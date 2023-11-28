Отправимся в увлекательное путешествие по самому населенному и живописному региону Узбекистана, где предстоит исследовать горы, поля, сады, живописные города и традиционные кишлаки, общаться с ремесленниками и встречаться с гостеприимными местными жителями долины. Посетим великолепный дворец хана в Коканде, погрузимся в атмосферу центра керамики в Риштане, насладимся тенью уютных улиц Ферганы и исследуем красочные базары Маргилана. День 1.

Ташкент — Коканд — Риштан — Фергана

В первый день нашего путешествия мы выедем из Ташкента на автомобиле через горный перевал Камчик в Ферганскую долину. Мы приеедем в Коканду — в прошлом столица большого и грозного ханства. Здесь нас будет ждать экскурсия, мы увидим исламскую архитектуру и туркестанский модерн. Посетим ханский дворец. Прогуляемся по улочкам города и вкусно поедим. Заглянем и в мечеть и в церковь, увидим ремесленников и пообщаемся с жителями города. После мы отправимся в Риштан — крупный центр по производству уникальной керамики. В Риштане посетим дом-мастерскую всемирно известного керамиста. В конце дня прибудем в Фергану, разместимся в гостинице и поедем на ужин. День 2.

Фергана — Маргилан — Ташкент

Во второй день путешествия нас ждет экскурсия по Фергане. Проедем по тенистым улицам города, подойдём к самым монументальным зданиям XIX века, прогуляемся по парку. Узнаем историю Ферганы и удивимся некоторым фактам. Обязательно побываем и там, куда не водят туристов, куда и сами ферганцы не заглядывают. Далее мы отправимся в экскурсия по Маргилану. Маргилан расположен близко к Фергане. Маргилан древний и совершенно другой, отличающийся от Ферганы город. Это город ткачей, город шёлка. Мы посетим ремесленные центры, где производятся шелковые и адрасные ткани, послушаем маргиланскую симфонию, увидим маргиналов Маргилана. Погуляем по базару города. Если пребывание в Маргилане приходится на четверг или в воскресенье, то мы пораньше приедем в этот город, чтобы посетить другой и самый дикокаменный базар, который бывает только дважды в неделю. После вкусного обеда выезжаем в Ташкент. По пути заедем в кишлак и прогуляемся по его сельским улицам, увидим сады, поля и дома фермеров, купим фруктов и продолжим наш путь. По дороге сделаем остановку в горах для осмотра красивых видов. Важная информация:• Рекомендуем надевать комфортную одежду и обувь по погоде.