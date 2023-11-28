Поездка в самый густонаселённый и самый цветущий край Узбекистана! Увидим горы, поля и сады, города и кишлаки, пообщаемся с ремесленниками, встретим очень гостеприимных жителей долины.
Посетим дворец хана в Коканде, центр керамики в Риштане, насладимся тенистыми улицами Ферганы и прекрасными базарами Маргилана.
Посетим дворец хана в Коканде, центр керамики в Риштане, насладимся тенистыми улицами Ферганы и прекрасными базарами Маргилана.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Перевал Камчик: Тянь-Шаньские горы
- Коканд: дворец Худоярхана, мечеть Джами, некрополь Дахмаи-Шохон
- Риштан: центр производства керамики
- Фергана: парк, резиденция губернатора, здание военного собрания
- Маргилан: фабрика шёлка, базар
- Кишлак
Описание
Отправимся в увлекательное путешествие по самому населенному и живописному региону Узбекистана, где предстоит исследовать горы, поля, сады, живописные города и традиционные кишлаки, общаться с ремесленниками и встречаться с гостеприимными местными жителями долины. Посетим великолепный дворец хана в Коканде, погрузимся в атмосферу центра керамики в Риштане, насладимся тенью уютных улиц Ферганы и исследуем красочные базары Маргилана. День 1.
Ташкент — Коканд — Риштан — Фергана
В первый день нашего путешествия мы выедем из Ташкента на автомобиле через горный перевал Камчик в Ферганскую долину. Мы приеедем в Коканду — в прошлом столица большого и грозного ханства. Здесь нас будет ждать экскурсия, мы увидим исламскую архитектуру и туркестанский модерн. Посетим ханский дворец. Прогуляемся по улочкам города и вкусно поедим. Заглянем и в мечеть и в церковь, увидим ремесленников и пообщаемся с жителями города. После мы отправимся в Риштан — крупный центр по производству уникальной керамики. В Риштане посетим дом-мастерскую всемирно известного керамиста. В конце дня прибудем в Фергану, разместимся в гостинице и поедем на ужин. День 2.
Фергана — Маргилан — Ташкент
Во второй день путешествия нас ждет экскурсия по Фергане. Проедем по тенистым улицам города, подойдём к самым монументальным зданиям XIX века, прогуляемся по парку. Узнаем историю Ферганы и удивимся некоторым фактам. Обязательно побываем и там, куда не водят туристов, куда и сами ферганцы не заглядывают. Далее мы отправимся в экскурсия по Маргилану. Маргилан расположен близко к Фергане. Маргилан древний и совершенно другой, отличающийся от Ферганы город. Это город ткачей, город шёлка. Мы посетим ремесленные центры, где производятся шелковые и адрасные ткани, послушаем маргиланскую симфонию, увидим маргиналов Маргилана. Погуляем по базару города. Если пребывание в Маргилане приходится на четверг или в воскресенье, то мы пораньше приедем в этот город, чтобы посетить другой и самый дикокаменный базар, который бывает только дважды в неделю. После вкусного обеда выезжаем в Ташкент. По пути заедем в кишлак и прогуляемся по его сельским улицам, увидим сады, поля и дома фермеров, купим фруктов и продолжим наш путь. По дороге сделаем остановку в горах для осмотра красивых видов. Важная информация:• Рекомендуем надевать комфортную одежду и обувь по погоде.
- Проживание и питание не входит в стоимость экскурсии.
- Для 1-3 человек экскурсия проводится на седане (Chevrolet Onix, 2023г.). Для 4-8 человек экскурсия проводится на минивэне (Hyundai H1, 2019г.).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Проживание в гостинице ($60 двухместный номер)
- Обеды/ужины ($10 за человека)
- Входные билеты в музеи ($5 за человека)
- Место начала и завершения?
- Ваша гостиница или парковка гостиницы «Узбекистан»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 дняБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Для 1-3 человек экскурсия проводится на седане (Chevrolet Onix, 2023г.).
- Для 4-8 человек экскурсия проводится на минивэне (Hyundai H1, 2019г.)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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