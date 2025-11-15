Время мастеров: архитектура и ремёсла Ферганской долины (индивидуальный тур)
Погулять по залам ханского дворца и увидеть, как готовят халву, расписывают керамику и ткут шёлк
Удаляемся от популярных маршрутов, чтобы увидеть глубинный Узбекистан — обрамлённую горами Ферганскую долину.
Мы погуляем по столице некогда могущественного Кокандского ханства: зайдём в богато декорированный дворец и мечеть с 98 деревянными колоннами.
колоннами.
Съездим в молодую Фергану, построенную в 19 веке по указу русского генерала и потому наполненную архитектурой в классическом европейском стиле. А главное — познакомимся с промыслами, столетиями существующими в регионе.
Вы понаблюдаете, как повара готовят халву, гончары лепят из глины и расписывают риштанскую керамику, а ткачи прядут шёлковые нити и полотна — будет интересно!
Питание. Включён завтрак в отеле, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. В зависимости от размера группы: седан или кроссовер Chevrolet, Kia, Hyundai; минивэн или микроавтобус Toyota, Hyundai, Mercedes. Также входят ж/д переезды Ташкент-Коканд, Маргилан-Ташкент.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Гражданам России не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты. Стоимость указана для группы из 2 человек и будет скорректирована в случае изменения количества участников.
Программа тура по дням
1 день
Коканд, Риштан
Ранним утром встретимся в Ташкенте и на поезде поедем в Коканд, прибудем к обеду. Сразу начнём знакомство со средневековой столицей Кокандского ханства: посетим ханский дворец с богатым декором из голубых мозаик, зайдём в мечеть с 98 деревянными колоннами и минаретом, понаблюдаем за процессом изготовления халвы.
Переместимся в Риштан — древний центр производства глазурованной керамики. Гончары покажут, как вручную делают из глины настоящие произведения искусства. Ночевать будем в Фергане.
2 день
Фергана, Маргилан
Позавтракаем и исследуем архитектуру 19 века в Фергане: увидим резиденцию генерал-губернатора Михаила Скобелева и постройки, возведённые по его указу, мужскую гимназию.
Доберёмся на родину узбекского шёлка — в Маргилан. Сперва посетим комплекс Пир-Сиддик — усыпальницу сподвижника пророка Мухаммеда. Затем отправимся на шелкоткацкую фабрику, где мастера в 6 поколении расскажут и покажут всё, связанное с ручным производством нитей и полотен. После обеда на поезде вернёмся в Ташкент и попрощаемся.

Добро пожаловать в солнечный Узбекистан, мои дорогие гости! Я родилась и живу в сказочной Бухаре, мои родители также являются её коренными жителями. Я с детства слышу их интересные легенды и читать дальше
