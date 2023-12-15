Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Авторский тур в Самарканде

Полюбоваться Амударьей, погулять по базарам и узнать историю империи Тамерлана

5
1 отзыв
Восток зовёт! Приглашаем вас отправиться в тур по Узбекистану, чтобы в полной мере ощутить колорит Средней Азии.

В течение недели будем исследовать достопримечательности трёх городов солнечной страны — Самарканда, Бухары и Хивы.

Вы увидите несколько усыпальниц, каждая из которых хранит свою интересную историю, побываете в величественной мечети Биби-Ханым и крепости Арк, которая напоминает огромный песочный замок. В свободное от экскурсий время вы сможете самостоятельно изучать интересные места.
Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Ближайшие даты:
9
мая
11
мая
18
мая
23
мая
25
мая
1
июн
8
июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$699
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Список вещей:

Футболки/рубашки/блузки с коротким и длинным рукавом;
Свободные шорты;
Джинсы или брюки; для дам – юбки, сарафаны;
Тонкий свитер;
Ветровка/пиджак;
Лёгкий платок (можно не везти с собой, а купить местный из натурального хлопка или шёлка);
Лёгкий головной убор;
Солнцезащитные очки (и солнцезащитный крем);
Обувь (удобная и практичная, с крепкой подошвой и без высоких каблуков, т. к. экскурсионные туры предполагают длительные пешие прогулки. Подойдут сандалии и лёгкие кроссовки.)
Небольшой рюкзак или сумка через плечо для документов, наличных денег и бутылочки воды.

Документы:

Для граждан России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан на срок до 60 дней.

Для граждан ещё более 70 государств, в том числе Украины, Израиля, Латвии, Литвы, Таджикистана, Турции, Чехии и Эстонии установлен безвизовый режим въезда на срок до 30 дней.

Въезд в Узбекистан осуществляется по заграничному паспорту.

Для въезда нужен загранпаспорт ребенка либо загранпаспорт родителя со внесёнными сведениями о ребёнке (до 14 лет). Дети до 16 лет освобождаются от заполнения въездной таможенной декларации в аэропорту по прилете и оформления временной регистрации на территории Узбекистана.

Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну. Медицинский страховой полис на сумму не менее 30000$ должен покрывать, в том числе, расходы на лечение COVID-19.

Организация:

Мы не рекомендуем брать детей младше 12 лет в групповой тур, так как темп поездки достаточно высокий,экскурсии насыщенные, а подача материала рассчитана на взрослую аудиторию. Кроме того, дети могут задерживать всю остальную группу, из-за чего пострадает запланированный график экскурсий.

Для путешествий с маленькими детьми мы рекомендуем индивидуальный формат и с удовольствием подберём маршрут, который будет интересен всем членам семьи. Более того, индивидуальные экскурсии можно будет регулировать на месте.

Чтобы получить туристическую SIM-карту необходимо обратиться к сотрудникам информационной туристической стойки, предъявить паспорт с печатью о прибытии в Узбекистан, выбрать тарифный план и внести за него оплату. Пункты продажи туристических SIM-карт есть также на центральном ж. -д. вокзале Ташкента, в офисах мобильных операторов, в гостиницах «International Hotel Tashkent» и «Саехат».

Проживание. Отели в Самарканде — «Arba» 3*/«Jahon Palace» 3* или аналогичные; в Бухаре — «Kabir Hotel» 3*/«Kavsar Hotel» 3* или аналогичные; в Хиве — «Shokh Jahon Hotel» 3*/«Arkanchi Hotel» 3* или аналогичные. Размещение 2-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. При длительных переездах возможны обеды в дороге (в ланч-боксах).

Уровень сложности. Программа предусматривает длительные пешие прогулки. До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном транспорте.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания. В небольших поселках и отдалённых горных районах Интернета нет. Местная сотовая связь недорогая — можно приобрести туристическую SIM-карту.

Программа тура по дням

1 день

Самостоятельное знакомство с Самаркандом

Добро пожаловать в Узбекистан! Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в гостиницу (с 14:00). Разместившись, вы сможете самостоятельно погулять по Самарканду или просто отдохнуть после перелёта.

Самостоятельное знакомство с СамаркандомСамостоятельное знакомство с СамаркандомСамостоятельное знакомство с СамаркандомСамостоятельное знакомство с СамаркандомСамостоятельное знакомство с СамаркандомСамостоятельное знакомство с Самаркандом
2 день

Мавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и Шахи-Зинда

Начинаем исследовать достопримечательности Самарканда вместе. Отправимся в мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу тюрко-монгольского Тамерлана (или Амир Темура), его наставника и некоторых членов семьи основателя Тимуридов. Затем посетим самую известную площадь Центральной Азии — Регистан: здесь увидим интересные архитектурные памятники: медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Заглянем в величественную мечеть Биби-Ханым, поражающую своими масштабами. Зайдём на знаменитый Сиабский базар и порадуем себя местными товарами.

Далее нас ждёт архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, история которого хранит в себе множество тайн и легенд, а после пройдём в музей обсерватории Улугбека.

После насыщенного экскурсионного дня вернёмся в отель.

Мавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и Шахи-ЗиндаМавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и Шахи-ЗиндаМавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и Шахи-ЗиндаМавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и Шахи-ЗиндаМавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и Шахи-ЗиндаМавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и Шахи-Зинда
3 день

Гиждуван и Бухара

Из Самарканда переезжаем в Гиждуван, где побываем в гостях у семьи Нарзуллаевых, потомственных керамистов. Вы познакомитесь с гончарным мастерством и понаблюдаете за процессом изготовления керамических изделий. Пообедаем здесь же, отведав гиждуванский шашлык.

Переместимся в Бухару — город, через который проходил Великий шёлковый путь.

По прибытии отправимся к архитектурному ансамблю Ляби-Хауз, созданному в XVI-XVII веках. Осмотрим местные медресе Кукельдаш и Надира Диванбеги. Завершим первую часть экскурсионной программы по Бухаре посещением торгового квартала XVI века, где располагаются мастерские народных ремёсел.

Заселимся в отель и переночуем.

Гиждуван и БухараГиждуван и БухараГиждуван и БухараГиждуван и БухараГиждуван и Бухара
4 день

Мавзолей Саманидов, комплекс Боло-Хауз, крепость Арк и другие достопримечательности

Продолжим знакомиться со знаковыми локациями Бухары. Побываем в мавзолее Саманидов и усыпальнице Чашма Аюб, увидим архитектурный ансамбль Боло-Хауз. Его мечеть была открыта для всех, и правитель Бухары Эмир Шахмурад, по приказу которого был построен Боло-Хауз, сам намеревался посещать её каждую пятницу.

Посетим удивительную старинную крепость Арк, напоминающую песочный замок, комплекс Пои-Калян, медресе Абдулазиз-хана и Улугбека. Заглянем на территорию дворца Ситораи Мохи-Хоса и гробницу Бахауддина Накшбанда, ставшего важной святыней для последователей ислама.

Вернёмся в гостиницу.

Мавзолей Саманидов, комплекс Боло-Хауз, крепость Арк и другие достопримечательностиМавзолей Саманидов, комплекс Боло-Хауз, крепость Арк и другие достопримечательностиМавзолей Саманидов, комплекс Боло-Хауз, крепость Арк и другие достопримечательностиМавзолей Саманидов, комплекс Боло-Хауз, крепость Арк и другие достопримечательности
5 день

Дорога в Хиву: пустыня Кызылкум

Сегодня отправляемся в Хиву. Дорога пройдёт через пустыню Кызылкум вдоль реки Амударьи. Мы сделаем несколько остановок, чтобы насладиться необычными пейзажами пустыни и погулять по барханам красноватого оттенка. Зайдём на смотровую площадку, чтобы полюбоваться видом на Амударью.

По приезде в Хиву пойдём изучать исторический район Ичан-Кала, окружённый мощными стенами. Район стал первым памятником Всемирного наследия в Центральной Азии.

Заселимся в отель и переночуем.

Дорога в Хиву: пустыня КызылкумДорога в Хиву: пустыня КызылкумДорога в Хиву: пустыня КызылкумДорога в Хиву: пустыня Кызылкум
6 день

Ичан-Кала

Сегодня посвятим день прогулке по Ичан-Кала. Первым делом посетим комплекс Пахлавана Махмуда. Ранее здесь располагалась мастерская по дублению кожи, в которой Пахлаван Махмуд и завещал себя похоронить. Увидим также медресе и минареты Ислам Ходжи и Мухаммад Амин-хана, мечеть Джума, медресе Алакули-хана.

Посетим дворец Таш-Хаули — главный дворец хивинских ханов в XIX веке, на строительство которого ушло 8 лет.

Вернёмся в отель.

Ичан-КалаИчан-КалаИчан-КалаИчан-КалаИчан-Кала
7 день

Окончание тура

Наше путешествие по солнечному Узбекистану подошло к концу. Отвезём вас в аэропорт Ургенча. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту
  • Вода на каждый день тура
  • Сувениры
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Самарканда и обратно из Ургенча
  • Входные билеты в музеи и на территории памятников
  • Обеды и ужины
  • Медицинская страховка на сумму 40 000 $
  • Страховка от невыезда
  • Одноместное размещение - 153 $
  • Внутренний перелёт из Ургенча в Ташкент (от 70 $ за билет) - для тех, кто приобрел билеты с обратным вылетом из Ташкента
  • Индивидуальный трансфер из/до аэропорта (30 $ с человека за «седан» и 50 $ с человека за микроавтобус)
  • Дополнительная ночь в отеле по прибытии/отъезде:
  • Одноместный номер - 50 $ за сутки
  • Двухместный - 60 $ за сутки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Ургенча, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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15 дек 2023
Узбекистан - красивая страна! Количество архитектурных памятников потрясает! Все мечети, минареты и медресе в прекрасном состоянии. Затейливые узоры везде - на стенах, потолках, колоннах… Двери резные деревянные повсюду. Люди в Узбекистане доброжелательные, всегда готовы помочь. Наш гид Александр хорошо знает историю Узбекистана и других восточных государств и очень интересно рассказывает. Рекомендую.

Тур входит в следующие категории Самарканда

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