросиаб» Самарканд-Бухара
  • Услуги местных гидов
Что не входит в цену
  • Билеты до Узбекистана и обратно
  • Доплата за одноместный номер - 11 500 руб
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Самарканда, 6:00
Завершение: Аэропорт Бухары, 7:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Самарканда

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхВсе турыВесенние7-дневные турыСиабский БазарПопулярные местаБухара

Похожие туры из Самарканда

Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Полюбоваться Амударьей, погулять по базарам и узнать историю империи Тамерлана
Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
9 мая
11 мая
18 мая
23 мая
$699 за человека
3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
4 отзыва
3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
Увидеть, как делают бумагу, открыть секреты настоящего плова и побывать в «городе мёртвых»
Аэропорт Самарканда, время встречи зависит от приб...
7 мая
14 мая
21 мая
28 мая
$490 за человека
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
Насладиться танцевальным шоу, побывать в древней обсерватории и посетить «Вечный Город»
Аэропорт Самарканда, после обеда
9 мая
16 мая
23 мая
30 мая
77 500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Самарканде
Все туры из Самарканда
All Airlines
ХорошоТам