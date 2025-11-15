Мои заказы

Время мастеров: архитектура и ремёсла Ферганской долины (индивидуальный тур)

Погулять по залам ханского дворца и увидеть, как готовят халву, расписывают керамику и ткут шёлк
Удаляемся от популярных маршрутов, чтобы увидеть глубинный Узбекистан — обрамлённую горами Ферганскую долину.

Мы погуляем по столице некогда могущественного Кокандского ханства: зайдём в богато декорированный дворец и мечеть с 98 деревянными
колоннами.

Съездим в молодую Фергану, построенную в 19 веке по указу русского генерала и потому наполненную архитектурой в классическом европейском стиле. А главное — познакомимся с промыслами, столетиями существующими в регионе.

Вы понаблюдаете, как повара готовят халву, гончары лепят из глины и расписывают риштанскую керамику, а ткачи прядут шёлковые нити и полотна — будет интересно!

Ближайшие даты:
15
ноя22
ноя29
ноя6
дек13
дек20
дек27
дек
Время начала: 07:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+.

Питание. Включён завтрак в отеле, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. В зависимости от размера группы: седан или кроссовер Chevrolet, Kia, Hyundai; минивэн или микроавтобус Toyota, Hyundai, Mercedes. Также входят ж/д переезды Ташкент-Коканд, Маргилан-Ташкент.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Гражданам России не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты. Стоимость указана для группы из 2 человек и будет скорректирована в случае изменения количества участников.

Программа тура по дням

1 день

Коканд, Риштан

Ранним утром встретимся в Ташкенте и на поезде поедем в Коканд, прибудем к обеду. Сразу начнём знакомство со средневековой столицей Кокандского ханства: посетим ханский дворец с богатым декором из голубых мозаик, зайдём в мечеть с 98 деревянными колоннами и минаретом, понаблюдаем за процессом изготовления халвы.

Переместимся в Риштан — древний центр производства глазурованной керамики. Гончары покажут, как вручную делают из глины настоящие произведения искусства. Ночевать будем в Фергане.

Коканд, Риштан
2 день

Фергана, Маргилан

Позавтракаем и исследуем архитектуру 19 века в Фергане: увидим резиденцию генерал-губернатора Михаила Скобелева и постройки, возведённые по его указу, мужскую гимназию.

Доберёмся на родину узбекского шёлка — в Маргилан. Сперва посетим комплекс Пир-Сиддик — усыпальницу сподвижника пророка Мухаммеда. Затем отправимся на шелкоткацкую фабрику, где мастера в 6 поколении расскажут и покажут всё, связанное с ручным производством нитей и полотен. После обеда на поезде вернёмся в Ташкент и попрощаемся.

Фергана, Маргилан

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$370
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Все трансферы по маршруту, включая ж/д переезды
  • Сопровождение гидом и все экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Ташкент и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, 7:00, точное место - по договорённости
Завершение: Ташкент, вечер, точное место и время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азиза
Азиза — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 17 туристов
Добро пожаловать в солнечный Узбекистан, мои дорогие гости! Я родилась и живу в сказочной Бухаре, мои родители также являются её коренными жителями. Я с детства слышу их интересные легенды и
рассказы о нашем древнем городе, увлекаюсь его богатой историей, культурой и многовековыми традициями и готова делиться этим с вами. С удовольствием общаюсь на разные темы, интересуюсь философией, психологией, медициной, спортом и культурами разных стран.

Задать вопрос

