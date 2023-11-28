Двухдневная экскурсия из Ташкента в Ферганскую долину

Индивидуальный тур в Ташкенте
Поездка в самый густонаселённый и самый цветущий край Узбекистана! Увидим горы, поля и сады, города и кишлаки, пообщаемся с ремесленниками, встретим очень гостеприимных жителей долины.

Посетим дворец хана в Коканде, центр керамики в Риштане, насладимся тенистыми улицами Ферганы и прекрасными базарами Маргилана.
Двухдневная экскурсия из Ташкента в Ферганскую долину
Двухдневная экскурсия из Ташкента в Ферганскую долину
Двухдневная экскурсия из Ташкента в Ферганскую долину
Двухдневная экскурсия из Ташкента в Ферганскую долину
Двухдневная экскурсия из Ташкента в Ферганскую долину
Двухдневная экскурсия из Ташкента в Ферганскую долину
Двухдневная экскурсия из Ташкента в Ферганскую долину
Ближайшие даты:
28
ноя
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ноя
30
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Что вас ожидает:

  • Перевал Камчик: Тянь-Шаньские горы
  • Коканд: дворец Худоярхана, мечеть Джами, некрополь Дахмаи-Шохон
  • Риштан: центр производства керамики
  • Фергана: парк, резиденция губернатора, здание военного собрания
  • Маргилан: фабрика шёлка, базар
  • Кишлак

Описание

Отправимся в увлекательное путешествие по самому населенному и живописному региону Узбекистана, где предстоит исследовать горы, поля, сады, живописные города и традиционные кишлаки, общаться с ремесленниками и встречаться с гостеприимными местными жителями долины. Посетим великолепный дворец хана в Коканде, погрузимся в атмосферу центра керамики в Риштане, насладимся тенью уютных улиц Ферганы и исследуем красочные базары Маргилана. День 1.

Ташкент — Коканд — Риштан — Фергана

В первый день нашего путешествия мы выедем из Ташкента на автомобиле через горный перевал Камчик в Ферганскую долину. Мы приеедем в Коканду — в прошлом столица большого и грозного ханства. Здесь нас будет ждать экскурсия, мы увидим исламскую архитектуру и туркестанский модерн. Посетим ханский дворец. Прогуляемся по улочкам города и вкусно поедим. Заглянем и в мечеть и в церковь, увидим ремесленников и пообщаемся с жителями города. После мы отправимся в Риштан — крупный центр по производству уникальной керамики. В Риштане посетим дом-мастерскую всемирно известного керамиста. В конце дня прибудем в Фергану, разместимся в гостинице и поедем на ужин. День 2.

Фергана — Маргилан — Ташкент

Во второй день путешествия нас ждет экскурсия по Фергане. Проедем по тенистым улицам города, подойдём к самым монументальным зданиям XIX века, прогуляемся по парку. Узнаем историю Ферганы и удивимся некоторым фактам. Обязательно побываем и там, куда не водят туристов, куда и сами ферганцы не заглядывают. Далее мы отправимся в экскурсия по Маргилану. Маргилан расположен близко к Фергане. Маргилан древний и совершенно другой, отличающийся от Ферганы город. Это город ткачей, город шёлка. Мы посетим ремесленные центры, где производятся шелковые и адрасные ткани, послушаем маргиланскую симфонию, увидим маргиналов Маргилана. Погуляем по базару города. Если пребывание в Маргилане приходится на четверг или в воскресенье, то мы пораньше приедем в этот город, чтобы посетить другой и самый дикокаменный базар, который бывает только дважды в неделю. После вкусного обеда выезжаем в Ташкент. По пути заедем в кишлак и прогуляемся по его сельским улицам, увидим сады, поля и дома фермеров, купим фруктов и продолжим наш путь. По дороге сделаем остановку в горах для осмотра красивых видов. Важная информация:• Рекомендуем надевать комфортную одежду и обувь по погоде.
  • Проживание и питание не входит в стоимость экскурсии.
  • Для 1-3 человек экскурсия проводится на седане (Chevrolet Onix, 2023г.). Для 4-8 человек экскурсия проводится на минивэне (Hyundai H1, 2019г.).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Проживание в гостинице ($60 двухместный номер)
  • Обеды/ужины ($10 за человека)
  • Входные билеты в музеи ($5 за человека)
Место начала и завершения?
Ваша гостиница или парковка гостиницы «Узбекистан»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Для 1-3 человек экскурсия проводится на седане (Chevrolet Onix, 2023г.).
  • Для 4-8 человек экскурсия проводится на минивэне (Hyundai H1, 2019г.)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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