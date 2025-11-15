Ранним утром встретимся в Ташкенте и на поезде поедем в Коканд, прибудем к обеду. Сразу начнём знакомство со средневековой столицей Кокандского ханства: посетим ханский дворец с богатым декором из голубых мозаик, зайдём в мечеть с 98 деревянными колоннами и минаретом, понаблюдаем за процессом изготовления халвы.

Переместимся в Риштан — древний центр производства глазурованной керамики. Гончары покажут, как вручную делают из глины настоящие произведения искусства. Ночевать будем в Фергане.